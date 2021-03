Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 27.03.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 26.03.2021, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Gießen mit seinem PKW die A650 von Ludwigshafen kommend in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Kurz vor der Abfahrt Friedelsheim konnte der Fahrzeugführer durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Dürkheim dabei beobachtet werden, wie er während der Fahrt telefonierte. Aus diesem Grund wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem 24-Jährigen drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC. Bei einer anschließenden Durchsuchung des mitgeführten PKW konnte zudem Cannabis aufgefunden werden. Den Fahrzeugführer erwarten nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel.

Bad Dürkheim: Kirche mit Graffiti besprüht

Bad Dürkheim (ots) – In der Nacht vom 25.03.2021 auf den 26.03.2021 kam es zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti an der Schlosskirche in Bad Dürkheim, sowie einem angrenzenden Wohnhaus. Die unbekannten Täter besprühten mehrere Wände und Türen mit Schriftzügen in roter Farbe. Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Schlosskirche verdächtige Personen wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Einbruch in Fahrradhandel

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstag, 27.03.2021, gegen 05:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einem Fahrradhandel in der Bruchstraße in Bad Dürkheim. Die unbekannten Täter brachen gewaltsam in das Objekt ein und entwendeten innerhalb kurzer Zeit mehrere, hochwertige E-Bikes. Wer hat zur Tatzeit im Bereich der Bruchstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Hettenleidelheim: Tageswohnungseinbruch

Hettenleidelheim, Tiefenthaler Straße (ots) – Am Freitag, 26.03.2021 im Zeitraum zwischen 06:30 Uhr und 15:00 Uhr nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Hauseigentümer zum Einbruch. Eine rückwärtig gelegene Terrassentür wurde aufgehebelt und die Räume des Einfamilienhauses durchwühlt. Entwendet wurden u.a. mehrere Tausend Euro Bargeld, sowie Designerhandtaschen und Schmuck. Der Gesamtschaden wird nach derzeitigem Stand der Ermittlungen auf ca. 50.000 EUR geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen in Hettenleidelheim gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):