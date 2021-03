Polizei Eschwege

Kripo stellt 1,6 Kilo Amphetamine sicher – Ermittlungen gegen 29-jährigen Mann

Eschwege (ots) – In einem Ermittlungsverfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen haben Beamte der Eschweger Kriminalpolizei vergangene Woche umfangreiche Wohnungsdurchsuchungen durchgeführt. Diese führten u.a. letzten Donnerstag zum Auffinden einer nicht unerheblichen Menge an Betäubungsmitteln.

Die Beamten konnten in Sontra in der Wohnung eines 29-jährigen Tatverdächtigen beim Vollstrecken eines Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichts Kassel insgesamt 1,6 Kilogramm an Amphetaminen auffinden und sicherstellen. Darüber hinaus fanden die Ermittler noch einmal ca. 200 Gramm Marihuana, etwa 70 Gramm Haschisch und kleinere Mengen anderer verbotener Substanzen auf. Die Durchsuchung der Wohnung, bei der die ermittelnden Beamten auch einen Rauschgiftspürhund zum Einsatz brachten, förderte außerdem noch einen verbotenen Schlagring zu Tage, den die Beamten ebenfalls einkassierten.

Infolgedessen steht der Beschuldigte im dringenden Verdacht unerlaubt Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unter Mitführung einer Waffe betrieben zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel wurde der 29-jährige Tatverdächtige am Donnerstag 25.03.2021 dem Amtsgericht Kassel vorgeführt und gegen ihn die Untersuchungshaft angeordnet. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt in Kassel verbracht.

Seniorin die Geldbörse mit Bankkarten gestohlen

Eschwege (ots) – Unbekannte Diebe haben einer 80-jährigen Frau am Donnerstagnachmittag zwischen 14.50 Uhr und 15.05 Uhr die Geldbörse aus der Handtasche geklaut, als die Frau im Aldi-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege zum Einkaufen war. Zum Tatzeitpunkt hatte die Seniorin die Geldbörse in einer Handtasche, welche die Frau an ihren Einkaufswagen gehangen hatte. In einem unbeobachteten Moment griffen die Täter schließlich zu und erlangten so das Portmonee der Rentnerin mit dem Personalausweis, 120 Euro Bargeld und auch zwei Bankkarten.

Doppeltes Pech

Damit nicht genug musste die Seniorin auch noch hinnehmen, dass die Diebe unmittelbar nach dem Diebstahl auch noch auf ihr Konto zugriffen. Da die Seniorin auch die zugehörigen PINs offenbar im Portmonee aufbewahrt hatte, konnten die Täter im Anschluss an ihre Diebstahlshandlung mit den geklauten Bankkarten nochmal zuschlagen und insgesamt 2.000 Euro vom Konto der Rentnerin abheben. Die unerlaubte Abhebung des Geldes erfolgte in Eschwege bei einem Kreditinstitut in der Friedrich-Wilhelm-Straße zwischen 15.15 Uhr und 15.20 Uhr.

Die Polizei hat jetzt Ermittlungen wegen Diebstahls und Computerbetruges aufgenommen, sucht Zeugen und bittet um Hinweise in beiden Fällen unter der Nummer 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Tipps:

Hinsichtlich derartiger Taten sollten sie beachten, dass sie ihre Geldbörse und Wertgegenstände beim Einkaufen nicht unbeaufsichtigt lassen sollten.

Am besten trägt man seine Geldbörse immer bei sich am Körper.

Zudem gehören Bank-und Kreditkarten getrennt vom zugehörigen PIN aufbewahrt.

Erneute Sachbeschädigung bei Frisörgeschäft

Am Donnerstagnachmittag 24.03.2021 gegen 14.35 Uhr ist bei einem Frisörgeschäft am Nikolaiplatz in Eschwege eine Schaufensterscheibe mittels eines Permanentmarkers (Stift) beschmiert worden. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der Schaden liegt bei 50 Euro. Ermittelt wird in dem Fall gegen einen 48-Jährigen aus Eschwege, der auch zuvor schon einmal bei dem Frisörbetrieb randaliert haben soll, wo die Polizei ebenfalls Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen hatte.

Verkehrsunfallflucht; Schaden 250 Euro; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Eschwege wurde eine Unfallflucht angezeigt, die sich zwischen Donnerstag 17.00 Uhr und Freitagmorgen 10.30 Uhr im Langenhainer Weg in Eschwege ereignet haben soll. Hier wurde an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten silbernen Suzuki Ignis der linke Außenspiegel von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer abgefahren.

Der Schaden liegt bei 250 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Wildunfall

Nachgemeldet wurde jetzt ein Wildunfall, der sich bereits am Dienstagmorgen gegen 08.10 Uhr ereignet haben soll. Demnach zeigte eine 32-jährige Autofahrerin aus Meißner an, auf der B 27 zwischen Eschwege und Bad Sooden-Allendorf mit einem Hasen kollidiert zu sein, was einen Frontschaden an ihrem Pkw in Höhe von 250 Euro zur Folge hatte.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sattelzug streift beim Anliefern geparktes Auto

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.00 Uhr hat ein 32-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Sattelzug auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Leipziger Straße von Hessisch Lichtenau ein geparktes Auto beschädigt. Wie die Beamten der Polizei in Hessisch Lichtenau berichten, hatte der 32-Jährige beim Anliefern von Ware auf dem Parkplatz offensichtlich den Seitenabstand des in entgegengesetzter Fahrtrichtung stehenden Autos falsch eingeschätzt, so dass er mit dem Sattelauflieger am Heck des Autos hängen blieb.

Während an dem Sattelauflieger nur ein geringer Schaden von 500 Euro an der Beleuchtungseinrichtung entstand, wurde der Pkw bei der Kollision auf der linken Seite hinten komplett entglast, die C-Säule wurde eingedrückt und der Heckstoßfänger abgerissen. Die Beamten bezifferten den Schaden auf insgesamt 8.000 Euro.

Die 63-jährige, aus Hessisch Lichtenau stammende, Geschädigte veranlasste später eine Abschleppung ihres stark deformierten Pkws.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es gestern Vormittag in der Ortslage von Witzenhausen. Gegen 11.40 Uhr befuhren ein 20-jähriger und ein 34-jähriger Autofahrer, beide aus Witzenhausen, die Schützenstraße aus Richtung An der Schlagd kommend.

Als der 20-Jährige nach links in die Oberburgstraße abbiegen wollte und seine Geschwindigkeit verringerte, erkannte dies der ihm nachfolgende 34-Jährige zu spät und fuhr auf den Pkw des Vordermannes auf.

An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von 400 und 200 Euro.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen