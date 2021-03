Sechs Festnahmen, verschiedene Drogen und 14.000 € bei Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmt

Kassel-Nord (ots) – Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe EG 4 der Polizeidirektion Kassel haben am Donnerstag 25.03.2021 bei der Durchsuchung einer Wohnung im Stadtteil Nord-Holland 6 Personen festgenommen und rund 1,5 kg Marihuana, knapp 90 Gramm Kokain und ca. 14.000 Euro Bargeld mutmaßlich aus Drogengeschäften stammend beschlagnahmt.

Nach vorangegangenen umfangreichen Ermittlungen hatte die Staatsanwaltschaft Kassel zuvor bei Gericht einen Durchsuchungsbeschluss gegen einen der Tatverdächtigen, einen 23-jährigen Mann aus Kassel, erwirkt. Er war in dem Rauschgiftverfahren gegen mehrere Personen als möglicher Dealer von Drogen ins Visier der Beamten geraten. Bei den weiteren Ermittlungen erhärtete sich dieser Verdacht, weshalb am Nachmittag nun die Durchsuchung erfolgte, bei der die Betäubungsmittel mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von ca. 21.000 Euro aufgefunden werden konnten.

Angetroffen wurden noch 5 weitere Männer im Alter von 21-27 Jahren, die wahrscheinlich der Drogenszene zugerechnet werden können. Als die Beamten die Wohnung betraten, warfen die Tatverdächtigen einen Rucksack, in dem die Drogen und ein Teil des sichergestellten Bargelds aufbewahrt wurden, über den Balkon der Wohnung noch auf das Grundstück. Hier konnten an der Durchsuchung beteiligte Beamte den Rucksack sogleich in Empfang nehmen.

Gegen einen der 5 weiteren Männer, einen 25-Jährigen, lag außerdem ein Haftbefehl in anderer Sache vor. Des Weiteren konnte in der Wohnung noch eine scharfe Patrone und diverses hochwertiges Parfüm vorgefunden werden, weshalb ferner der anfängliche Tatverdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz und der Hehlerei besteht.

Die Ermittlungen gegen die 6 Tatverdächtigen wegen gewerbsmäßig unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz und Hehlerei dauern derzeit an und werden bei der EG 4 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Polizeidirektion Kassel geführt.

Polizei nimmt Exhibitionisten fest – 67-Jähriger belästigt Mann auf Parkplatz

Kassel-Waldau (ots) – Beamte des Polizeireviers Ost nahmen am gestrigen Donnerstagmittag einen 67-Jährigen aus Lohfelden fest, der im Verdacht steht, einen 28-jährigen Mann auf einem Parkplatz in der Kasseler Fuldaaue belästigt zu haben, indem er sich entblößte und sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Wie der 28-Jährige aus dem Landkreis Kassel den aufnehmenden Polizisten des Reviers Ost mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 13:10 Uhr auf dem Parkplatz P3 in der Fuldaaue. Dort hatte er in seinem Pkw gesessen, als der zunächst unbekannte Täter sein Auto auf den nahezu leeren Parkplatz lenkte und direkt neben ihm parkte. Anschließend öffnete der Mann die Fahrertür, entblößte sich und nahm sexuelle Handlungen an sich vor.

Nachdem der 28-Jährige den Exhibitionisten auf sein unsittliches Verhalten angesprochen hatte, fuhr dieser mit seinem Auto davon. Der Zeuge folgte ihm, während er die Polizei alarmierte und telefonisch den Standort durchgab.

So konnte der Tatverdächtige durch die hinzugeeilte Streife wenige Minuten später in Kassel-Waldau gestoppt und festgenommen werden.

Die Tatvorwürfe bestritt der 67-Jährige. Er muss sich nun wegen “Exhibitionistischer Handlungen” und “Erregung öffentlichen Ärgernisses” verantworten.

Autodiebe schlagen in Bettenhausen zu – Zeugen nach Diebstahl von weißem Jaguar XJ gesucht

Kassel-Bettenhausen (ots) – Autodiebe haben in der Nacht zu Donnerstag 25.03.2021 einen weißen Jaguar XJ im Ölmühlenweg in Kassel vom Gelände eines Autohändlers gestohlen. Von dem abgemeldeten Wagen ohne Kennzeichen im Wert von ca. 40.000 Euro fehlt bislang jede Spur. Wann genau die Täter in der Nacht zuschlugen und wie sie genau vorgingen, ist momentan noch unklar. Die am Morgen nach Feststellung des Diebstahls sofort eingeleitete Fahndung nach dem fünf Jahre alten Jaguar brachte bislang keine Hinweise auf dessen Verbleib.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei. Sie bitten Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich des Autohändlers im Ölmühlenweg, nahe der Leipziger Straße, verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den Verbleib des Jaguars geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

