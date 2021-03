Mannheim-Neckarstadt-West: Aggressives Duo schlägt Dreier-Gruppe zusammen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim – Zwei unbekannte Personen, ein Mann und eine Frau, haben am

Donnerstagabend im Stadtteil Neckarstadt-West drei junge Menschen im Alter

zwischen 17 und 20 Jahren zusammengeschlagen. Das aggressive Duo traf gegen 21

Uhr an der Mittelstraße, Ecke Waldhofstraße vor einem Schnellrestaurant auf die

drei Geschädigten und gerieten mit ihnen in Streit. Zunächst schlug die

unbekannte Frau einem 17-Jährigen grundlos mit einer Flasche auf den Kopf,

wodurch dieser eine stark blutende Verletzung am Ohr erlitt. Währenddessen

schlug der Mann einem 20-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht. Dieser ging zu

Boden ging. Anschließend trat der Täter diesem mehrfach mit dem Fuß ins Gesicht.

Als sich der 18-Jährige zwischen den Angreifer und den am Boden liegenden

stellte, schlug ihm die Frau mit der Faust so stark auf die Hand, sodass diese

stark anschwoll. Anschließend flüchteten die Angreifer in Richtung Mittelstraße.

Die beiden unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Weiblich

Ca. 20 Jahre alt

Gebräunte Haut

Täter 2:

männlich

Ca. 20 Jahre alt

Trug einen hellen Kapuzenpulli

War etwas kleiner als seine Begleiterin

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt-West: verkehrsunsicheres Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen

Mannheim-Neckarstadt-West – Beamte der Verkehrspolizei zogen am

Donnerstagabend im Stadtteil Neckarstadt-West einen verkehrsunsicheren Audi aus

dem Verkehr. Ein 24-jähriger Mann fiel der Polizeistreife in der

Laurentiusstraße wegen des dumpf klingenden und lauten Auspuffgeräuschs seines

Fahrzeugs auf. Eine erste Messung vor Ort ergab eine deutliche Überschreitung

des Grenzwerts der Geräuschentwicklung. Das Fahrzeug wurde zur Dienststelle der

Verkehrspolizei begleitet, wo es einer eingehenden Überprüfung unterzogen wurde.

Neben dem deutlich überschrittenen Geräuschpegel um 11 dB/A konnten weitere

technische Mängel und Veränderungen an dem Audi festgestellt werden, durch die

zum einen die Betriebserlaubnis erloschen war und die zum anderen das Fahrzeug

verkehrsunsicher machten. So war die Wirkung der Bremsen mangelhaft, die

Stoßdämpfergummis waren mangelhaft oder fehlten ganz, das Fahrzeug verlor Öl und

die angebrachte Bereifung war unzulässig. Darüber hinaus wurden Manipulationen

an Katalysator und Auspuffanlage festgestellt, die unfachmännisch ausgeführt

waren.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt und wird einem Sachverständigen zur

Begutachtung vorgeführt. Die Zulassungsstelle wurde über den Sachverhalt in

Kenntnis gesetzt und wird über eine mögliche Zwangsstilllegung entscheiden.

Mannheim-Oststadt: Nach medizinischen Notfall mit Porsche gegen Hauswand und geparkten BMW geprallt – Gesamtsachschaden ca. 80.000 Euro

Mannheim – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag um 16.50 Uhr in der

Kolpingstraße wurde ein 30-jähriger Fahrer eines Porsche Cayman verletzt,

insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden von ca. 80.000 Euro. Nach den

bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrer aufgrund eines medizinischen Notfalls

von der Straße ab, prallte gegen eine Hauswand und anschließend gegen einen am

Straßenrand geparkten BMW M 5. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der

30-Jährige zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik

eingeliefert.

Mannheim-Wohlgelegen: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Wohlgelegen – Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagabend im

Stadtteil Wohlgelegen entstand Sachschaden in Höhe von über 15.000 Euro. Ein

22-jähriger Mann war gegen 22.45 Uhr mit seinem Mercedes AMG auf der linken Spur

der Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts unterwegs. Zwischen Nebeniusstraße und

Liebigstraße soll ein Tier die Fahrbahn überquert haben, weshalb der 22-Jährige

eine Gefahrenbremsung einleitete und nach rechts auswich. Dabei stieß er mit

einem auf der rechten Fahrspur fahrenden Mercedes Coupé eines 21-Jährigen

zusammen. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt

werden mussten. Die Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Bei keinem der beidem Fahrer wurde Alkohol- oder Drogenbeeinflussung

festgestellt.

Während der Unfallaufnahme war die Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts für rund

zwei Stunden gesperrt.

Da der Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die

Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallablauf geben können. Diese

werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu

melden.