Verkehrsunfall mit leicht verletzten Motorradfahrer

Speyer (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer und einer geschätzten Gesamtschadenshöhe von ca. 2.000 Euro kam es am Samstagnachmittag 20.03.2021 um 14:50 Uhr in der Tullastraße. Auf Höhe eines Supermarktes wollte die 38-jährige PKW-Fahrerin aus Speyer nach links abbiegen, um auf den Parkplatz einzufahren. Der dahinter befindliche 54-jährige Motorradfahrer aus Speyer übersah den Abbiegevorgang und wollte die Ford-Fahrerin von links überholen.

Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Verkehrsunfallbeteiligten. Der Motorradfahrer stürzte zu Boden. Er trug leichte Prellungen an der Schulter davon. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich.

Beifahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Speyer (ots) – Am Samstag 20.03.2021 gegen 11:20 Uhr kam es an der Kreuzung Schifferstadter Straße/Waldseer Straße zu einem Auffahrunfall mit einem leicht verletzten 64-jährigen Beifahrer aus Böhl-Iggelheim. Aufgrund einer rot anzeigenden Lichtzeichenanlage kam es in der Schifferstadter Straße zu einem Rückstau.

Als die 59-jährige Audi-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr ein dahinter befindlicher 40-jähriger VW-Fahrer dem Audi auf. Der Beifahrer des Audis wurde mit leichten Verletzungen an der Halswirbelsäule in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 5.000 EUR.

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Speyer (ots) – Durch bislang unbekannte Täter wurden zwischen Samstag 20.03.2021, 01 Uhr und Sonntag 21.03.2021 gegen 06.30 Uhr im Bereich Speyer-Nord mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden an 4 PKW mit Speyerer- und Rhein-Pfalz-Kreis Kennzeichen jeweils die Außenspiegel abgerissen.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen in diesem Bereich nimmt die Polizei Speyer unter Tel. 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung durch Graffitis auf Gehwegen

Speyer (ots) – Donnerstag 18.03.2021, 19.00 Uhr bis 19.03.2021, 10.30 Uhr. Auf verschiedenen Gehwegen und Fahrbahnen in der Innenstadt von Speyer wurden bislang zehn Graffitis festgestellt, die sich mit der Thematik Klimawandel beschäftigen. Diese wurden mit grüner Farbe aufgesprüht.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich nimmt die Polizei Speyer unter Tel. 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht unter Drogeneinfluss

Speyer (ots) – 19.03.2021, 16.50 Uhr. Ein 41-jähriger Fahrradfahrer kollidierte beim Befahren des Sanddornwegs mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Fremdschaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern.

Zeugen verfolgten den Radfahrer zu Fuß in die Sackgasse und veranlassten ihn, zur Unfallstelle zurückzukehren. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Einbruch in Gaststätte

Speyer (ots) – In der Nacht zum Freitag 19.03.2021 drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Nebeneingangstür in eine Gaststätte in der Rheintorstraße ein und brachen die Schublade auf, in der sich die Kasse befand. Entwendet wurde die Wechselgeldkasse. Weiterhin wurden aus dem Keller der Gaststätte Getränkeflaschen entwendet.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich nimmt die Polizei Speyer unter Tel. 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

