Mehrere LKW-Reifen zerstochen

Rülzheim (ots) – Im Zeitraum von Freitagmittag 19.03.2021 ab 14:00 Uhr bis Sonntagmorgen 21.03.2021 gegen 08:00 Uhr wurden im Bereich der Max-Planck-Straße sowie der Gutenbergstraße in Rülzheim mehrere LKW-Reifen durch bislang unbekannte Täter zerstochen. Dadurch entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Heckscheiben von PKW eingeschlagen

Leimersheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in der Jakob-Kirnberger-Straße in Leimersheim durch bislang unbekannte Täter die Heckscheiben zweier PKW eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.600 EUR. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Mofafahrer ohne Führerschein aber mit Alkohol und Drogen

Bellheim (ots) – Am Samstagmittag 20.03.2021 wurden ein 29- und ein 38-jähriger Mofafahrer in der Hauptstraße in Bellheim kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass beide Mofas deutlich schneller als erlaubt fuhren. Die erforderliche Fahrerlaubnis konnten die beiden Mofafahrer nicht vorweisen.

Weiterhin konnten die Beamten bei beiden Mofafahrern Alkoholgeruch wahrnehmen und betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten feststellen. Zudem führte der 29-jährige Mofafahrer eine geringe Menge Marihuana mit sich. Beiden Mofafahrern wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Impfzentrum Wörth – Dunkler BMW gesucht

Wörth (ots) – Am Freitag 19.03.2021 gegen 21:00 Uhr stieß ein 72-jähriger Mann beim Ausparkversuch am Impfzentrum Wörth gegen einen dunklen BMW. Erst später fiel dem Unfallverursacher ein Sachschaden auf. Die Polizei sucht nun nach dem vermeintlichen geschädigten Unfallgegner, dem Halter einer dunklen BMW-Limousine, welcher am zur besagten Zeit in der ersten oder zweiten Parkreihe des Impfzentrums Wörth geparkt hatte. Womöglich entstand am BMW ein Schaden an der Fahrzeugfront.

Einbruch in Vereinsheim des Modellflugvereins

Freckenfeld (ots) – Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 18.03.2021 auf den 19.03.2021 gewaltsam in Vereinsheim des Modellflugvereins in 76872 Freckenfeld ein.

Dort wurden mehrere Walky-Talkys entwendet.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.