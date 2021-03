Ludwigshafen: Stadtnotizen 29.03.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Öffnungszeiten des WBL an den Osterfeiertagen

Wildpark

Der Wildpark ist täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Der Einlass ist nur nach vorheriger Buchung möglich. Unter der Nummer 06202 9272183 kann angegeben werden, an welchem Tag man ab welcher Uhrzeit den Wildpark mit wie viel Personen besuchen möchte. Letzter Einlass ist um 17 Uhr. Auch Besitzer einer Jahreskarte müssen sich anmelden. Alle Besucher werden gebeten, die gebotenen Hygiene- und Abstandsregeln und die Maskenpflicht zu beachten.

Geänderte Abfallentsorgungstermine

Anlässlich der Osterfeiertage ändern sich die Abfallentsorgungstermine sowie die Abholung der Leichtstoffsäcke und des Altpapiers durch den Wirtschaftsbetrieb der Stadt Ludwigshafen wie folgt:

Freitag, 2. April 2021, auf Samstag, 3. April 2021; Montag, 5. April 2021, auf Dienstag, 6. April 2021; Dienstag, 6. April 2021, auf Mittwoch, 7. April 2021; Mittwoch, 7. April 2021, auf Donnerstag, 8. April 2021; Donnerstag, 8. April 2021, auf Freitag, 9. April 2021; Freitag, 9. April 2021, auf Samstag, 10. April 2021.

Wertstoffhöfe

Die Wertstoffhöfe Nord, West und Süd sind von Karfreitag, 2. April, bis Ostermontag, 5. April 2021, geschlossen. Auch Samstag, den 3. April 2021, sind keine Privatanlieferungen möglich. Ab Dienstag, 6. April 2021, sind die Wertstoffhöfe zu den regulären Zeiten wieder erreichbar.

Friedhofsverwaltung

Die Friedhofsverwaltung in der Bliesstraße ist von Karfreitag bis Ostermontag geschlossen. Ab Dienstag, 6. April 2021 ist die Friedhofsverwaltung wieder zu den regulären Öffnungszeiten telefonisch unter 0621 504-4849 erreichbar.

Bestattungsdienst

Der Bestattungsdienst ist von Karfreitag, 2. April, bis Ostermontag, 5. April 2021, geschlossen. An allen Wochentagen und somit auch an allen Feiertagen ist für Abholungen ein 24-Stunden-Bereitschaftsdienst eingerichtet. Bitte im Trauerfall telefonisch unter 0621 622525 einen Termin vereinbaren.

VHS: Smovey-Walking im Ebertpark

Das Walken mit den giftgrünen Smovey-Ringen hat es in sich. Smovey-Walking ist eine Bewegungs-Methode in der freien Natur zur Stärkung des Immunsystems, zur Kräftigung des Herz- Kreislaufsystems und zur Förderung des Stoffwechsels. Durch das Schwingen der Arme entsteht im Inneren der Ringe eine Vibration, die bis in die Tiefenmuskulatur wirken soll. Zwei neue Kurse Smovey-Walking bietet die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen im April an. Der Vormittagskurs startet am Montag, 12. April 2021, um 9 Uhr und beinhaltet vier Termine. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Eberthalle. Der Abendkurs startet am Dienstag, 13. April 2021, um 17 Uhr und umfasst ebenso vier Termine. Die Ringe können bei der Dozentin ausgeliehen werden, die Leihgebühr von acht Euro ist im Kurspreis von 41 Euro enthalten. Teilnehmende werden gebeten, wetterangepasste Laufkleidung und Sportschuhe zu tragen. Anmelden kann man sich an der VHS unter Telefon 0621 504-2238 oder per E-Mail an info@vhs-lu.de.

Aggressives Auftreten mit mehr als drei Promille endet in Handschellen

Wegen seines aggressiven Verhaltens hat der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) einem stark alkoholisierten 34-Jährigen am Freitagnachmittag, 26. März 2021, Handschellen angelegt und ihn ins Krankenhaus gebracht. Dem KVD war der Mann aufgefallen, als er gegen 16 Uhr vor einem Supermarkt in Mitte entgegen der geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Alkohol in der Öffentlichkeit konsumierte. Der Forderung nach seinem Ausweis kam er nur widerwillig nach, zeigte sich aggressiv und beleidigte die Einsatzkräfte, die ihm einen Platzverweis erteilten. Beim Verlassen der Örtlichkeit pöbelte der Mann unbeteiligte Passanten an und zeigte sich drohend gegenüber den Einsatzkräften, woraufhin ihm die KVD-Beamten Handfesseln anlegten, um die Gefährdung anderer Personen zu verhindern. Gemäß des Landesgesetzes für psychisch kranke Personen (PsychKG) brachten die Einsatzkräfte den Mann mit dem verständigten Rettungsdienst in eine Klinik, wo ein Atemalkoholtest den Wert von mehr als 3,2 Promille ergab. Er wurde stationär aufgenommen.

Auffahrt zur L 523 Richtung Worms gesperrt

Die Auffahrt zur L 523, von der Bürgermeister-Trupp-Straße her kommend, ist am Mittwoch, 31. März 2021, wegen Instandsetzungsarbeiten von 9 bis 15 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Der Bereich Tiefbau bittet für die durch die Maßnahmen verursachten Beeinträchtigungen und Einschränkungen um Verständnis.

Gelbe Säcke werden länger abgeholt

Die Stadt Ludwigshafen informiert, dass die Mitnahme der Gelben Säcke im gesamten Stadtgebiet nach Aussage der Firma Knettenbrech+Gurdulic bis Mitte April verlängert wird.

EDV-Fehler führt zu längeren Wartezeiten im Impfzentrum

Im Ludwigshafener Impfzentrum mussten Bürger, die am Montag, 29. März 2021, für ihre Impftermine vorstellig wurden, längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Anlass waren EDV-Fehler im Terminvergabesystem, was dazu führte, dass die Mitarbeiter des Impfzentrums die Termine neu ordnen mussten.

Nationaltheater Mannheim kann Spielstätte in Ludwigshafen nutzen – Rheinübergreifendes Bekenntnis zur Kulturszene in der Metropolregion

Die Städte Ludwigshafen und Mannheim haben sich auf die Eckwerte einer Nutzung des Theaters im Pfalzbau durch das Nationaltheater Mannheim für die Oper geeinigt. Damit steht das Ludwigshafener Theater für die Dauer von vier Jahren als Ersatzspielstätte für das Mannheimer Theater zur Verfügung, das wegen der anstehenden Generalsanierung schließen und auf andere Spielstätten ausweichen muss. Neben der Gesamtmietdauer von vier Jahren gehört zu diesen Eckpunkten eine Jahres-Nettomiete von jeweils 850.000 Euro für 108 Nutzungstage im Jahr. Diese Tage verteilen sich auf zwei Nutzungszeitblöcke pro Jahr, jeweils vom 1. September bis zum 10. Oktober und vom 2. Januar bis zum 10. März. Darüber hinaus stellt die Stadt Ludwigshafen Personal für Bühnen und Lichttechnik. Dafür erstattet die Stadt Mannheim rund 105.000 Euro pro Jahr gerechnet auf die 108 Nutzungstage.

„Wir freuen uns, dass wir uns bei den Eckwerten für die Nutzungsvereinbarung einigen konnten. So kann die auch gebäudetechnisch anspruchsvolle Opernsparte des Nationaltheaters in Ludwigshafen eine vorübergehende Heimat finden. Unser Angebot ist von dem Gedanken geprägt, dass durch die Solidarität der beiden Nachbarstädte das Kulturprogramm in der Metropolregion für die Dauer der Generalsanierung des Mannheimer Theaters aufrechterhalten werden kann. Wir gehen davon aus, dass wir in nächster Zeit den kommunalen Gremien der Stadt Ludwigshafen eine endverhandelte Nutzungsvereinbarung zum Beschluss vorlegen können“ so Bürgermeisterin Prof. Dr. Cornelia Reifenberg und Beigeordneter Andreas Schwarz, die beide auf Ludwigshafener Seite die Gespräche geführt haben. Der Kulturausschuss der Stadt Mannheim befasst sich am morgigen Dienstag, 30. März 2021, mit der Thematik.