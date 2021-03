Brandstiftungen

Frankfurt-Dornbusch (ots)-(fue) – Am Samstagn 27.03.2021 in der Zeit zwischen 22:25-22:30 Uhr, kam es im Dornbusch zu einer Reihe von Brandstiftungen. Zunächst brannten in der Mierendorffstraße, auf dem Gelände der Heinrich-Seliger-Schule, vier Müllcontainer nieder. Nur kurze Zeit später wurde der Brand von 2 weiteren Müllcontainern gemeldet, die in Höhe der Walter-Leiske-Straße 2 standen.

Danach brannte ein Motorroller vor dem Anwesen Walter-Leiske-Straße 14 und schließlich ein weiterer Müllcontainer vor der Walter-Leiske-Straße 40. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 4.000 EUR beziffern. Personen wurden nicht verletzt.

Auch zu diesen Fällen bittet die Polizei Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 069-75551599 zu melden.

Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt-Hausen (ots)-(fue) – Am Freitag 26.03.2021 gegen 17.10 Uhr, ereignete sich in der Praunheimer Landstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Zu dem genannten Zeitpunkt befuhr ein 78-jähriger Frankfurter mit seinem Pkw der Marke Skoda die Praunheimer Landstraße in Richtung Am Hohen Weg. An der Einmündung zur Straße Am Eichwäldchen kam er aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Bordstein, stieß gegen die Straßenlaterne und prallte schließlich gegen einen Baum.

Durch den Aufprall wurden der 78-jährige Fahrer sowie seine 80-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Beide Personen mussten in ein Krankenhaus verbracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurden. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Seat Cupra schwer beschädigt

Frankfurt-Eschersheim (ots)-(fue) – Am Samstag 27.03.2021 gegen 02.05 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass er soeben aus dem Bereich der Straße Im Uhrig einen lauten Knall wahrgenommen habe. Vor Ort, in Höhe der Hausnummer 17, konnten die nach dort entsandten Polizeibeamten einen schwer beschädigten Seat Cupra auffinden. Das Fahrzeug war dort von seinem Eigentümer geparkt worden.

Nach ersten Ermittlungen dürften pyrotechnische Gegenstände im Wageninneren zur Umsetzung gebracht worden sein. Durch die entstandene Explosion flogen Trümmerteile des Seat noch Meter durch die Gegend und beschädigten sieben abgestellte Pkw. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf mehrere 10.000 EUR beziffern. Personen wurden nicht verletzt.

Die Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zu den Hintergründen der Tat können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden, auch dies ist Gegenstand der Ermittlungen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehensablauf bzw. sonstige in Zusammenhang mit der Tat stehende Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069-75551599 mit der Frankfurter Polizei in Verbindung zu setzen. Natürlich nehmen auch alle anderen Polizeidienststellen Hinweise entgegen.

