Fahren ohne Fahrerlaubnis, Führerschein gefälscht

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 20.03.2021 gegen 09.50 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Kuppenheim bei Rastatt) mit seinem Pkw die Saarlandstraße in Ludwigshafen, wo er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei konnten die Beamten feststellen, dass es sich bei dem vorgelegten Führerschein, um eine Fälschung handelte. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 45-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Den Mann erwartet außer einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis noch ein Verfahren wegen Urkundenfälschung aufgrund des gefälschten Führerscheines. Ein Bekannter des Mannes kam nach Ludwigshafen und holte den 45-jährigen Fahrer und dessen Fahrzeug ab.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 21.03.2021 gegen 02.45 Uhr, wurde ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus Speyer in der Bruchwiesenstraße in Ludwigshafen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann konnte den Polizeibeamten seinen Führerschein nicht vorzeigen und gab an, dass er diesen vergessen hätte. Jedoch ergaben Überprüfungen, dass der Fahrer derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Weiterhin konnten bei dem Mann drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Dem 22jährigen Fahrer wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss unterbunden

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 19.03.2021 gegen 21.40 Uhr wurde ein 43-jähriger Mann aus Bensheim mit seinem Pkw in der Maudacher Straße in Ludwigshafen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnten durch die Polizeibeamten bei dem Fahrzeugführer drogensymptomatische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Zwei Urintests des Fahrers bestätigten den Konsum von Betäubungsmitteln.

Auf der Polizeidienststelle wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund der Fahrt unter Betäubungsmittel wurde gegen den 43-jährigen Mann eingeleitet.