Großeinsatz am Hessen-Center

Frankfurt (ots)-(mc) – Am Sonntagabend 28. März 2021 löste eine Gruppe junger Männer in der Borsigallee einen polizeilichen Großeinsatz aus, da sie sich auf dem Dach des Einkaufszentrums aufhielten. Ein aufmerksamer Zeuge staunte nicht schlecht, als er gegen 19.25 Uhr fünf Gestalten auf dem Hessen-Center sah. Er alarmierte die Polizei, die in dem Zusammenhang von einem möglichen Einbruch ausging.

Wie üblich bei solchen Hinweisen wurde ein Großaufgebot der Polizei entsandt, die wenig später die zwei 17-jährigen und drei 19-jährigen vorläufig festnahm.

Hinweise auf einen Einbruchsversuch fanden die Beamten nicht. Dennoch müssen sich die jungen Männer wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs nun verantworten.

Einbruch in der Oper

Frankfurt (ots)-(mc) – Der Pförtner des Schauspielhauses konnte in der Nacht von Samstag auf Sonntag 28.03.2021 einen Einbrecher stellen, der zuvor im Schauspielhaus sein Unwesen trieb. Zwei Security-Mitarbeiter des Bühnenhauses bemerkten gegen 23.15 Uhr einen unberechtigten Mann, wie er das Gebäude verließ.

Personenbeschreibung:

Mann 1: An den Seiten kurz rasierte Haare und dunkel bekleidet.

Als der Mann die zwei Wachmänner erblickte, rief er durch die offene Tür ins Innere und flüchtete auf einem DB-Fahrrad. Ein zweiter Mann eilte kurz danach aus der Oper, jedoch kam er nicht weit. Die beiden Mitarbeiter stellten ihn und hielten ihn bis zur eintreffenden Polizei in Schach.

Die Beamten nahmen den 39-jährigen Wohnsitzlosen kurz darauf fest. Bei ihm wurde diverses Stehlgut (Elektrowerkzeug und Zubehör) im Wert von mehreren Hundert Euro sichergestellt. Der Einbrecher wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

24-Jähriger Räuber festgenommen

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots)-(dr) – Am Sonntag 28.03.2021 nahmen Polizeibeamte der Bundespolizei einen 24-jährigen Mann fest, der am Vortag einen 25-Jährigen ausgeraubt hatte. Bereits am Samstag 27.03.2021 lauerten dem Geschädigten 2 Täter in der B-Ebene des Hauptbahnhofes auf und raubten ihm gewaltsam seine Tasche. Der 25-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde im Krankenhaus medizinisch behandelt. Am Sonntagnachmittag 28.03.2021 erkannte der Geschädigte einen der Räuber wieder und benachrichtigte sofort die Polizei.

Den Beamten der Bundespolizei gelang es in der Folge, einen Tatverdächtigen im Hauptbahnhof festzunehmen. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 24-jährigen Wohnsitzlosen, der noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden soll. Die Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei zu dem Mittäter dauern noch an.

Raubüberfall mit Pistole

Frankfurt-Enkheim (ots)-(fue) – Am Sonntag 28.03.2021 gegen 22.30 Uhr, überfiel ein bislang unbekannter Täter einen Kiosk in der Borsigallee. Mit einer Pistole bedrohte er den Verkäufer und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Mit mehreren hundert EUR sowie verschiedenen Tabakwaren verließ der Täter anschließend den Kiosk.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 30 Jahre alt, normaler Gestalt. Bekleidet mit schwarzen Kapuzenpulli, dunkler Weste, schwarze Cargohose und schwarze Schuhe. Weiße Mund-Nasenbedeckung, silberfarbene Pistole.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-75551299.

Flaschenwerfer vom Main festgenommen

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(dr) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 27.03.2021 nahm die Polizei einen 26-jährigen Mann fest, der am Mainufer Beamte mit einer Flasche beworfen hatte und dabei ein Fahrzeug der Feuerwehr traf. Nachdem um kurz nach 03 Uhr über den Notruf zunächst eine Meldung einging, dass sich eine Person im Bereich des Eisernen Steg im Wasser befinden soll, begaben sich umgehend mehrere Kräfte der Feuerwehr und der Polizei an das südliche Mainufer.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war die gemeldete Person, welcher offenbar von Passanten aus dem Wasser geholfen wurde, jedoch bereits verschwunden.

Vor Ort begann jedoch eine größere Personengruppe die anwesenden Einsatzkräfte zu bepöbeln. Unvermittelt flog aus dieser Menge eine Wodka-Flasche in Richtung der eingesetzten Polizeibeamten und schlug nur unmittelbar neben einem der Beamten ein. Nur der Zufall verhinderte eine Verletzung. Allerdings traf der Flaschenwurf ein neben dem Beamten stehendes Fahrzeug der Feuerwehr, das dadurch beschädig wurde.

In der Folge versuchte der Flaschenwerfer einer Strafverfolgung zu entgehen und flüchtete zu Fuß über den Eisernen Steg auf die andere Mainseite. Während der Fahndung gelang es jedoch einer Polizeistreife den 26-jährigen Flüchtigen, im Bereich Saalhof/Römer festzunehmen. Später setzten die Beamten den jungen Mann nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen mangels vorliegender Haftgründe wieder auf freien Fuß.

Brand einer Gartenhütte

Frankfurt-Dornbusch (ots)-(fue) – Am Sonntag 28.3.2021 gegen 15.50 Uhr, kam es in einer Kleingartenanlage an der Kirschwaldstraße zum Brand einer Gartenhütte. Beim Eintreffen der Funkstreife stand die Hütte bereits in hellen Flammen. Um noch größeren Schaden, auch im Hinblick auf die Nachbargrundstücke, zu vermeiden, wurden durch die Polizeibeamten zwei noch gefüllte Gasflaschen aus dem Gefahrenbereich entfernt.

Durch die Feuerwehr konnten die Flammen anschließend erstickt werden. Auf dem Gelände befanden sich noch 4 Personen. Wie sich herausstellte, waren diese mit Dachreparaturarbeiten beschäftigt. Dabei wurde auch Bitumen mittels Gasbrenner verarbeitet. Während der Arbeiten geriet das Dach der Hütte in Brand.

Zwei der Personen erlitten leichte Rauchgasintoxikationen und wurden noch vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt.

