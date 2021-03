Körperverletzung

Freimersheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen 20.03.2021 kam es zu einer Körperverletzung in der Hauptstraße. Laut Zeugenangaben habe der 33-jährige Geschädigte zunächst laut auf der Straße herumgegrölt, sodass ihn mehrere Anwohner zur Ruhe ermahnten. Mit einem 43-jährigen Anwohner kam es dann schließlich zum Streit, woraufhin der Geschädigte zweimal ins Gesicht geschlagen wurde.

Hierbei wurde dieser leicht verletzt, bedurfte jedoch keiner Behandlung. Der Geschädigte war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme alkoholisiert (1,58 Promille). Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Polizeibeamte beleidigt

Edenkoben (ots) – Am Freitag 19.03.2021 gegen 14:00 Uhr führten Beamte eine Personenkontrolle wegen eines Verstoßes gegen die geltende Coronaverordnung am Bahnhof in Edenkoben durch.

Der 38-jährige Betroffene aus dem Landkreis Bad Dürkheim zeigte sich während der Maßnahme völlig uneinsichtig und beleidigte die beiden Polizeibeamten unflätig. Neben dem Verstoß gegen die Coronaverordnung erwartet den Mann nun auch noch ein Strafverfahren wegen Beleidigung.

Streit endet ohne Führerschein

Schweighofen (ots) – Am Samstag 20.03.2021 gegen 08:30 kam es in Schweighofen zu Streitigkeiten. Beim Eintreffen der Polizeistreife entschied sich ein 26-jähriger Mann den Streit umgehend beizulegen und die Flucht zu Fuß anzutreten.

Er konnte nach kurzer Verfolgung in den angrenzenden Weinbergen gestellt werden. Es war auch schnell klar warum der Mann fliehen wollte. Der 26-Jährige ist nämlich betrunken mit seinem Auto nach Schweighofen gefahren. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Versuchter Einbruch in Sportheim

Venningen (ots) – In der Nacht von Freitag 19.03.2021 auf Samstag 20.03.2021 versuchten Unbekannte in das Sportheim in Venningen einzubrechen. Die Täter versuchten eine Nebeneingangstür aufzuhebeln, scheiterten jedoch.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht

Gommersheim (ots) – Am Freitag 19.03.2021 gegen 13:00 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte hierbei einen ordnungsgemäß geparkten Pkw der Marke Opel mit SÜW-Kennzeichen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der genaue Unfallhergang ist noch unbekannt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.deentgegen.

Mit über 2 Promille versucht zu flüchten

Bad Bergzabern (ots) – Am Freitag 19.03.2021 fiel der Polizeistreife ein 40-jähriger PKW Fahrer auf, welcher es zwischen Klingenmünster und Bad Bergzabern ziemlich eilig hatte. Der Fahrer parkte seinen PKW auf einen Supermarktparkplatz in Bad Bergzabern und wollte anschließend in den Einkaufsmarkt.

Dort wurde er durch die Polizeibeamten auf sein Fehlverhalten angesprochen und versuchte in den Markt zu flüchten. Daran konnte er jedoch gehindert werden. Die Intention der versuchten Flucht konnte schnell aufgedeckt werden. Er hatte über 2 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein wurde sichergestellt.

Taschendiebe unterwegs

Bad Bergzabern (ots) – Am Freitag 19.03.2021 wurde ein älterer Mann Opfer eines Taschendiebstahls. Er wurde gegen 10:40 Uhr durch eine Frau und einen Mann in Bad Bergzabern, Maxburgring angesprochen. Im Laufe des Gesprächs entwendete der Mann unbemerkt die Geldbörse aus der Jacke des älteren Mannes.

Der Vorfall wurde durch einen Zeugen beobachtet, welcher die Täter direkt angesprochen hat. Daraufhin händigten sie dem älteren Mann seine Geldbörse wieder aus und flüchteten. Die Frau habe einen auffälligen Pelzmantel (Farbe: Orange) getragen.

Hinweise auf die bislang unbekannten Täter bittet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, unter Telefon 06343/93340 oder per unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.