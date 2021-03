Weinheim: Kinochef Speiser fordert Öffnungsstrategie

Weinheim – In einem offenen Brief hat Kinochef Alfred Speiser (Modernes Theater Weinheim / Brennessel Hemsbach) zu einer Öffnungsstrategie aufgerufen.

Liebe Kinofreunde!

So haben wir uns das Osterfest 2021 ehrlicherweise nicht vorgestellt. Eigentlich wollten wir Ihnen über die Feiertage wieder Filme zeigen. Live, in Farbe und mit dem Kinofeeling wie Sie es von ihrem Lieblingskino gewohnt sind. Wie wir jetzt alle wissen, wird daraus leider wieder nichts. Die Inzidenz-Zahlen steigen wieder. Kino und Kultur haben wieder einmal das Nachsehen.

Sind niedrige Inzidenzzahlen der richtige Weg?

Damit wir uns richtig verstehen. Wir wollen uns nicht in die große Zahl der Möchtegern-Virologen einreihen, die alles besser wissen. Was wir aber wissen und vor allem getan haben, ist andererseits aber auch klar. Wir haben sofort auf die politischen und wissenschaftlichen Ansagen reagiert und ein funktionierendes Hygienekonzept für unser Kino aufgebaut. Und nicht nur das: Wir haben auch Geld in die Hand genommen und haben das Programmkino Brennessel zu einem Corona-sicheren Ort für Sie umgebaut.

Das Beispiel New York zeigt: Es geht!

Wir glauben, dass wir Ihnen ein sicheres Kinovergnügen auch in der aktuellen Phase bieten können. Möglich machen könnte das ein gelungener Mix aus Testen, Hygienekonzept und den geltenden AHA-Regeln. Dann wäre sicher auch ein Besuch in Ihrem Lieblingskino wieder möglich. Das Beispiel New York zeigt, dass das geht! In der Stadt, in der sich vor einem Jahr noch in Tiefkühllastern die Corona-Toten stapelten, kehrt das Leben wieder langsam zurück. Restaurants, Theater, Museen und Kinos öffnen wieder. Und das alles, weil sich die New Yorker auch tatsächlich an die neuen Corona-Regeln halten und überall eine Maske tragen.

Unterstützen Sie uns bitte weiter!

Vor drei Wochen haben wir uns am bundesweiten Kino-Aktionstag „Kino leuchtet für Dich“ beteiligt. Eine tolle Aktion, an der sich in ganz Deutschland mehr als 300 Kinos beteiligt haben. Die Aktion hat uns Aufmerksamkeit auch in der Politik beschert – das reicht aber nicht! Helfen Sie uns und fordern bei unseren gerade frisch gewählten Landtagsabgeordneten Hans-Ulrich Sckerl und Sebastian Cuny Unterstützung ein! Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns auch weiterhin mit dem Kauf von Kinogutscheinen im Brennessel-Shop unterstützen. Vielen Dank!

Ihr Alfred Speiser