Speyer: Oster-Rallye 2021 – Ferienangebot für Familien

Speyer – Um auch in der aktuellen Situation Abwechslung für die Ferienzeit zu ermöglichen, findet vom 29. März bis 6. April 2021 eine Oster-Rallye durch Speyer-West statt. Auf die Beine gestellt wurde die Aktion als Kooperationsprojekt von Familienbildung und Jugendförderung der Stadt Speyer, dem Stadtteilbüro Speyer-West und dem Nachbarschaftsverein der GBS e.V. in Anlehnung an die letztjährige Familien-Rallye.

„Die Osterferien stehen vor der Tür und noch immer ist es für Eltern pandemiebedingt gar nicht so einfach, Abwechslung in die Unternehmungen mit ihren Kindern zu bringen. Daher soll nach dem großen Erfolg der Aktion im Mai letzten Jahres auch in diesem Frühjahr wieder Spaß für die ganze Familie geboten werden – mit Abstand und an der frischen Luft“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

Die Rallye findet dieses Jahr im Stadtteil Speyer-West statt, steht aber selbstverständlich Familien aus dem gesamten Stadtgebiet offen.

Es warten spannende Rätsel und Mitmach-Aktionen an verschiedenen Orten in Speyer-West auf die Familien, eingebunden in eine kindgerechte Osterhasengeschichte. Der Weg führt quer durch den Stadtteil, vorbei an Orten und Einrichtungen, die für Familien besonders interessant sind.

Der Rallye-Bogen steht unter www.jufö.de zum Download und Selbstausdrucken zur Verfügung oder kann zwischen dem 22. März 2021 und dem 1. April 2021 an folgenden Stellen zu den genannten Öffnungszeiten abgeholt werden:

Stadtteilbüro West am Berliner Platz (Di 16 – 18 Uhr und Fr 9 – 12 Uhr)

Nachbarschaftsverein der GBS e.V. (Mo und Fr 10 – 13 Uhr und Do 14 – 17 Uhr)

GBS Eingangsbereich (Mo bis Do 8 – 16 Uhr und Fr 8 – 12 Uhr)

Im Eingangsbereich der Quartiersmensa (Mo bis Fr 9 – 14 Uhr)

Sophi der Laden, Lessingstr. 9 (Mo bis Do 8:30 – 16:30 Uhr und Fr 8:30 – 15:30 Uhr)

Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Monika Kabs zeigt sich angesichts der bevorstehenden Aktion besonders erfreut: „Sonnenstrahlen locken zurzeit Klein und Groß an die frische Luft. Mit dem kunterbunten Programm des diesjährigen Kooperationsprojekts kommt garantiert keine Langeweile auf. Außerdem wird den Kindern, die ihren Teilnahmebogen nach Ostern ins Stadtteilbüro an den Berliner Platz bringen, die Aktion noch durch eine kleine Überraschung versüßt. Mein Dank geht an dieser Stelle an die Stadtwerke Speyer, den Stadtteilverein Speyer-West und den Nachbarschaftsverein der GBS e.V., die dies ermöglichen.“

Die Stadtverwaltung verweist auf die aktuell geltenden Hygienevorschriften und die Maskenpflicht auf Spielplätzen.

Außerdem werden die Teilnehmer der Aktion gebeten, beim Aufeinandertreffen von anderen Familien Abstand zu halten.

Die Abholung und Einlösung des Rallye-Bogens findet selbstverständlich unter Einhaltung der aktuell geltenden Regelungen statt.