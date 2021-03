Frankenthal: Digitale Geschichten-Werkstatt in der Stadtbücherei in den Osterferien 2021

Frankenthal – Zum Welttag des Buches am 23. April ruft die Stadtbücherei Frankenthal alle Kinder und Jugendlichen ab acht Jahren auf, ihre eigenen Geschichten zu erfinden, zu schreiben, zu filmen und zu vertonen. Aufgrund der weiterhin bestehenden Pandemie-Einschränkungen finden alle Aktionen, nicht wie geplant in der Stadtbücherei, sondern digital im Internet statt.

Online-Mitmach-Aktionen

Auf der Internetseite der Geschichten-Werkstatt https://stadtbuecherei.padlet.org werden zu Beginn der Osterferien ab Montag, 29. März 2021, verschiedene Mitmach-Aktionen veröffentlicht: Video-Tutorials, bebilderte Anleitungen und kreative Impulse sollen zum Erfinden von Geschichten inspirieren. So gibt es beispielsweise kreative Schreibaufgaben, um eigene Gedichte oder Texte zu erfinden. „Dabei steht die Freude am Spiel mit Worten, am Fantasieren und am Ausdruck von eigenen Gedanken im Mittelpunkt“, erläutert die Leiterin der Kinderbücherei Andrea Henn-Gangnus: „Es geht uns nicht um das Schreiben ellenlanger Texte oder korrekte Rechtschreibung.“ Wem das Schreiben nicht liegt, kann alternativ einen Stop-Motion-Film oder ein Hörspiel gestalten. Tipps und Tricks, wie man mit Smartphone, Tablet und meist kostenfreien Apps seine erfundenen Geschichten verfilmen oder vertonen kann, gibt es ebenfalls auf der Internetseite.

Online-Workshops

Für alle, die lieber in Gemeinschaft unter persönlicher Anleitung kreativ werden möchten, bietet die Medienpädagogin Dorle Voigt in den Osterferien insgesamt vier Tagesworkshops im Internet an. Für Acht- bis 12-Jährige wird eine digitale Schreibwerkstatt, eine Trickfilmwerkstatt und eine Hörspielwerkstatt angeboten. Die digitale Schreibwerkstatt gibt es auch für Jugendliche ab 13 Jahren. Alle Termine sind auf der Internetseite zu finden.

Die Teilnehmenden treffen sich per Videokonferenz über die Plattform BigBlueButton, wo die kreativen Aufgaben Schritt-für-Schritt gestellt und erläutert werden. Zwischendurch gibt es immer wieder Zeit für das individuelle Arbeiten an der eigenen Geschichte, wobei per Video- und Nachrichten-Chat oder das Mikrofon jederzeit Kontakt zur Workshop-Leiterin aufgenommen werden kann. „Gerne können die Kinder von Zuhause aus jeweils in einem kleinen Team mit älteren Geschwistern, einem Freund oder Freundin oder einem Erwachsenen teilnehmen“, empfiehlt Dorle Voigt: „Gerade den Jüngeren kann das gemeinsame Arbeiten die Teilnahme an den Online-Workshops erleichtern.“

Eigene Geschichten hochladen

Alle erfundenen Geschichten – mit oder ohne Workshop – können direkt über die Projektseite hochgeladen, per Post an die Stadtbücherei geschickt oder in den Briefkasten in der Sterngasse 17 eingeworfen werden. Die Stadtbücherei präsentiert alle eingereichten Geschichten zum Welttag des Buches am 23. April im Internet.

Kontakt

Alle Informationen sind auf https://stadtbuecherei.padlet.org zu finden, die Anmeldung zu den Online-Workshops ist per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder telefonisch unter 06233/89-630 möglich.