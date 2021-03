Ludwigshafen: Ostergottesdienste 2021 der katholischen Kirche

Ludwigshafen – Es ist das zweite Osterfest in der Corona-Pandemie. Während vor einem Jahr alle Kirchen geschlossen waren, gibt es in diesem Jahr kein Gottesdienst-Verbot. Die einzelnen Pfarreien entscheiden, ob und welche Gottesdienste sie anbieten. Ergänzend gibt es zahlreiche digitale Angebote.

In der Pfarrei Hll. Petrus und Paulus finden ab heute, 29. März, bis einschließlich Sonntag, 18. April, keine Gottesdienste statt. Die Kirche St. Ludwig ist täglich von 9 bis 18 Uhr für ein stilles Gebet geöffnet. Die Pfarrei Hl. Franz von Assisi hat alle Gottesdienste bereits seit dem 24. März ausgesetzt. „Sobald die Inzidenz in Ludwigshafen sieben Tage hintereinander unter 100 liegt, beginnen wir am achten Tag wieder mit den Gottesdiensten“, informiert Pfarrer Wojciech Kordas. Die Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt ist täglich zum stillen Gebet geöffnet, die Kirche St. Cyriakus in Ruchheim ist stundenweise geöffnet.

In den Pfarreien Hl. Katharina von Siena, Hl. Cäcilia und Hl. Edith von Stein finden alle Gottesdienste wie geplant statt. Lediglich die Feier der Osternacht wird in allen Gemeinden wegen der Ausgangssperre vorgezogen und beginnt jetzt um 18.30 oder 19.00 Uhr. Die Kirche St. Bonifaz ist täglich von 10 bis 17 Uhr zum stillen Gebet geöffnet.

Erste Gottesdienste bereits ausgebucht

In der Pfarrei Hl. Edith von Stein sind die Gottesdienste am Karfreitag und die Feier der Osternacht bereits ausgebucht. „Wir bieten am Karfreitag als Alternative um 10 Uhr einen Kreuzweg in St. Martin an, außerdem zwischen 10 und 12 Uhr eine stille Betrachtung zu Kreuzwegstationen in St. Albert an“, sagt Pfarrer Christian Eiswirth. Für die Gottesdienste am Ostersonntag und Montag um 10 Uhr sind noch Plätze frei.

Je nach Entwicklung des Pandemiegeschehens können sich noch Änderungen bei den Gottesdiensten ergeben. Über alle Präsenz-Gottesdienste und mögliche Änderungen informieren die Homepage des Dekanats (www.kath-dekanat-lu.de) und die Homepages der einzelnen Pfarreien.

Digitale Angebote

Das Heinrich Pesch Haus lädt von Gründonnerstag bis Ostermontag zu digitalen Gottesdiensten und Andachten ein. Die Links stehen auf der Homepage der katholischen Akademie (www.heinrich-pesch-haus.de). Am Ostermontag wird der 11-Uhr-Gottesdienst aus der Kirche St. Joseph live im Internet gestreamt. Der Link steht auf der Homepage der Pfarrei (www.pfarrei-lu-hl-katharina.de). Auf den Homepages aller Pfarreien und dem YouTube-Kanal des Dekanats finden sich zudem zahlreiche Impulse und Hinweise auf digitale Angebote.

Die Gottesdienste im einzelnen:

Für die Präsenz-Gottesdienste gelten strenge Hygieneregeln. Dazu gehören das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung und ein Mindestabstand von anderthalb Metern (ausgenommen Personen aus dem gleichen Haushalt). Für alle Gottesdienste ist eine Anmeldung in den Pfarrbüros erforderlich.