Zwei Einbrecherinnen auf frischer Tat festgenommen

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach – Am Dienstagmittag (23.03.) gelang es der Kriminalpolizei Alsfeld zwei Einbrecherinnen auf frischer Tat festzunehmen.

Nach einem Zeugenhinweis bezüglich verdächtigen Verhaltens trafen Beamte der Kriminalpolizei Alsfeld zwei Frauen kroatischer Herkunft am Marktplatz von Lauterbach an. Nach ersten Erkenntnissen waren die 32-Jährige und die 29-Jährige zuvor in ein Wohnhaus in unmittelbarer Nähe eingebrochen. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen fanden die Polizisten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass beide Frauen außerdem im Verdacht stehen, einen zweiten Wohnungseinbruch am Mittwoch (17.03.) am Marktplatz von Lauterbach begangen zu haben. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Beschuldigten wurden daraufhin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Alsfeld vorgeführt, welcher in beiden Fällen die Untersuchungshaft anordnete. Im Anschluss wurden beide Beschuldigte in eine hessische Justizvollzugsanstalt überstellt.

Bad Hersfeld – Am Mittwoch, 24.03.2021, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein unbek. Fahrzeugführer das Grundstück der Fa. HESU-Bau

in der Bahnhofsstraße. Dort kam es aufgrund einer Verengung zum Zusammenstoß mit einer dort stehenden mobilen Arbeitsbühne, die hierdurch beschädigt wurde. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Opel Meriva oder Corsa, Farbe: grau/Silber mit Fuldaer Kennzeichen handeln. Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um eine männliche Person, schlank, ca. 25 Jahre, bei dem Beifahrer um eine weibliche Person, ca. 25 Jahre alt. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ludwigsau – Am Donnerstag, 25.03.2021, gegen 14:00 Uhr, befuhr eine 18jährige Fahrerin eines VW Polo aus Bad Hersfeld die Straße „Am Giegenberg“ in Friedlos aus Richtung Sonnenweg kommend und wollte am Ende der Straße auf die Hersfelder Straße (B 27) einfahren. Sie übersah einen 69jährigen Radfahrer aus Rotenburg, der von rechts kommend die Fahrbahn überquerte. Er kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.100 Euro.

Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen!

Bad Hersfeld – Am Mittwoch (24.03.), gegen 19:30 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer das Grundstück der Fa. HESU-Bau in der Bahnhofsstraße. Dort kam es aufgrund einer Verengung zum Zusammenstoß mit einer dort stehenden mobilen Arbeitsbühne, die hierdurch beschädigt wurde. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Opel Meriva oder Corsa, Farbe: grau/Silber mit Fuldaer Kennzeichen handeln. Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um eine männliche Person, schlank, circa 25 Jahre, bei dem Beifahrer um eine weibliche Person, circa 25 Jahre alt. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall mit Personenschaden

Ludwigsau – Am Donnerstag (25.03.), gegen 14:00 Uhr, befuhr eine 18-jährige Fahrerin eines VW Polo aus Bad Hersfeld die Straße „Am Giegenberg“ in Friedlos aus Richtung Sonnenweg kommend und wollte am Ende der Straße auf die Hersfelder Straße (B 27) einfahren. Sie übersah einen 69-jährigen Radfahrer aus Rotenburg, der von rechts kommend die Fahrbahn überquerte. Er kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.100 Euro.

Lastzug trotz Schieflage mit 110 km/h auf der Autobahn A5 unterwegs, Autobahnpolizei Bad Hersfeld untersagt Weiterfahrt

Breitenbach am Herzberg – Beamte der Autobahnpolizei Bad Hersfeld mussten einen Palettentransport aus Polen wegen zahlreicher Verstöße und technischer Mängel an der Rastanlage Rimberg vorübergehend stilllegen.

Einer Streife der Polizeiautobahnstation war am gestrigen Vormittag (24.03) ein polnischer LKW mit Anhänger auf der Autobahn A5 zwischen dem Hattenbacher Dreieck und der Rastanlage Rimberg, wegen überhöhter Geschwindigkeit und stark schwankenden Aufbauten, aufgefallen. Der Lastzug wurde daraufhin durch die Beamten an der Rastanlage Rimberg von der Autobahn gezogen und dort kontrolliert.

Starke Beschädigungen festgestellt

Bereits bei der ersten Inaugenscheinnahme waren starke Beschädigungen an den Planenaufbauten von LKW und Anhänger feststellbar. Die Trägerkonstruktionen der Aufbauten wiesen an mehreren Stellen sichtbare Risse und massive Beschädigungen auf. Die Verschlüsse und Scharniere der Laderaumtüren waren sowohl beim LKW, als auch bei dem Anhänger eingerissen und verbogen oder fehlten teilweise sogar ganz.

Keinerlei Sicherung der Ladung

Als die Türen der Laderäume geöffnet wurden, wurde die Ursache der während der Fahrt schwankenden Aufbauten klar. LKW und Anhänger waren bis unter die Decke mit Europaletten beladen, die in keiner Weise gesichert waren und sich während der Fahrt bereits stark bewegt hatten. Auf dem Anhänger drückte die Ladung derart in die stark beschädigten seitlichen Planenaufbauten, dass schon bei einem Ausweichmanöver oder einer engeren Kurvenfahrt zu befürchten gewesen war, dass die Aufbauten kollabieren und die gesamte Ladung auf der Fahrbahn gelandet wäre.

Überhöhte Geschwindigkeit

Wie sich bei der Auswertung des digitalen Fahrtenschreibers des LKW zeigte, war der beanstandete Lastzug bereits mehrfach mit deutlich über 100 km/h unterwegs gewesen – ein absolut unverantwortliches und leichtsinniges Verhalten der Zweifahrer-Besatzung dieses schadhaften Lastzuges.

Eine Vielzahl von festgestellten Verstößen

Verschärfend wirkte sich hierbei weiterhin aus, dass der Lastzug etwa 10 cm höher war, als erlaubt und damit auch mehr Ladung beförderte, als zulässig. Der erhöhte Schwerpunkt, die nicht gesicherte Ladung, die erheblichen technischen Mängel und nicht zuletzt die deutlichen Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von bis zu 30 km/h, hätten im Fahrbetrieb bis zum Umfallen des gesamten Lastzuges und damit zu schwersten Folgen auch für andere Verkehrsteilnehmer, führen können.

Wegen der Anzahl und Ausprägung der festgestellten Verstöße sowie der zu treffenden verkehrspolizeilichen Folgemaßnahmen, holte sich die kontrollierende Funkstreife Unterstützung durch Kollegen der spezialisierten Schwerverkehrsüberwachung der Autobahnpolizei Bad Hersfeld an den Kontrollort.

Aufgrund der bestehenden erheblichen Fahrzeugmängel, der Überhöhe sowie der völlig fehlenden Ladungssicherung, war die Weiterfahrt des Lastzuges zwingend zu untersagen und dessen vollständige Entladung direkt am Kontrollort anzuordnen.

Bußgeldverfahren und Untersagung der Weiterfahrt

Gegen beide Fahrer, die gleichzeitig auch gemeinsam als Transportunternehmer fungierten, wurden wegen der genannten Verstöße Bußgeldverfahren eingeleitet. Weil beide Personen keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hatten, wurden zur Sicherung der Verfahren, durch die Polizei Sicherheitsleistungen mit jeweils dreistelligen Eurobeträgen, erhoben.

Die Umladearbeiten dauern aktuell an. Ob im Anschluss eine Weiterfahrt im leeren Zustand erfolgen kann, wird erst nach der vollständigen Entladung von LKW und Anhänger abschließend zu beurteilen sein. Sollten die erheblichen technischen Mängel vor Ort nicht zu beheben sein, werden die kontrollierten Fahrzeuge wohl nur selbst auf einem Tieflader verladen, ihren Heimweg nach Polen antreten können.

Geldautomat aufgebrochen

Neuhof – Am frühen Freitagmorgen (26.03.), gegen 04:45 Uhr, hatten es Unbekannte auf einen Geldausgabeautomaten im Bereich der Straße „Am Kaliwerk“ abgesehen. Die Täter brachen den frei zugänglichen Automaten auf und verursachten dabei Sachschaden. Ob die Täter Bargeld aus dem Automaten stehlen konnten, ist derzeit noch unbekannt. Vermutlich wurden die Täter bei der Tatausführung gestört und flüchteten mit einem roten Pkw (möglicherweise der Marke Audi) in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall bei Fahrstreifenwechsel

Bad Hersfeld – Am Donnerstag (25.03.), gegen 08:15 Uhr wollte ein 34-jähriger Mann aus Rotenburg an der Fulda mit einem Audi A3 in der Dippelstraße den Fahrstreifen vom rechten auf den linken wechseln und übersah dabei den Audi A4 Avant einer 33-jährigen Frau aus Bebra und es kam zum Zusammenstoß. Die 33-jährige Frau aus Bebra verletzte sich bei dem Unfall leicht und begab sich anschließend in ärztliche Behandlung. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

Automatenaufbrüche

Hersfeld / Rotenburg – In der Nacht zu Donnerstag (25.03.) kam es zu einem versuchten und zwei vollendeten Aufbrüchen von Lebensmittelautomaten. Unbekannte versuchten in Ludwigsau / Ersrode in der Straße „Neustadt“ einen Automaten für Eier aufzubrechen, scheiterten aber augenscheinlich. In Alheim / Heinebach, in der Nürnberger Straße, brachen die Täter einen Automaten ebenfalls für Eier auf und stahlen aus diesem Bargeld. Ein Automat für Wurstwaren wurde in Neuenstein / Gittersdorf in der Hälganser Straße aufgebrochen. Auch hier stahlen die Täter Bargeld. In allen Fällen entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden, welcher sich im unteren vierstelligen Eurobereich befindet. Die genaue Höhe des gestohlenen Bargelds ist noch unbekannt.

Eine ähnlich gelagerte Tat ereignete sich im selben Tatzeitraum in Eiterfeld. Auch hier wurde ein Automat aufgebrochen. Bei dieser Tat konnte ein Zeuge einen möglichen Täter beobachten und beschreiben: Männlich, zwischen 30 und 40 Jahre alt, er hatte schwarze schulterlange Haare und trug eine braune Jacke.

Ob und in welcher Form die einzelnen Taten in Zusammenhang stehen, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Milchautomat aufgebrochen

Eiterfeld – Am frühen Donnerstagmorgen (25.03.), gegen 05:00 Uhr, brachen Unbekannte gewaltsam einen Milchautomaten im Bereich der Straße „Am Hain“ auf. Die Täter stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe aus dem Automaten und verursachten einen Schaden von rund 200 Euro. Ein Zeuge konnte einen vermeintlichen Täter bei der Tat beobachten und wie folgt beschreiben: Männlich, zwischen 30 und 40 Jahre alt, hatte schwarze schulterlange Haare und trug eine braune Jacke.

Im Laufe der Nacht, von Mittwoch (24.03.) auf Donnerstag (25.03.) kam es im Landkreis Hersfeld – Rotenburg zu ähnlich gelagerten Fällen. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichenschild gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Kennzeichenschild gestohlen

Schotten / Einartshausen – Zwischen Sonntag (21.03.) und Montag (22.03.) stahlen Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen – VB-RN 46 – von einem schwarzen BMW. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug im Bereich der Gonterskirchener Straße, auf einem Hinterhof, abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 30 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Taxifahrer ausgeraubt

Fulda (ots)

Am Donnerstagabend (25.03.21) kam es gegen 23:17 Uhr zu einer räuberischen Erpressung auf einen Taxifahrer in der Saarstraße, Fulda.

Ein unbekannter Mann bedrohte einen 43jährigen Taxifahrer mit einer Schusswaffe und forderte das Bargeld und die Fahrzeugschlüssel. Geld und Schlüssel wurden übergeben. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Fußweg der Fa. Mehler. Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 18-20 Jahre alt, schlanke Gestalt, braune kurze Haare, trug eine dunkle Hose, hellgrauer Kapuzenpullover u. eine OP-Maske Täter führte bei der Tatausführung eine Schusswaffe (Pistole/Revolver) mit. Der Täter erbeutete u.a. Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt die Polizei in Fulda unter der Telefonnummer 0661/105-0 entgegen oder können im Internet unter www.polizei.hessen.de – Onlinewache – mitgeteilt werden.

Kennzeichendiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Schotten/Einhartshausen – Zwischen Sonntagabend (21.03.) und Montagabend (22.03.) stahlen Unbekannte im Bergäckerweg das hintere Kennzeichen VB-LK 43 eines schwarzen Mazda. Das Auto stand im Hof eines Wohnhauses. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de