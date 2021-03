Nationale Befreiungsbewegung Deutschland – Die DEU-NOD ist erwacht

Die Zeit des Handelns ist gekommen. Immer wieder dreht es sich in den Chat Gruppen, aber auch in den Zuschriften zu unseren Sendungen darum, was man gemeinschaftlich tun kann. Ein Jahr der größten gesundheitlichen Bedrohungslage aller Zeiten liegt nun hinter uns.

Deutschland ist durch die Auswirkungen der Politik, der Medien, der Verwaltung und dem vermeintlichen Protest gegen die Situation in unserem Vaterland, tief gespalten. Diese Spaltung hat ein bisher nie gekanntes Ausmaß erreicht. Viele Menschen erleben die Zeit, als eine Zeit in Ohnmacht und Hilflosigkeit.

Der gemeinsame Weg

Wir konzentrieren uns nun auf die Frage, wie die notwendigen Änderungen in unserem Land geordnet und gewaltlos zu einer neuen Struktur überführt werden können. Dies alles wird dem deutschen Wesen entsprechend als Transformation eingeleitet.

Wo stehen wir? Wo wollen wir hin?

Um die auch von uns vielfach gestellte Frage aufzulösen, müssen wir uns darüber klar werden, in welcher Situation wir uns heute befinden. Wir sind eine neue politische Kraft, die unser Land mit Dir und Euch verändern kann.

Unsere Lage

Unser Land ist wirtschaftlich und finanziell durch die Maßnahmen der vergangenen Jahre und die gezielte Vernichtung des deutschen Volksvermögens über unterschiedliche internationale Programme, schwer angeschlagen und gesellschaftlich völlig zerrüttet. Der Stolz fast nicht mehr vorhanden. Die deutsche Seele nahezu erloschen. Dies spiegelt sich in den unmenschlichen Maßnahmen gegen unser Volk, vor allen gegen Kinder und Rentner wider. Selbst die Situation, in der sich die Mitte der Gesellschaft befindet, ist für viele aussichtslos und verheerend.

Deutschland seit den 8. Mai 1945 ein okkupiertes Land

Die internationale Politik weiss, dass Deutschland kein freies Land ist. Unterschiedlichste Spitzenpolitiker im Ausland haben dies klar geäußert. Selbst die Politiker der BRD haben das mehrfach betont, ganz gleich welcher Partei sie angehören.

Der Umwandlungsprozess hat begonnen

Durch die aktuelle und immer noch existierende, politische Nachkriegsordnung ist die weltweite Strukturfindung der Staaten nicht das, wie es vordergründig erscheint. Die Welt steht vor einem einmaligen, historischen Wandel.

Die Nationale Befreiungsbewegung Deutschland NOD

Zum Aufbau einer Opposition (Befreiungsbewegung) und der Vermeidung von weiterem Leid und sinnlosen Zwangsmaßnahmen, stehen wir jetzt vor der Möglichkeit dieses Instrument der politischen Auseinandersetzung bei uns zu nutzen und den Weg gemeinsam in die Freiheit zu gehen.

Damit können die weiteren, gesundheitsschädlichen Einschränkungen, aber auch die gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit auf internationaler Ebene vor der Menschenrechtskommission zu Gehör gebracht werden. Dafür haben einige Menschen diese Akkreditierung bei der UNO, den Vereinten Nationen durchgeführt.

Durch die in den vergangenen Wochen erfolgte Registrierung der Regionalbüros in den 16 Bundesländern ist es möglich, die Arbeit der deutschen nationalen Befreiungsbewegung aufzunehmen.

Diese Bewegung ist durch die Akkreditierung als Nichtregierungsorganisation bei der UNO, den Vereinten Nationen, vollumfänglich handlungsfähig.

Das Ziel der Nationalen Befreiungsbewegung Deutschland NOD

Es ist das Mittel der Wahl, einen politischen Veränderungsprozess in Deutschland in Gang zu setzen und die politische Nachkriegsordnung zum Wohle der Menschen und der gesellschaftlichen Ordnung aufzuheben. Die äußeren Zeichen der Nationalen Befreiungsbewegung Deutschland, der deutschen NOD ist das St. Georgs-Band. Es ist ein international anerkanntes Symbol, das sowohl in Flaggenform als auch als Band oder Schleife, ein sichtbares Zeichen setzt. Es steht für den Wunsch nach Veränderung und Verbesserung der Lebensumstände, hin zu einem friedlichen und freiheitlichen Zusammenleben innerhalb eines souveränen Staates.

Diesen Prozess werden alle Länder dieser Welt durchlaufen, um endlich den längst begonnenen Weltfrieden zu erreichen.

Du willst die Veränderung mitgestalten?

Ein Jeder, auch Du, ist herzlich eingeladen, diesen Prozess mitzugestalten und die Lebensumstände in diesem Land zu verbessern.

Dafür ist geplant, in den kommenden Tagen unterschiedliche Videos zur Erklärung herauszubringen. Auch wird es Veröffentlichungen auf unserer Webseite, wie auch auf den dazugehörigen Telegram-Kanälen geben. In den folgenden Tagen werden regionale Chat-Gruppen eingerichtet. Jeder kann sich dann an am Veränderungsprozess auf regionaler Ebene beteiligen.

Überparteilich und strikt nach UN-Charta

Das gemeinschaftliche Handeln ist gemäß der Charta der Vereinten Nationen überparteilich und gegen jegliche Form von politischen Extremen gerichtet.

Das Ziel der NOD, der Nationalen Befreiungsbewegung ist, auch hier in Deutschland, die Schaffung von freiheitlichen, souveränen Staaten. Es geht um eine geordnete Zukunft und das Miteinander der Staatengemeinschaft friedlich zu gestalten.

Aus diesem Grund laden wir Euch alle ein, sich an diesem großen Projekt zu beteiligen, damit wir die notwendigen Schritte mit allen Menschen, ihren Ansprüchen und den der Lebenswirklichkeit entsprechenden Strukturen gestalten können.

Wir haben die historische Chance und Möglichkeit, die Geschicke unseres Landes und unseres Volkes wieder in die eigenen Hände zu nehmen.

Sei auch Du Teil dieser Bewegung, der Nationalen Befreiungsbewegung Deutschland – NOD.

