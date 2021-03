Arminius Runde 31 – Der Beginn? Welthandel und Börse in Gefahr

Interessant, dass in den MSM kaum jemand die Havarie des grössten Container-Schiffes der Welt wahrgenommen hat. Dies ist um so wichtiger, weil es den Welthandel an einer sehr empfindlichen Stelle stört.

Die Nato versucht es nochmal am Ende mit Kriegsspielen und zündeln am Weltfrieden. Sie wird damit keinen Erfolg mehr haben.

Wir geben nochmals ein Statement zur Nationalen Befreiungsbewegung Deutschland – NOD ab. Und beschäftigen uns mit dem „Trümmerhaufen“ Die Grünen-Partei.

Arminius Runde 31 – Welthandel und Börse in Gefahr

LBRY

