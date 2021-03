Heidelberg-Weststadt: Versuchter Trickdiebstahl – 85-Jährige verweist Trickdiebe der Wohnung – Zeugen gesucht

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: – Bereits am 17.03.2021 wurde eine

85-jährige Dame Opfer eines versuchten Trickdiebstahls. Gegen 15 Uhr klingelten

zwei bislang unbekannte Frauen an der Tür der Seniorin und verwickelten sie in

ein Gespräch. Im weiteren Verlauf wurde sie um etwas zum Schreiben gebeten und

ging mit einer der Frauen in die Küche.

Währenddessen blieb die zweite Frau im Eingangsbereich und suchte dort nach

möglichen Wertsachen. Als sich die Frau in der Küche erkundigte, ob die Seniorin

alleine wohne, kam dieser das verdächtig vor und sie verwies beide Frauen der

Wohnung. Hierbei bemerkte sie eine offenstehende Schmuckdose. In dieser befanden

sich jedoch lediglich Batterien.

Die Frauen konnten wie folgt beschrieben werden:

Erste Frau: Ca. 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige Statur,

auffallend helle Haut, trug Stoffturban über den Haaren, sprach

Deutsch mit Akzent

wellige schulterlange Haare

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter

Tel.: 0621 174-1786 beim Bezirksdienst des Polizeireviers Heidelberg-Mitte zu

melden.

Heidelberg-Schlierbach: Auto rollt fahrerlos Abhang hinunter und prallt gegen Baum

Heidelberg – Weil eine 67-jährige Autofahrerin ihr Auto am Donnerstag kurz

nach 22 Uhr in der Straße Am Schlierbachhang nicht gegen das Wegrollen gesichert

hatte, setzte sich der VW selbstständig auf der abschüssigen Straße in Bewegung.

Das Auto rollte bergab in den Zaun eines Anwesens, stürzte dort den Hang

hinunter und prallte gegen einen Baum. Einem durch die Fahrerin verständigtem

Abschleppdienst gelang es zunächst nicht, das Auto zu bergen. Die

Bergungsarbeiten werden am Freitag fortgesetzt.

Heidelberg: Beim Abbiegen mit Straßenbahn kollidiert – ein Leichtverletzter – 8.000 Euro Sachschaden

Heidelberg – Bei einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und der

Straßenbahn am Donnerstag um 15.40 Uhr in der Carl-Benz-Straße wurde die

45-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von

ca. 8.000 Euro. Die Kia-Fahrerin war nach links in ein Grundstück abgebogen und

hatte dabei den Vorrang mit der in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn

missachtet. Die Fahrerin wurde von Rettungssanitätern vor Ort behandelt, sie

erlitt Prellungen. An dem Auto entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt

werden. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die

Straßenbahnverkehr bis etwa 16.30 Uhr gesperrt.