Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 18.03.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Fahrt mit E-Scooter unter dem Einfluss von Drogen

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Wiesenstraße in Neustadt kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Neustadt am 19.03.2021 gegen 21:10 einen 24-jährigen Mann, welcher mit einem E-Scooter die genannte Straße befuhr. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Mann aus Neustadt bei der Fahrt offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Aufgrund der erlangten Hinweise wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun u.a. eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Neustadt: Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr – Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße (ots) – Zu einem Aufeinandertreffen der etwas besonderen Art kam es am Nachmittag des 19.03.2021 im Bereich Neustadt/Wstr. Zwei Verkehrsteilnehmer, ein schwarzer VW Passat Variant und ein schwarzer Seat Leon, begegneten sich zunächst Auf der A 65 und fielen bereits dort durch verkehrsrechtliches Fehlverhalten auf. Konkret wurden Sicherheitsabstände massiv unterschritten und gefährliche Bremsmanöver durchgeführt. An der Anschlussstelle Neustadt-Süd verließen beide Verkehrsteilnehmer die Autobahn und fuhren in Richtung Neustadt-Stadtmitte. Auf der B 39 überholten sich die Fahrzeuge wohl mehrfach. In der Landauer Straße bremste der eine Beteiligte, ein 40-jähriger aus Neustadt, das andere Fahrzeug bis zum Stillstand aus, stieg aus seinem Fahrzeug und begab sich zu dem anderen Verkehrsteilnehmer, einem 53-jährigen aus dem Kreis Birkenfeld, um diesen zur Rede zu stellen. In der Folge wurde der Pkw des Birkenfelders im Bereich der Windschutzscheibe und der Motorhaube beschädigt und der Neustadter Verkehrsteilnehmer klagte über Schmerzen in der Hand und am Fuß. Unklar ist derzeit noch, ob diese Verletzungen durch aktives Handeln gegen den Pkw hervorgerufen, oder durch die sich anschließende Flucht des Birkenfelders verursacht wurden. Gegen beide Verkehrsteilnehmer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Neustadt in Verbindung zu setzen.

