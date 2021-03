Landau: Sportjugend Pfalz plant zwei Freizeiten für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien 2021

Kaiserslautern / Landau – Das Freizeitbad in Landau wird 2021 – so Corona es zulässt – zum Basislager des Sportjugend- und des Kinder-Camps der Sportjugend Pfalz. Das Freibad bietet nach den sportlich ausgerichteten Tagesprogrammen mit seinen Schwimmbecken genügend Raum zum Relaxen und für viel Spaß an den Sommerabenden.

„Wir planen optimistisch und hoffen, dass sich die Corona-Situation so entwickelt, dass wir unsere beiden Camps für Kinder und Jugendliche im Landauer Freizeitbad nach den jeweiligen Hygienevorgaben durchführen können“, sagt der Leiter der Sportjugend Pfalz, Peter Conrad. Sportfreizeiten haben bei der Jugendorganisation des Sportbundes Pfalz eine lange Tradition.

Das Sportjugend-Camp für Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahre, richtet sich an alle Mädchen und Jungen, die verschiedene Sportarten wie (Beach)Volleyball, Fußball, Laufen, Schwimmen oder Tennis kennenlernen und ausprobieren möchten. Beim Kindercamp, das für 9- bis 11-Jährige ausgeschrieben ist, stehen Sport und viel Spaß im Vordergrund. In beiden Camps kann man das Deutschen Sportabzeichen ablegen. Auf dem Programm stehen neben den sportlichen Schnuppermöglichkeiten auch Ausflüge in die nähere Umgebung Landaus. Wie immer bietet das Abendprogramm Highlights für alle Teilnehmer der Sportjugend-Camps. Beaufsichtig und betreut werden die Teilnehmer von den Mitarbeitern des Freizeitbades sowie von den Betreuern der Sportjugend Pfalz.

Die Sportjugend führt die Freizeiten in Kooperation mit der Stadtholding sowie verschiedenen Vereinen und Verbänden durch. Es sind die vorgeschriebenen Hygienekonzepte der Stadt, des Veranstaltungsorts, der Sportstätten und des Veranstalters einzuhalten. Die Freizeit wird vorbehaltlich der Umsetzbarkeit der Hygiene-Vorgaben zum Veranstaltungszeitpunkt durchgeführt. Die Sportjugend Pfalz kann eine Freizeit absagen, wenn sie durch außergewöhnliche Umstände erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt wird.

Sportjugend-Camp in Landau

Termin 16. – 25.07.2021

Ort Landau, Freizeitbad

Alter 11/12 – 15/16 Jahre

Mindestteilnehmer 20 Personen

Leistungen Übernachtung in eigenen Zelten auf dem angrenzenden Gelände des Freizeitbades, Vollverpflegung (wird mit Hilfe der Campteilnehmer zubereitet), Eintritte, Betreuung und Programmgestaltung durch geschulte Mitarbeiter der Sportjugend Pfalz

Preis 265 Euro

Teilnehmer reisen selbst an.

Kinder-Camp in Landau

Termin 18. – 24.07.2021

Ort Landau, Freizeitbad

Alter 09 – 11 Jahre

Mindestteilnehmer 20 Personen

Leistungen Übernachtung in eigenen Zelten auf dem angrenzenden Gelände des Freizeitbades, Vollverpflegung (wird mit Hilfe der Campteilnehmer zubereitet), Eintritte, Betreuung und Programmgestaltung durch geschulte Mitarbeiter der Sportjugend Pfalz

Preis 180 Euro

Teilnehmer reisen selbst an.

Eine Packliste wird den Teilnehmern rechtzeitig zugemailt.

Anmeldungen & Infos

Sportjugend Pfalz, Paul-Ehrlich-Str. 28 a,

67663 Kaiserslautern

T 0631. 34112-52, F 0631. 34112-66

E sj@sportbund-pfalz.de

www.sportjugend-pfalz.de