Wildscheine kreuzen

B10/Siebeldingen (ots) – 5.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen frühen Morgen (26.03.2021, 1 Uhr) auf der B10 bei Birkweiler zugetragen hatte. Eine Rotte Wildschweine querten die Fahrbahn, ein 53 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und erfasste ein Tier. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Einbruch in Kita

Altdorf (ots) – Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24.03.2021, 17 Uhr bis 25.03.2021, 7 Uhr) in die Kindertagesstätte in der Schulstraße eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde ein Fenster im rückwärtigen Bereich aufgehebelt und in das Objekt eingedrungen. Alle Räumlichkeiten wurden durchwühlt. Entwendet wurden nach derzeitigem Stand ein Fotoapparat.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 4.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 oder die Kriminalpolizei Landau unter der Rufnummer 06341 2870 entgegen.

Unbekannte beschmieren die Fassade des Gymnasiums mit Hakenkreuz und Beleidigungen gegen die Polizei

Edenkoben (ots) – Unbekannte haben auf dem Schulgelände des Gymnasiums in der Weinstraße mehr als zwanzig Schmierereien an die Fassade sowie an die Scheiben des Objekts angebracht. Unter den Schmierereien befand sich ein ca. 60×60 cm großes Hakenkreuz auf einer Pausenuhr und mehrere Beleidigungen aus dem Fäkalvokabular gegen die Polizei.

Die Reinigungs- bzw. Beseitigungskosten dürften im vierstelligen Bereich liegen. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.