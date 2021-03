Korbach (ots) – Am heutigen Freitag 25.03.2021 gegen 12.45 Uhr wurde durch 2 dunkelhäutige Männer in der Lengefelder Straße 11, eine Frau belästigt und deren Kinderwagen umgestoßen. Der im Kinderwagen liegende 6-monatige Säugling wurde dabei schwer verletzt. Zuvor versuchten die beiden Männer der Kindsmutter den Mund-Nasen-Schutz abzunehmen, worauf diese sich zu Wehr setzte.

Im weiteren Verlauf trat ein Täter die Frau, der Andere stieß den Kinderwagen um, so dass der im Kinderwagen befindliche Säugling auf den Boden fiel und dabei nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen erlitt. Der Säugling wurde per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Kindsmutter erlitt leichte Verletzungen.

Die beiden Täter flüchteten nach der Tat in bisher unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Die beiden Männer sind ca. 15-20 Jahre alt und dunkelhäutig.

Beide trugen dunkle Bekleidung und eine Basecap.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Täter oder der Tat machen können sich bei der Polizei in Korbach unter 05631-9710 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

