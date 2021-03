Polizei Witzenhausen

Serie aufgebrochener Pkws am Wochenende

Gertenbach/Blickershausen (ots) – Die Beamten der Polizei in Witzenhausen haben am Sonntagmorgen 28.03.2021 mehrere Tatverdächtige festgenommen die im Verdacht stehen, im Laufe des Wochenendes über 20 Fahrzeuge im Bereich von Gertenbach und Blickershausen aufgebrochen und diverse Gegenstände daraus entwendet zu haben. Außerdem ist es in mindestens einem Fall zu einem Fahrraddiebstahl gekommen und in einem Fall auch zu einem Einbruch in ein Werkstattgebäude.

Erste Anzeigen von aufgebrochenen Autos an unterschiedlichen Tatorten der besagten Orte waren bei der Polizei in Witzenhausen am Samstagvormittag zur Anzeige gelangt. Die mutmaßlichen Tatzeiten lagen hier in allen Fällen in der Nacht von Freitag auf Samstag. Im Laufe des Samstages kamen dann immer weitere Anzeigen dazu.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelang es dann 2 Streifen der Witzenhäuser Polizei, in Gertenbach zwei Tatverdächtige festzunehmen. Die 26 und 18-jährigen Männer, die in Kassel bzw. Gießen wohnhaft sein sollen, haben nach derzeitigem Erkenntnisstand aller Wahrscheinlichkeit nach zusammen mit weiteren Komplizen zwischen Freitag und Sonntag mehrere Fahrzeuge zum Großteil mit Brachialgewalt aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht.

Die Beamten der Witzenhäuser Polizei sind am frühen Sonntagmorgen gegen 04.20 Uhr beim Bestreifen der Ortslage von Gertenbach auf die beiden Tatverdächtigen aufmerksam geworden, als diese im Bereich Siedlerstraße unterwegs waren. Bei der anschließenden Personenkontrolle konnten die Beamten mehrere Gegenstände u.a. auch diverse Kreditkarten auffinden, welche den Geschädigten aus den Diebstählen zugeordnet werden konnten.

Die beiden Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen und anschließend ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Später mussten die beiden Tatverdächtigen dann ins Klinikum Werra-Meißner eingeliefert werden, da die Männer fortwährend in ihren Gewahrsamszellen randalierten und sich dabei auch massiv selbst verletzten.

Tatverdächtige wieder auf freien Fuß entlassen

Da die Gründe für ein Festhalten mittlerweile weggefallen waren, hatte der 18-jährige Tatverdächtige das Krankenhaus nach kurzer Behandlung auf eigenen Wunsch wieder verlassen. Der 26-Jährige verblieb noch bis zum Sonntagnachmittag in ärztlicher Behandlung, bevor er ebenfalls auf eigenen Wunsch das Krankenhaus verließ.

26-jähriger Tatverdächtiger erneut festgenommen und ins ZPP verbracht

Kurz nachdem der 26-Jährige das Krankenhaus in Witzenhausen dann verlassen hatte, wurde die Polizei erneut gerufen, da der Mann offenbar wieder in verdächtiger Weise in geparkte Autos spähte. Die Beamten nahmen den 26-Jährigen daraufhin erneut fest, wobei es während der Festnahme auch zu Widerstandhandlungen gegenüber den Beamten kam. Letztlich erfolgte aufgrund seines sprunghaften und aggressiven Verhaltens die Einlieferung mittels eines Rettungswagens in das Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie in Eschwege.

Neben den Ermittlungen wegen mittlerweile über 20 Einbrüchen, bei denen ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro anzunehmen ist, kommen u.a. noch Ermittlungen wegen Beleidigung zum Nachteil einiger Polizeibeamten, sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte auf die Männer zu.

Dritter Tatverdächtiger von Anwohner bemerkt; anschließend festgenommen

Am Sonntagmorgen ist dann ein Anwohner aus der Bahnhofstraße in Gertenbach um kurz nach 09.00 Uhr auf eine weitere Person aufmerksam geworden, die offenbar versuchte mittels eines Schraubendrehers in einen Wohnwagen einzubrechen. Bei Erblicken des Anwohners ergriff der Mann sofort die Flucht zu Fuß in Richtung Bahnhof, konnte aber von einer hinzugerufenen Streife der Polizei Witzenhausen zeitnah in der Nähe des Bahnhofs festgenommen werden. Bei diesem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 18-Jährigen, der in Kassel wohnhaft ist. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand gilt es als wahrscheinlich, dass der 18-Jährige neben den beiden anderen Tatverdächtigen für die Diebstähle in Frage kommt.

Aufgefundenes Diebesgut, Polizei sucht Geschädigte

Im Rahmen der Ermittlungen wurden bei den Tatverdächtigen auch mehrere Gegenstände mutmaßlichen Diebesgutes aufgefunden und sichergestellt. Bei einigen Gegenständen gelang es der Polizei aber bislang nicht, diese den Geschädigten zuzuordnen.

Etwaige Geschädigte werden daher gebeten, mit der Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 Kontakt aufzunehmen.

Polizei Eschwege

Wildunfälle

(ots) – Auf der B 249 zwischen Schwebda und Frieda hat am Montagmorgen gegen 05.25 Uhr hat ein 31-jähriger Autofahrer aus Eschwege einen Dachs erfasst, der bei dem Zusammenprall verendete.

Am Auto des Mannes entstand dabei ein Schaden von 1.000 Euro.

Gegen 06.35 Uhr erfasste am heutigen Morgen ein 50-jähriger Autofahrer aus Wanfried ein Reh, als er auf der L 3244 zwischen Wanfried und Aue unterwegs war. Das Tier verendete an der Unfallstelle, am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 1.000 Euro.

Sachbeschädigungen an geparkten Autos – Schaden 800 und 80 Euro

(ots) – Zwischen Samstagabend 27.03.2021 um 19.30 Uhr und Sonntagmittag 28.03.2021 gegen 12.00 Uhr haben Unbekannte an einem weißen VW Transporter (T 5) alle 4 Reifen zerstochen und zudem die Heckscheibe zerstört. Die Tat geschah im Westring auf einer Parkfläche Höhe Eichenweg in Eschwege. Der gesamte Schaden wird auf 800 Euro beziffert. An einem weiteren Pkw, einem schwarzen Alfa Romeo, wurde der rechte Hinterreifen zerstochen. Der Schaden liegt bei 80 Euro. Das Alfa Romeo stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz im Buchenweg geparkt.

Die Tat soll zwischen Samstagabend 18.30 Uhr und Sonntagmorgen 10.30 Uhr passiert sein. Hinweise nimmt in den Fällen die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Diebstahl von Baustelle

An der Autobahnbaustelle A 44 bei Sontra-Lindenau an der Kreisstraße K 28 haben Unbekannte zwischen Samstagmittag 13.00 Uhr und Montagmorgen 07.00 Uhr aus einem Baucontainer diverse Werkzeuge und Baumaterialien geklaut.

Außerdem nahmen die Täter zwei Überwachungskameras mit.

Hinweise an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in Bauwagen – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau ermitteln wegen Einbruchs in einen Bauwagen des Fortsamtes Hessisch Lichtenau. Unbekannte Täter sind zwischen Freitagvormittag 11.00 Uhr und Montagmorgen 09.00 Uhr in den beim Gut Giesenhagen in Großalmerode auf einem Forstweg abgestellte Bauwagen gewaltsam eingebrochen und haben dabei u.a. eine Gel-Batterie samt Ladegerät, sowie Pandemie-Sets und Desinfektionsmittel geklaut.

Der Stehlschaden und der Sachschaden werden auf je 500 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Unfallflucht – Verursacher anhand Kennzeichen ermittelt

(ots) – Am Montagmorgen 29.03.2021 gegen 08.40 Uhr ist in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau ein Sattelzug auf den Pkw einer 25-Jährigen aus Hessisch Lichtenau aufgefahren, als diese an der Ampelkreuzung Leipziger Straße /Ecke Am Mühlberg verkehrsbedingt anhalten musste. Nachdem der verantwortliche Fahrer des Sattelzuges kurz mit der jungen Frau geredet hatte, ist er schließlich ohne Personalien anzugeben weitergefahren.

Die Frau brachte den Unfall dann bei der Polizei zur Anzeige, die aufgrund des abgelesenen Kennzeichens schließlich die Firma und den verantwortlichen Fahrer ermitteln konnte.

Es handelt sich dabei um einen 41-jährigen Mann aus Berlin, gegen den nun wegen Unfallflucht ermittelt wird.

Am Auto der Frau war bei dem Auffahrunfall ein Schaden von ca. 500 Euro entstanden.

