Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Auf einem Parkplatz in der Jägerstraße beschädigte am

Donnerstagvormittag, ein unbekannter Fahrer einen Skoda Fabia. Die 39-jährige

Halterin des blauen Pkws stellte ihr Fahrzeug gegen 7:30 Uhr auf dem

unbefestigten Parkplatz ab. Als sie gegen 14 Uhr zu ihrem Wagen zurück kam

bemerkte sie den Schaden am linken Heck.

Vermutlich beschädigte der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken den blauen Skoda.

Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die

den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Geparktes Auto beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Einen Schaden an einem Toyota Corolla hat ein Unbekannter

auf einem Parkplatz in der Zollamtstraße verursacht. Vermutlich hat er den

weißen Pkw beim Rangieren an der Seite getroffen. Der Halter des Pkws vermutet,

dass es sich bei dem Verursacher um einen Lkw handelt, der die im Hof

befindliche Baustelle beliefert hat. Der unbekannte Fahrer verließ die

Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher

nachzukommen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Fahrerflucht

und bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall am Donnerstag zwischen 14 und 17:50

Uhr beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer machen? Zeugen werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |elz

Autodiebe lassen hochwertige BMW mitgehen

Waldmohr (ots) – Gleich zweimal haben dreiste Diebe in der Nacht zum Donnerstag

in der Straße Im Rothenfeld zugeschlagen und zwei BMW gestohlen.

Ein Auto war vor dem Wohnhaus des Besitzers geparkt. Der graue BMW X5 35i XDrive

stand um 1 Uhr noch an seinem Platz, am nächsten Morgen war er verschwunden. Der

zweite Pkw parkte ein paar Meter weiter in der gleichen Straße. Der BMW 430

XDrive ist ebenfalls grau lackiert und wurde zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und

Donnerstag, 06.30 Uhr, gestohlen.

Die Fahrzeuge verfügen über ein sogenanntes Keyless-Go-System. Das haben die

Diebe möglicherweise genutzt und die Wagen vermutlich über dieses Zugangssystem

entwendet. Die Autos haben einen Wert von jeweils mehreren Zehntausend Euro.

Keyless-Go – Komfort oder Sicherheitsrisiko?

Die Täter benutzen zur Tatausführung sogenannte Funkwellenverlängerer. Diese

Geräte bestehen aus zwei Teilen, dem Car-Scanner und dem Key-Scanner. Während

der Car-Scanner nahe an der Antenne, zumeist in Fahrertürnähe, platziert wird,

muss der Key-Scanner in der Nähe des Fahrzeugschlüssels sein. Nach der

Signalübertragung wird der Car-Scanner in den Pkw gelegt und dieser kann

gestartet werden! Das Prinzip der Funkwellenverlängerer beruht auf der

Verlängerung der Signale, die zwischen dem Fahrzeug und dem Fahrzeugschlüssel

ausgetauscht werden.

In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei allen Besitzer von Fahrzeugen mit

Keyless-Systemen:

Legen Sie den Fahrzeugschlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab!

Die Funkwellenverlängerer ermöglichen es den Tätern, das Schließsystem zu

überlisten, ohne im Besitz des Schlüssels zu sein. Dazu muss sich der Sender –

also der Autoschlüssel – lediglich in der Nähe befinden. Hilfreich ist es daher,

mehr Abstand zwischen Auto und Schlüssel, beziehungsweise zwischen Schlüssel und

Wohnungstür zu bringen.

Eine weitere Möglichkeit: Erkundigen Sie sich nach funkdichten Hüllen für Ihren

Keyless-Schlüssel. Sie verhindern, dass Diebe die Funkwellen über längere

Strecken übertragen können.

Immer wichtig: Schließen Ihren Pkw nie gedankenverloren ab. Achten sie vielmehr

darauf, wo sie das Fahrzeug abstellen, ob es tatsächlich richtig verschlossen

ist und ob sich verdächtige Personen in Ihrer Nähe aufhalten.

Weitere Tipps finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de unter:

https://s.rlp.de/OvVmB |mhm

Nötigung im Straßenverkehr – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Wegen Nötigung hat eine Frau aus dem Stadtgebiet einen

Autofahrer angezeigt. Nach Angaben der 23-Jährigen war sie am Donnerstagabend

auf der Lauterstraße mit dem unbekannten Fahrer „aneinander geraten“.

Gegen 20 Uhr war die Frau mit ihrem zwei Wochen alten Sohn auf der Erzhütter

Straße unterwegs. Im Einmündungsbereich Erzhütter Straße/Lauterstraße ordnete

sie sich auf der rechten Fahrspur ein, um nach rechts auf der Lauterstraße

weiterzufahren.

Der graue Pkw habe neben ihr auf der linken Spur in Richtung Otterbach

gestanden. Beim Anfahren beschleunigte der Wagen plötzlich und überholte sie,

sowie das vor ihr fahrende Fahrzeug, um ebenfalls nach rechts abzubiegen.

Aufgrund des Fahrmanövers betätigte sie die Hupe. In Höhe der Hausnummer 14

leitete der graue Pkw plötzlich und grundlos eine Notbremsung ein, die die

23-Jährige ebenfalls zu einer Notbremsung bis zum Stillstand zwang. Im Anschluss

beschleunigte der graue Pkw wieder und fuhr in Richtung Stadt davon.

Durch seine Fahrweise hat die Polizei Ermittlungen hinsichtlich einer Nötigung

aufgenommen und sucht Zeugen, die das Manöver beobachtet haben. Hinweise nimmt

die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen.

|elz

Mehr als 10.000 Euro mit gestohlener Bankkarte erbeutet

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Vermutlich mit einem Trick

haben Unbekannte die Bankkarte eines 87-Jährigen gestohlen und damit mehr als

10.000 Euro von seinem Konto abgebucht. Am späten Mittwochnachmittag war der

Senior auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Rosenhofstraße von einem

unbekannten Mann nach Kleingeld gefragt worden. Der 87-Jährige holte seinen

Geldbeutel hervor, suchte nach Kleingeld und gab dem Mann einige Münzen. Erst am

nächsten Tag stellte der Geschädigte fest, dass seine Bankkarte fehlte.

Möglicherweise war es dem Unbekannten unbemerkt gelungen, sie aus dem

Portemonnaie des Rentners zu fischen. Der 87-Jährge ließ die Karte bei seiner

Bank sperren, dabei stellte er fest, dass bereits mehr als 10.000 Euro

unberechtigt von seinem Konto abgebucht wurden. Jetzt ermittelt die Polizei und

bittet um Hinweise: Wem sind am Mittwoch auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in

der Rosenhofstraße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges

beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Glück im Unglück

Kaiserslautern (ots) – Glück im Unglück hatten am Donnerstagnachmittag zwei

Autofahrer bei einem Unfall auf der Landstraße 503 an der Einmündung nach

Stelzenberg.

Die 80-jährige Unfallverursacherin kam mit ihrem Opel Corsa von Stelzenberg und

wollte nach links in Richtung Kaiserslautern abbiegen.

Von Kaiserslautern kommend fuhr ein 54-jähriger Mann mit seinem Lieferwagen in

Richtung Johanniskreuz.

An der Kreuzung übersah die Seniorin den von links kommenden Lieferwagen. Durch

ein beherztes Ausweichmanöver konnte der 54-Jährige einen Zusammenstoß mit der

Fahrertür des Opels verhindern, dennoch kam es zum Zusammenstoß. Mit viel Glück

kamen beide Beteiligte mit dem Schrecken und leichten Blessuren davon. Der

Lieferwagen fuhr aufgrund seines Ausweichmanövers in den Hang und kam in der

Grünfläche zum Stehen.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa

8.000 Euro geschätzt. |pi2

Herdplatte vergessen auszuschalten

Kaiserslautern (ots) – Die Herdplatte nicht ausgeschaltet hat am Donnertagabend

der Inhaber einer Wohnung in der Eisenbahnstraße. Auf dem Herd ließ er einen

Topf mit Essen stehen. Die Speise brannte an, so dass ein Rauchmelder Alarm

auslöste. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten aus.

Weil der Wohnungsinhaber nicht zu Hause war, mussten die Wehrleute die

Wohnungstür öffnen. Ein Brand war glücklicherweise nicht entstanden. Der Herd

wurde abgedreht, die Wohnung gelüftet und ein neues Türschloss eingesetzt. |erf

Kaiserslautern (ots) – Vier leicht verletzte Personen forderte ein Unfall am

Donnerstag in der Eisenbahnstraße. Von der Logenstraße aus wollte am Nachmittag

ein Autofahrer nach links in die Eisenbahnstraße abbiegen. Dabei achtete der

23-Jährige nicht auf den entgegenkommenden Wagen eines 53-Jährigen. Im

Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge miteinander. Durch den Unfall

erlitten die Fahrzeuginsassen leichte Verletzungen. Drei der insgesamt vier

Personen wurden vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die

beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Den entstandenen Schaden schätzt die

Polizei auf mindestens 15.000 Euro. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren

im Einsatz. |erf