Mannheim: „ELVIS – Das Musical“ am 02. März 2022

Mannheim – Sein Blick, seine Stimme, sein legendärer Hüftschwung – ELVIS PRESLEY gilt mit einer Milliarde verkaufter Tonträger als der erfolgreichste Solokünstler aller Zeiten. Das Musical, das selbstverständlich seinen Namen trägt, lässt die Legende seit nun mehr fünf Jahren wiederauferstehen.

ELVIS – DAS MUSICAL ist eine Biografie über den „King of Rock’n’Roll“ gespickt mit all seinen großen Hits. Seit der Premiere lockte sie bereits über 500.000 Zuschauer in die Theaterhäuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2022 ist nun eine neue Tournee geplant. Dabei kommt ELVIS – Das Musical u.a. auch am 2. März 2022 in den Rosengarten Mannheim (verlegt vom 6.5.21) und am 26. April 2022 erstmals in das Festspielhaus Baden-Baden.

Alle bereits für das Gastpiel in Mannheim erworbenen Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden. Für Baden-Baden beginnt der Presale ab sofort!

Presale unter www.eventim.de ab Fr, 19.3.21, 10 Uhr

Allgemeiner Vorverkaufsstart ab Fr, 26.3.21, 10 Uhr

Termin: ELVIS – DAS MUSICAL

Do, 6.5.2021, 20 Uhr, Rosengarten Mannheim

Mi, 2.3.2022, 20 Uhr, Rosengarten Mannheim

Di, 26.4.2022, 20 Uhr, Festspielhaus Baden-Baden

Preise: ab 29,78,- Euro, zzgl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Vorverkauf: www.eventim.de, www.bb-promotion.com

und an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Informationen:

www.elvis-musical.co

www.cofo.de

www.bb-promotion.com