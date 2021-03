Die Stimmung in Spielbanken ist erfüllt von knisternder Spannung, Glamour und der Hoffnung auf den großen Jackpot.

Die Wenigsten fragen sich, warum es weder Uhren noch Fenster in den meisten Casinos gibt. Wer schon einmal in einem Casino war, weiß die ganz besondere Stimmung zu schätzen.

Besondere Atmosphäre ohne feste Zeit

Bei Blackjack, Poker und Roulette vergessen die Spieler die Zeit und die Welt um sich herum. Was ist genau der Grund, warum in den meisten Casinos eine ganz besondere Stimmung herrscht? Die Dekoration und das Gebäude der Spielbanken sind so konzipiert, dass die Spieler sich sofort wohlfühlen. Casinos ohne limit in den Bundesländern oder im Ausland adaptieren diese besondere Atmosphäre durch eine intuitive Bedienung und ein modernes Design.

Warum Spielbanken keine Uhren und Fenster haben

Kommt ein Spieler in einer Spielbank an, soll er die Welt um sich herum vergessen und sich voll und ganz auf das Spiel konzentrieren. Aus diesem Grund verzichten viele Spielbanken auf Uhren und Fenster. Das Konzept ist auch in diesen vielen Bars und Diskotheken zu finden. All dies sind Freizeiteinrichtungen, in denen die Menschen den Alltag und den Stress vergessen. Ausgestattet mit einem natürlichen, künstlichen Licht geht einigen Spielern das Zeitgefühl verloren. So betreten viele eine andere Welt, wenn sie in eine Spielbank kommen. Das führt in einigen Fällen dazu, dass Spieler ihr Geld verzocken und sich selbst überschätzen. Deshalb haben die Buchmacher in den letzten Jahren mehr Sicherheiten eingebaut, um die Spieler vor sich selbst zu schützen. In einer Spielothek ist es zum Beispiel nicht erlaubt, mit Kreditkarte zu bezahlen. Selbst die Bezahlung mit einer EC-Karte wird zumeist nicht gestattet. Durch diese Regularien möchte man Kunden davon abhalten, über ihre Verhältnisse hinaus zu gehen. Sie sollen die Scheine und die Geldstücke in der Hand halten und sehen, was Sie beim nächsten Spiel einsetzen.

Die besondere Atmosphäre der online Casinos

Wenn sich die Spieler in ein online Casino einloggen und zu Hause im Wohnzimmer bei geschlossenem Fenster spielen, stellt sich ein ganz anderes Szenario dar. Hier empfiehlt es sich, die Uhrzeit am PC auf dem Display im Blick zu behalten und sich selbst ein Limit zu setzen. Weitere Vorschriften und Veränderungen sind ausgehend von dem nahenden neuen Glücksspielstaatsvertrag zu erwarten. Denn hier müssen die Casinos mehrere Sekunden Pause lassen, bevor das neue Spiel startet. So sollte der Spieler genügend Zeit haben, um sich zu entscheiden aufzuhören oder weiterzumachen.

Darüber hinaus dürfen die Spieler nur ein bestimmtes Limit auf ihr Konto bei einem Online Casino einzahlen und setzen. Die Buchmacher führen auf ihrer Plattform weitreichende Hilfsangebote für spielsuchtgefährdete Nutzer. Das soll einen umfassenden Spielerschutz gewährleisten und das Hauptaugenmerk auf einen abwechslungsreichen Zeitvertreib legen.

Es ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass es immer wieder Spieler gibt, die so fesselnd sind, dass eine halbe Stunde oder eine Stunde wie im Fluge vergehen. Viele Nutzer können gerade im Netz oder in den Casinos vom hektischen Tag entspannen und sich eine kleine Pause vom Alltag gönnen.