Mainz – Am 20.03.2021 hat das Land Rheinland-Pfalz die 18. Corona Bekämpfungsverordnung (18. CoBeLVO RLP) veröffentlicht, die am Montag, 22. März 2021, in Kraft tritt.

Sie ersetzt die 17. CoBeLVO und tritt mit Ablauf des 11. April 2021 außer Kraft.

Die 18. CoBeLVO RLP ist hier zu finden.