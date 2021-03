Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 21.03.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Freinsheim: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall erheblich verletzt

Freinsheim (ots) – Am Samstag, 20.03.2021, gegen 15:23 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Frankenthal die L455 aus Richtung Großkarlbach kommend in Fahrtrichtung Freinsheim. Aus bisher nicht abschließend geklärten Gründen kam der 19-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Brücke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer über den Lenker geschleudert und blieb in einem circa zwei Meter tiefen Graben nicht unerheblich verletzt liegen. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Er befindet sich nicht in Lebensgefahr. Aufgrund der Zeugenaussagen vor Ort kann zunächst von einem Fahrfehler des 19-Jährigen ausgegangen werden.

