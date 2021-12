Mannheim: „SIMPLY THE BEST– Die Tina Turner Story“ am 20. Januar 2022 abgesagt

Mannheim – „Simply The Best – Die Tina Turner Story“ ist eine packende und emotionale musikalische Biographie, ausgezeichnet als „Best Musical Tribute Show“ bei der Verleihung der Reel Awards Anfang 2020 in Las Vegas. Die Erfolgs-Show über die Rock-Ikone ist 2022 in Deutschland und Österreich zu sehen.

Bedingt durch die Corona-Pandemie und den damit zusammenhängenden behördlichen Vorgaben, musste der Termin am 20. Januar 2022 im Rosengarten Mannheim nun leider ersatzlos abgesagt werden.

Die Tickets können an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie erworben wurden.

Abgesagt!

Termin: SIMPLY THE BEST – Die Tina Turner Story – Tournee 2021/2022

Do, 20.01.2022, 20 Uhr, Rosengarten Mannheim

Preise: ab 33,60 Euro, zzgl. Gebühren der Vorverkaufsstelle