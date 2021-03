Mehrere Trunkenheitsfahrten verhindert

Schifferstadt, Böhl-Iggelheim, Neuhofen (ots) – Am Samstagnachmittag 20.03.2021 lief ein Mann mit seinem Fahrrad schwankend an der Polizeiinspektion Schifferstadt vorbei. Dies konnte durch Beamte beobachtet werden, welche den Mann einer Kontrolle unterzogen. Der 66-Jährige war bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen Fahrten unter Alkoholeinwirkung aufgefallen. Um eine weitere Trunkenheitsfahrt zu verhindern, stellten die Beamten das Fahrrad sicher und begleiteten den Mann sicherheitshalber nach Hause.

Am frühen Sonntagmorgen befanden sich Beamte aufgrund einer gemeldeten Ruhestörung in Böhl-Iggelheim. Im Rahmen dieses Einsatzes bemerkten sie einen Mann, der ebenfalls nicht sicher auf den Beinen war und in einen PKW einstieg. Bei der Kontrolle des 55-Jährigen stellte die Beamten Alkoholgeruch fest und untersagten ihm den Fahrtantritt.

Am selben Morgen meldete eine Neuhofenerin, dass vor ihrem Anwesen ein junger Mann auf dem Fahrersitz eines Autos sitze, sich jedoch nicht bewege. Die Polizisten fanden den 20-jährigen Mann, welcher sich bester Gesundheit erfreute, aber ebenfalls nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab 0,84 Promille. Auch hier wurde dem Mann verboten, das Fahrzeug zu führen. Zur Durchsetzung wurde in beiden Fällen der Zündschlüssel sichergestellt.

Diebstahl aus Pkw in mehreren Fällen

Bobenheim-Roxheim (ots) – Im Zeitraum vom 19.03.2021 ab 20 Uhr – 20.03.2021 gegen 07 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter in der Richard-Wagner-Straße in Bobenheim-Roxheim aus einem geparkten BMW eine Geldbörse und ein Laptop entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 790 Euro. Ein ebenfalls in der Richard-Wagner-Straße abgestellter Opel wurde lediglich durchwühlt, so dass kein Schaden entstanden ist. Ein weiterer Fall ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Beethovenstraße. Aus einem geparktem 5er BMW wurde eine hochwertige Sonnenbrille im Wert von 300 Euro entwendet. In allen Fällen wurden die Pkw’s auf unbekannte Weise geöffnet.

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Verschließen sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen sie den Schließzustand. Lassen sie insbesondere keinerlei Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Alkoholisierter Pedelec-Fahrer verursacht Unfall

Waldsee (ots) – Am Donnerstagnachmittag 18.03.2021 gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der L 533 bei Waldsee ein Unfall, bei dem ein Pkw und ein Pedelec beteiligt waren. Der 78-jährige Pkw-Fahrer fuhr in Richtung Waldsee als ein 57-jähriger Mann auf einem Pedelec unvermittelt von einem Feldweg auf die Straße fuhr und diese kreuzte. Der Pkw-Fahrer wich aus, überfuhr dabei ein Verkehrszeichen, überquerte einen Fuß- und Fahrradweg und stieß dort gegen ein Stahlgeländer.

Der Pkw verkeilte sich darin, sodass er von der Feuerwehr entfernt werden musste. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Pedelec-Fahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten jedoch einen unsicheren Gang, glasige Augen und eine verwaschene Aussprache. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille.

Der 57-jährige Pedelec-Fahrer musste die Beamten daher zur Dienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen worden ist. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Seniorin erkennt Enkeltrick

Altrip (ots) – Am Freitagnachmittag 19.03.2021 erhielt eine 88-jährige Altriperin einen Anruf einer männlichen Person, die sich als ihr Enkel ausgab. Dieser benötige wegen eines Verkehrsunfalls dringend eine große Menge Bargeld.

Die Seniorin erkannte jedoch die Masche und beendete das Gespräch.