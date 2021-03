Otzberg-Lenfeld (ots) – Am Donnerstagabend 25.3.2021 ist ein 21-jähriger Mann aus Otzberg von 2 noch unbekannten Tätern in der Bahnhofstraße niedergeschlagen und getreten worden. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall in der Zeit zwischen 20:45 und 22 Uhr. Infolge der Schläge und Tritte erlitt der 21-Jährige Verletzungen im Bereich des Kopfes. Er wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter flüchteten.

Eine Personenbeschreibung der Täter liegt der Polizei nicht vor.

Die genauen Hintergründe sowie die Motivation der Täter sind bislang noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diese hat die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung übernommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06071/96560).

