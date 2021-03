Weimar-Niederweimar (ots) – Am heutigen Freitagmorgen 26.03.2021 gegen 06.00 Uhr meldeten Mitarbeiter des Kieswerkes in Niederweimar Personen auf dem Gelände. Bis zum Eintreffen der ersten Polizeistreife hatten 5 Aktivisten zwei Förderbänder erklommen. Auf einem Transparent nehmen die Aktivisten Bezug auf eine Waldbesetzung bzw. Waldräumung bei Lausanne in der Schweiz.

Am Tor des Kieswerkes versammelten sich etwa 10 weitere Personen. Die Polizei steht derzeit im Dialog mit den angetroffenen Menschen sowie dem Betreiber des Kieswerkes.

Folgemeldung:

Nach einer Besetzung der Förderbänder eines Kieswerks in Niederweimar verließen die letzten Demonstranten freiwillig das Gelände.

Eine Frau begleiteten Polizeibeamte, noch bevor die anderen Personen den Bereich verließen, sicher von einem Förderband nach unten. Gegen sie leiteten die Polizisten zunächst erste polizeiliche Maßnahmen ein, bevor sie die Frau wieder entließen.

