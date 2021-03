Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 28.03.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Fahrer nicht angegurtet, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bad Dürkheim (ots) – Da ein 26-jähriger Fahrer eines VW-Transporters mit Anhänger keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, wurde er am Samstag, 27.03.2021, gegen 19:00 Uhr, durch Beamte der Polizei Bad Dürkheim in der Bruchstraße angehalten und kontrolliert. Der Fahrzeugführer aus dem Leiningerland konnte nur die Fahrerlaubnisklasse B vorweisen. Für das Gespann wäre aufgrund der zulässigen Gesamtmasse der Fahrzeugkombination über 3,5 t die Fahrerlaubnisklasse BE erforderlich gewesen. Gegen den Fahrer und den Fahrzeughalter wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bzw. Dulden Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Kallstadt: Versuchter Einbruch in ein Hotel & Restaurant

Kallstadt (ots) – Ein Angestellter beobachtete am Samstag, 27.03.21, gegen 21:20 Uhr, in der Weinstraße zwei männliche Personen, die auf dem Gebäudedach hörbar mit Werkzeugen am Lüftungsschacht hantierten und versuchten in das Gebäude einzusteigen. Nach Ansprache flüchteten die Täter auf die Weinstraße in Richtung Bad Dürkheim. Ein Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb ohne Erfolg. Die Täter werden wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, südl. Aussehen, dunkler Kapuzenpullover.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Freinsheim: Sachbeschädigung am Musikantenbuckel

Freinsheim (ots) – Bislang unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum Freitag auf Samstag, 26.03.-27.03.21, 10:00 Uhr, in Freinsheim am Musikantenbuckel das Dach des tempelartigen Schutzbaus der spätrömischen Sarkophage. Die Ziegeln wurden teilweise abgedeckt und zerstört. Einer der beiden Sarkophage wurde aufgestemmt und hierdurch leicht beschädigt. Vor Ort konnten zudem ein Einkaufswagen, ein leerer Bierkasten und Bierglasscherben festgestellt werden. Der Schaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter der Tel. 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):