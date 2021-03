Neustadt: Forum Markt & Wein DIGITAL am 22. April 2021 – Jetzt anmelden

Neustadt an der Weinstraße – Die gemeinsame Veranstaltung des Deutschen Weininstituts und des Weincampus Neustadt findet nach erfolgreichem Auftakt bereits zum zweiten Mal statt. Am 22. April 2021 wird das Forum aufgrund der aktuellen Situation in kompakter virtueller Form angeboten. Aktuelle Marktinformationen, hoch relevante Themenstellungen und Fachgrößen der Weinbranche erwarten die diesjährigen Teilnehmer.

Die Pandemie bringt weitreichende Veränderungen mit sich und auch die Weinbranche ist stark davon betroffen. Klassische Vertriebswege sind zum Teil weggebrochen, der persönliche Kontakt zum Kunden ist stark eingeschränkt. Eine aktuelle Studie des Weincampus belegt eine nachdrückliche Bereitschaft zum Wandel, die sich im Innovationsverhalten der Betriebe widerspiegelt. „Gerade in der jetzigen Situation ist es wichtig, den Betrieben und Unternehmen Antworten und Anregungen zu geben für zukunftsweisende Wege und innovative Vermarktungsstrategien. Daher ist es uns sehr wichtig, gemeinsam mit dem Weincampus das Forum Markt & Wein weiter zu etablieren und in digitaler Form durchzuführen“ betont Monika Reule, Geschäftsführerin des Deutschen Weininstituts.

Welche Lösungsansätze bieten sich an, um den aktuellen Herausforderungen in der Weinbranche zu begegnen? Prof. Dr. Laura Ehm, Marketingprofessorin am Weincampus, sieht großes Potenzial in einem gezielten Touchpoint Management – der systematischen Identifikation und optimalen Gestaltung der Kontaktpunkte zwischen Kunden und Unternehmen. Sie sagt: „Wir sehen das Touchpoint Management als modernes und wichtiges Vermarktungsinstrument. Wir wollen Impulse geben, wie man konkret das Kundenerlebnis auch in der aktuellen Situation optimiert und sich konsequent kundenorientiert ausrichtet. Deshalb bieten wir nicht nur mit dem Vortrag zum Touchpoint Management wichtige Einblicke an, sondern vertiefen das Thema in einer Talkrunde mit Praktikern“.

Auch das Thema „Junge Weintrinker“ als Zielgruppe wird in einem Vortrag behandelt. Welche Strategien und Instrumente werden benötigt, um diese Zielgruppe anzusprechen und nachhaltig zu binden? Für viele Betriebe sichert solches Know-how den langfristigen Unternehmenserfolg.

Auch Prof. Dr. Marc Dreßler, am Weincampus zuständig für das Fachgebiet BWL, ist sich sicher, dass es gerade in dieser besonderen Zeit wichtig ist, die Branche mit aktuellen Informationen, Trends und zukunftsorientierten Impulsen auszustatten: „Wir sehen bereits jetzt großes Interesse an unserem Forum und steigende Teilnehmerzahlen. Das freut uns natürlich und wir sehen uns bestärkt darin, das Format weiterzuentwickeln – kompakt, virtuell und innovativ.“

Die Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt online über das Veranstaltungsportal der Weincampus Webseite: https://events.weincampus-neustadt.de/event/forum-markt-wein