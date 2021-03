Ehemann schlägt Ehefrau

Ludwigshafen (ots) – Weil er mehrmals auf seine 37-jährige Ehefrau aus Ludwigshafen einschlug, diese verletzte und randalierte, musste ein 49-Jähriger festgenommen werden. Die Polizei wurde am frühen Freitagmorgen 26.03.2021 gegen 04 Uhr über den Vorfall informiert. Als die Polizei erschien war der Mann bereits abgehauen. Als die Polizei wieder weg war, gelangte er erneut in die Wohnung und schlug auf die Frau ein.

Anschließend machte er sich erneut aus dem Staub. Kurze Zeit später erschien er wieder an der Wohnung und trat die Wohneingangstür ein. Die Polizei nahm ihn schließlich fest.

Gegen ihn wurde ein Betretungsverbot für die Wohnung und ein Kontaktverbot zur Ehefrau ausgesprochen. Zudem erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Trickdiebe schleichen sich in Seniorenwohnheim

Ludwigshafen (ots) – Ein unbekanntes Pärchen gelangte am Donnerstag 25.03.2021 in ein Seniorenwohnheim in der Keltenstraße und versuchten sich Zugang zu den Wohnungen der Bewohner zu verschaffen. Gegen 18 Uhr klingelten die Beiden am Eingang bei mehreren Wohnungen, bis die Eingangstür zum Haus geöffnet wurde. Im Innern klopften sie an einzelne Wohnungen und versuchten durch Gespräche und Angaben fadenscheiniger Gründe zu den Bewohnern in die Wohnung zu gelangen. Der Hausmeister des Wohnheims traf zufällig auf die Eindringlinge. Diese ergriffen daraufhin die Flucht.

Die Frau war circa 40 Jahre alt, trug einen grauen Rock und eine schwarze Jacke. Der Mann war cira 50 Jahre alt, hatte graue Haare und eine schwarze Jacke.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

In Auto eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen am Donnerstag (25.03.2021), zwischen 12.56 Uhr und 17.08 Uhr, in ein PKW ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnern den Geldbeutel mit 50 Euro Bargeld. Der PKW war im Tatzeitraum in der Bgm.-Kutterer-Straße abgestellt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Leergut gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte entwendeten am Donnerstag 25.03.2021 gegen 20.15 Uhr, mehrere Kisten Leergut von dem Grundstück eines Getränkemarktes in der Mannheimer Straße. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete aus der Ferne, wie mehrere Personen Kisten vom Bereich des Getränkemarktes in einen roten PKW luden. Anschließend fuhren sie davon. Die Anzahl der gestohlenen Kisten und die Schadenshöhen werden derzeit noch ermittelt.

Eine genauere Personenbeschreibung der Täter ist aufgrund der großen Distanz zwischen Zeuge und Tatort nicht möglich. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Versuchter Einbruch in Teppich-Geschäft

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten am Donnerstag 25.03.2021 gegen 22 Uhr in ein Teppich-Geschäft in der Oderstraße einzubrechen. Mit Steinen versuchte man die Scheiben des Geschäfts einzuschlagen.

Hierbei ging lediglich nur die Scheiben zu Bruch. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten am Freitag 26.03.2021 gegen 3.45 Uhr in ein Haus im Altholzweg einzubrechen. Zunächst wurde versucht die Terrassentür aufzuhebeln. Als dieses Vorhaben misslang, wurde die Scheibe eingeschlagen. Zu einem Betreten des Hauses kam es jedoch nicht. Es entstand lediglich Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.