Betrunkene Schülerin springt auf Motorhaube von fahrendem PKW

Frankfurt-Niedereschbach (ots)-(hol) – Donnerstagmittag 25.03.2021 verursachte eine feiernde Schülerin einen Verkehrsunfall, bei dem sie selbst verletzt wurde. Sie war vorher auf die Motorhaube eines vorbeifahrenden Autos gesprungen. Gegen 11:30 Uhr feierten Schüler das Ende einer Projektwoche in der Albert-Schweitzer-Straße und tranken dazu zum Teil auch Alkohol. Eine alkoholisierte 19-Jährige betrat dann die Fahrbahn und tanzte neben einem langsam fahrenden Auto her.

Dann sprang sie auf die Motorhaube des noch immer fahrenden Pkw auf und stürzte in der Folge von dieser herunter. Dabei verletzte sie sich und musste zunächst in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurden leichte Verletzungen diagnostiziert und eine Blutprobe entnommen. Die 18-jährige Autofahrerin kam mit dem Schrecken davon. Die Ermittlungen dauern an.

Dealer verschickt Briefe mit Drogen

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(em) – Donnerstagnachmittag (25. März 2021) klickten für einen 36-jährigen mutmaßlichen Drogendealer, der seine illegalen Geschäfte auf dem Postweg tätigte, die Handschellen. Er wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt. Am Nachmittag gab der 36-Jährige mehrere Briefe bei der Post ab. Was er nicht ahnte: Seine Sendungen landeten nicht im Postumlauf, sondern in den Händen der Polizei.

Wie sich herausstellte, befanden sich insgesamt ca. 10,8 Gramm Crystal Meth und ca. 1,17 Gramm Kokain in den Umschlägen. Der Tatverdächtige konnte kurz darauf an seiner Anschrift angetroffen werden, wo die Beamten schließlich eine Wohnungsdurchsuchung durchführten. Diese führte zum Auffinden weiterer Beweismittel. Die Frankfurter Polizei stellte unter anderem weitere ca. 26 Gramm Crystal Meth, 0,29 Gramm Kokain, LSD, diverse Flüssigkeiten, mehrere Tausend Euro Bargeld, Feinwaagen und Verpackungsmaterial sicher.

Der 36-jährige Drogendealer wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht und wird am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

Frankfurt-Bornheim (ots)(em) – In der vergangenen Nacht (25.-26. März 2021) konnten dank eines aufmerksamen Anwohners zwei Graffiti-Sprayer festgenommen werden. Eine Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden von umfangreichem Beweismaterial. Gegen 01.45 Uhr alarmierte ein 46-jähriger Zeuge die Polizei, da zwei Männer in der Eichwaldstraße Graffiti an eine Hauswand sprayen würden.

Sofort wurde eine Polizeistreife entsandt, die vor Ort die beiden 24- und 28-jährigen Tatverdächtigen festnehmen konnte. Diese standen in einem Innenhof auf Leitern und hatten einen sogenannten “Tag” an eine dort befindliche Hauswand gesprüht. Für die beiden Männer klickten sodann die Handschellen.

Die Frankfurter Polizei führte anschließend in den jeweiligen Wohnungen der beiden Tatverdächtigen eine Durchsuchung durch und wurde fündig. Bei dem 28-Jährigen fanden sie zwar keine Sprayer-Utensilien, dafür jedoch etwa 37 Gramm Marihuana, welches sichergestellt wurde. In der Wohnung des 24-Jährigen wurde umfangreiches Beweismaterial aufgefunden. Unter anderem stellten die Beamten sogenannte “Tag-Books” und Spraydosen sicher.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Erfolgreiche Ermittlungen gegen organisierte Fahrraddiebe – Besitzer von 12 Fahrrädern gesucht

Frankfurt (ots)-(ne) – Den Ermittlern der Frankfurter Polizei gelang es in einem Verfahren wegen gewerbsmäßigen Fahrraddiebstahls bzw. gewerbsmäßiger Hehlerei die Drahtzieher dingfest zu machen. Etliche Fahrräder wurden sichergestellt und sollen nun zurück zu ihren Besitzern.

Die Ermittlungsgruppe Fahrrad (kurz: EG Fahrrad), führte bereits seit letzten Herbst umfangreiche Ermittlungen insbesondere gegen einen 54-jährigen Mann kroatischer Staatsangehörigkeit. Dieser hatte gemeinsam mit weiteren Tatverdächtigen im Stadtgebiet entwendete Fahrräder jeglicher Art angekauft und für den Abtransport ins Ausland weitervermittelt.

Bereits im August letzten Jahres gelang die Festnahme eines kroatischen Mittäters (52 Jahre), der durch Zivilfahnder beim Abtransport von fünf entwendeten Fahrrädern mit seinem Sprinter erwischt und vorübergehend festgenommen werden konnte. Die weiteren Ermittlungen führten schließlich auf die Spur des 54-Jährigen. Dieser hatte die geklauten Fahrräder gesammelt und an seinem Lokal in Sachsenhausen gebunkert, um diese dann weiter ins Ausland zu transportieren.

Gestohlen wurden die Räder größtenteils von Drogenabhängigen, die mit dem Verkauf schnell an Geld kommen wollten. Schließlich setzte die Polizei im Februar diesem Treiben ein Ende und durchsuchte sowohl die Wohnung als auch das Lokal des 54-Jährigen. Hierbei konnten über 30 Fahrräder und Beweismittel sichergestellt werden. Einen Teil der Räder konnten die Ermittler bereits zuordnen.

Jedoch stehen noch einige Fahrräder bei der Polizei.

Möglicherweise sind noch keine Strafanzeigen für diese Räder erstattet worden, oder es fehlt an Identifikationsmöglichkeiten, um sie einer Straftat zuzuordnen.

Daher bitten die Ermittler nun um entsprechende Rückmeldung:

Es geht um 12 Fahrräder unterschiedlicher Art. Diese sind mit Fotos auf der Homepage der Frankfurter Polizei unter dem Link: https://k.polizei.hessen.de/702503418 eingestellt. Wichtig sind für die Ermittler auch entsprechende Eigentumsnachweise, damit die Fahrräder auch wieder ausgehändigt werden können.

Entsprechende Informationen, Hinweise und Nachweise bitte an die Polizei Frankfurt am Main unter der folgenden Email-Adresse: D550-EG-Fahrrad.ppffm@polizei.hessen.de .

Ladendieb erwischt – Festnahme

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(em) – Donnerstagabend 25. März 2021 konnte dank aufmerksamer Mitarbeiter eines Geschäftes ein Ladendieb festgenommen werden. Gegen 19.40 Uhr betraten zwei Männer, 19 und 24 Jahre alt, in der Zeil ein Geschäft für Herrenbekleidung. Der 24-Jährige nahm sich eine Vielzahl an Kleidung mit in eine Umkleidekabine. Kurz darauf verließ er gemeinsam mit dem 19-Jährigen schnellen Schrittes den Laden.

Als eine 23-jährige Mitarbeiterin und ein 24-jähriger Mitarbeiter anschließend einen Blick in die Umkleidekabine warfen, mussten sie feststellen, dass der Mann mehrere Etiketten sowie die Diebstahlssicherungen entfernt und dort liegen lassen hatte.

Die beiden informierten umgehend den Sicherheitsdienst, welcher die beiden Männer noch zu fassen bekam.

Die beiden Diebe versuchten, sich zur Wehr zu setzen, jedoch ohne Erfolg. Wie sich herausstellte, hatte der 24-Jährige zwei Sweatshirts der Marke Lacoste entwendet. Die alarmierte Polizei nahm die beiden Männer zur Durchführung der polizeilichen Maßnahme mit zum Revier. Der 19-jährige Zeuge sowie der 24-jährige mutmaßliche Dieb wurden kurz darauf wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Fahrgäste bei Vollbremsung verletzt

Frankfurt-Fechenheim (ots)-(hol) – Donnerstagabend 25.03.2021 gerieten ein Autofahrer und der Fahrer eines Linienbusses in Streit. Dieser endete mit einer Vollbremsung des Busses, wodurch zwei Fahrgäste im Innenraum stürzten und sich verletzten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand zog gegen 20:00 Uhr der 55-jährige Fahrer eines Ford vor den Linienbus und bremste diesen aus. Vorausgegangen war der Aktion ein Vorfall, bei dem der Autofahrer aufgrund des Schwenkradius des Busses selbst stark abbremsen musste.

Aufgrund des vor ihm stark abbremsenden Autos leitete der 62-jährige Busfahrer eine Gefahrenbremsung ein, um ein Auffahren auf das Auto zu verhindern.

In der Folge stieg der Autofahrer aus und es ergab sich ein kurzes Wortgefecht. Anschließend fuhr der Autofahrer davon.

Zu diesem Zeitpunkt wussten weder der Bus- noch der Autofahrer, dass durch die Vollbremsung zwei Fahrgäste im Bus gestürzt waren und sich verletzt hatten.

Eine 16-Jährige verletzte sich am Knie, eine 64-Jährige am Oberköper und Arm.

Beide mussten ambulant behandelt werden. Die Polizei ermittelte den Autofahrer anhand seines Kennzeichens und führte ihn den strafprozessualen Maßnahmen zu.

Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Schiffsunfall im Frankfurter Innenstadtbereich

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Frankfurt am Main (ots) – Ein Fahrgasttagesschiff lag ordentlich festgemacht am zugewiesenen Liegeplatz. Das zu Tal fahrende Tankmotorschiff verursachte bei der Vorbeifahrt schädigenden Sog- und Wellenschlag.

Hierbei riss der Festmacher des Fahrgasttagesschiffes ab.

Die Schiffsunfallaufnahme erfolgte durch die Wasserschutzpolizei Frankfurt.

