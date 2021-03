Kreis Alzey-Worms

Anwohner durch Schüsse aufgeschreckt

Alzey (ots) – Mehrere Schüsse hat eine Anwohnerin am Alzeyer Gustav-Heinemann-Schulzentrum am Samstag gegen 20.30 Uhr wahrgenommen und deswegen die Polizei verständigt. Bei einer umgehenden Überprüfung durch eine Streife der PI Alzey liefen mehrere Personen, die sich auf den Parkplätzen vor dem Schulzentrum aufgehalten hatten in Richtung des angrenzenden Mehlbergweges davon und entzogen sich so einer Kontrolle.

Im Bereich mehrerer dort geparkter Fahrzeuge fanden die Beamten dann tatsächlich einige Patronenhülsen, die vermutlich von einer Schreckschußpistole stammen. Ob die Fahrzeuge, bzw. deren Eigentümer im Zusammenhang mit der verbotenen Schussabgabe stehen, werden die weiteren Ermittlungen ergeben.

Die Polizei in Alzey bittet unter 06731/911-0 um Hinweise zu dem Vorfall.

Unbekannte beschädigen Reifen an geparktem Fahrzeug

Wöllstein (ots) – Ein 31-jähriger Wöllsteiner stellte am Samstagabend sein Fahrzeug einige Stunden in der Eleonorenstraße ab, um einen Freund zu besuchen. Als er kurz nach Mitternacht zu seinem PKW zurückkam musste er feststellen, dass beide Reifen auf der rechten Seite des Wagens platt waren.

Bei der Spurensuche am Fahrzeug durch Beamte der Polizei Alzey stellten diese dann Einstichstellen in den Reifen fest.

Die Polizei in Alzey bittet mögliche Zeugen um Hinweise (06731/911-0).

Worms

Unfallflucht nach Überholmanöver in der Höhenstraße

Worms (ots) – Am 20.03.2021 um 14:43 Uhr wird ein Verkehrsunfall in der Höhenstraße in Worms gemeldet. Ein Transporter ist dort gegen einen Baum gefahren. An der Unfallstelle gibt der Fahrer an, dass er einem Pkw ausweichen musste, der sich auf seiner Spur befand und ihm entgegenkam. Der Pkw war gerade dabei zwei vor ihm fahrende Pkw zu überholen. Dabei hat er wohl die Entfernung des entgegenkommenden Transporters unterschätzt.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der Transporter nach rechts aus und kam dort mit seinem Außenspiegel gegen einen Baum, der dabei beschädigt wurde. Der Pkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen 3er BMW gehandelt haben. Überholt haben soll er einen silbernen und einen roten Pkw. Zeugen, die Angaben zum überholenden BMW machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Worms.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer

Worms (ots) – Am Samstag 20.03.2021 gegen 18:00 Uhr befährt ein 28-jähriger Radfahrer den Zebrastreifen an der Hauptsparkasse in Worms im Lutherring um diesen zu überqueren. Ein 90-jähriger Pkw-Fahrer übersieht den Radfahrer bei Abbiegen aus dem dortigen Kreisverkehr und fährt gegen das Hinterrad des Fahrrades.

Der Radfahrer stürzt und verletzt sich dabei am Bein und an den Händen.

Der Radfahrer wird zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht.