Stadtallendorf und Kirchhain: Unter Drogeneinfluss gefahren

Stadtallendorf:

In der Niederrheinischen Straße hielten Stadtallendorfer Polizisten gestern Mittag (25.03.2021), um 12:30 Uhr einen 59-Jährigen in einem Elektrokleinstfahrzeug an.

Bei dem Fahrer des schwarzen DOC Creen ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf den Konsum von THC.

Kirchhain:

Um 16:54 Uhr erwischte es einen 30-jährigen Ford Transit Fahrer.

Ihn kontrollierten die Ordnungshüter in der Straße “An der Wohra” an.

Ein Drogenvortest bestätigte den Konsum von THC.

Auf beide Fahrer kommen nun Anzeigen wegen dem Fahren unter Drogeneinfluss zu.

Neustadt: Tür hält Einbruchsversuchen stand

(ots) – In der Nacht von Mittwoch (24.03.2021) auf Donnerstag (25.03.2021) machten sich Unbekannte an der Glasschiebetür der Apotheke in der Bahnhofstraße zu schaffen. Offenbar versuchten die dreisten Diebe die Tür aufzuschieben, um in das Gebäude zu gelangen. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen stand. Die Diebe flüchteten unerkannt.

Der Schaden wird mit 200 Euro beziffert.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 20:00 Uhr und 07:30 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 406-0.

Einbruch bei Optiker – Zeugen gesucht

Marburg: Diebe nahmen Brillen und Sonnenbrillen in bislang nicht bekannter Menge an sich, als sie in der Nacht auf Donnerstag (25.03.) in ein Geschäft in der Gutenbergstraße einbrachen. Zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 05 Uhr am Donnerstag öffneten sie gewaltsam die Haustür und verursachten dabei einen 500 Euro hohen Sachschaden.

Neben den Brillen nahmen sie zudem noch einen Kaffeevollautomaten mit und flüchteten anschließend.

Die Polizei in Marburg, tel. 06421/ 406-0, bittet um Hinweise: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Gutenbergstraße bemerkt?

Unfall auf der B3 – Polizei bittet um Hinweise zum beteiligten LKW und zum rechtswidrigen Benutzen der Rettungsgasse

Marburg (ots) – Glück im Unglück hatte ein Motorradfahrer am Mittwoch 24.03.2021 auf der B3 in Richtung Norden. Eine 43-jährige Opel-Fahrerin und der dahinter fahrende

47-jährige Kradfahrer setzten gegen 15.45 Uhr dazu an, einen LKW zu überholen.

Dieser scherte jedoch völlig unvermittelt ebenfalls von der rechten auf die linke Spur aus, was die Opel-Fahrerin noch rechtzeitig bemerkte und stark bremste.

Der Biker jedoch prallte in das Heck des Opels und stürzte. Das Motorrad blieb in der Fahrbahnmitte liegen, der Fahrer rutschte auf die rechte Spur und blieb dort unverletzt liegen.

Ein dahinterfahrender Zeuge konnte dem Motorrad ausweichen und noch vor dem Fahrer zum Stehen kommen. Später ereignete sich hier ein weiterer Unfall. Der LKW setzte seine Fahrt fort. Die Polizei bittet um Hinweise zum LKW. Insgesamt entstand bei den drei beteiligten Fahrzeugen ein Gesamtschaden von über 23.000 Euro.

Für Ärger bei vielen im Stau wartenden Personen sorgte noch ein besonders dreister Autofahrer. Gegen 16.45 Uhr nutzte er die Rettungsgasse, um rückwärts bis zur letzten Ausfahrt zu fahren und die B3 zu verlassen.

Die Marburger Polizei, tel. 06421/ 406-0, bittet um Hinweise zum LKW sowie zum Fahrer und Fahrzeug, der die Rettungsgasse nutzte.

