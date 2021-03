Karlsruhe – Wildschweine im Stadtgebiet erschrecken Schulkinder, besuchen Demo und verursachen zwei Verkehrsunfälle

Karlsruhe (ots) – Bemerkung zur vorherigen Pressemeldung in gleicher Sache – Es

handelte sich nicht um den Jagdpächter, der von der Stadt Karlsruhe hinzugezogen

wurde, sonderm um einen „ehrenamtlichen Stadtjäger“ der „Unteren Jagdbehörde“.

Hier die korrigierte Fassung:

Mehrere Wildschweine waren am Freitag um die Mittagszeit im Karlsruher

Stadtgebiet zwischen dem Schlossplatz und Hagsfeld unterwegs und sorgten für

erheblichen Wirbel.

Zunächst hatten mehrere Passanten zwei Wildschweine gemeldet, die im Bereich des

KIT Campus Süd nahe des Durlacher Tors unterwegs waren. Hinzugerufene

Streifenbeamte des Polizeireviers Durlach/Oststadt sichteten eines der Tiere,

als es mit einem weiteren die Durlacher Allee entlang in Richtung der

Tullastraße rannte.

Dort lief das größere der beiden Wildschweine um 12.00 Uhr gegen die

Beifahrerseite eines parallel zu dem Fluchttier fahrenden Autos und verursachte

einen Schaden von geschätzten 1.500 Euro. Der weitere Fluchtweg führte über die

Rintheimer Straße, dann vermutlich in die Jakob-Malsch-Anlage weiter auf die

Mannheimer Straße, wo dasselbe Tier in einen Pkw des Gegenverkehrs rannte und

weiterer Schaden von etwa 1.500 Euro entstand.

Von dort konnte das verletzte Schwein weiterflüchten und lief von hinten in eine

Gruppe von Viertklässlern der Heinrich-Köhler-Schule, die in Richtung eines

Spielplatzes unterwegs waren. Drei der Kinder fielen zu Boden, wurden dabei zum

Glück aber mit ein paar Schrammen nur leichtest verletzt und kamen wohl mit dem

Schrecken davon. Sie wurden anschließend in die Obhut ihrer Eltern gegeben.

Die beiden Tiere flüchteten unterdessen weiter in Richtung der Sinsheimer

Straße, wo sie schließlich im Garten eines Mehrfamilienhauses aus den Augen

verloren wurden.

Ein ehrenamtlicher Stadtjäger der „Unteren Jagdbehörde“ verfolgte die Spur noch

bis zum Gleisbereich zwischen Rintheim und Hagsfeld, fand die Vierbeiner

letztlich aber nicht mehr.

Parallel dazu tauchte am Rande einer auf dem Schlossplatz stattfindenden

Demonstration mit rund 500 Teilnehmern gegen 11.50 Uhr eine Sau mit zwei

Frischlingen auf. Die kleine Rotte kam der Versammlung bedrohlich nahe, zog dann

aber weiter in Richtung des Bundesverfassungsgerichts zum Schlossgarten. Dort

verschwand das Trio schließlich. Vermutlich gehörten alle Tiere ursprünglich zur

selben Rotte.

Wegen der Gefahrenlage waren mehrere Streifen der Polizei in das

Einsatzgeschehen eingebunden.

Östringen – Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlicher Körperverletzung an Supermarktkasse

Östringen (ots) – An der Supermarktkasse eines in der Thomas-Howie-Straße

gelegenen Supermarktes in Östringen soll es am Freitag gegen 14.15 Uhr zu einer

Körperverletzung gekommen sein. Offenbar war es im Kassenbereich zwischen einem

noch zu ermittelnden Mann und zwei Frauen zu einem Streit gekommen, die einen

7-jährigen Jungen bei sich hatten. Der Unbekannte habe aggressiv seinen

Einkaufswagen gegen eine der Frauen wie auch gegen den Schüler geschoben und

beide dabei leicht verletzt.

Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich für eine Zeugenaussage mit

dem Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253 80260 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Kleingartenhütten aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Diebe durchtrennten im Zeitraum von Mittwoch, 10.03.2021, bis

Donnerstag, 18.03.2021, Zaunelemente beim Kleingartenverein „Husarenlager“ und

gelangten so auf das Gelände. Dort wurden zwei Gartenhäuschen aufgebrochen und

durchwühlt.

Aus einer der Hütten wurden Haushaltsgegenstände im Wert von ungefähr 50 Euro

entwendet, in der anderen Hütte fehlte nichts. Der Schaden, der durch die

Aufbrüche am Zaun, den Türen und Schlössern entstand, beträgt ungefähr 200 Euro.

Waghäusel – Betrunken und vermutlich unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Betrunken und vermutlich unter dem Einfluss von

Betäubungsmittel hat ein 26 Jahre alter Audi-Fahrer am Donnerstag einen Unfall

verursacht.

Gegen 23:30 Uhr befuhr der Unfallverursacher die Goethestraße von der

Industriestraße kommend und kam im dortigen Kurvenbereich am Ende der Sackgasse,

vermutlich aufgrund seines Alkoholkonsums und Drogenbeeinflussung von der

Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte er mit dem Mauerwerk einer Garage. Durch

die Wucht des Aufpralls wurde das Garagentor völlig zerstört und die dahinter

befindlichen Fahrzeuge beschädigt. Der hierbei entstandene Sachschaden kann

aktuell noch nicht beziffert werden.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem

26-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab bei dem

Fahrer einen Wert von über 1,2 Promille. Des Weiteren ergaben sich

Verdachtsmomente für eine Drogenbeeinflussung, weshalb er die Beamten mit auf

das Revier begleiten musste. Hier wurde ihm erst einmal eine Blutprobe

abgenommen. Der 26-Jährige muss nun gleich mit mehreren Anzeigen rechnen sowie

seinen Führerschein vorerst abgeben.

Bad Schönborn – Autofahrer kollidierte beim Abbiegen mit Fahrradfahrer

Karlsruhe (ots) – Auf der Brückenstraße in Bad Schönborn ereignete sich am

Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem ein 52-jähriger Radfahrer

verletzt wurde.

Gegen 16:15 Uhr fuhr der 77 Jahre alte Unfallverursacher auf der Brückenstraße

in Richtung Hauptstraße. Im Einmündungsbereich kollidierte er beim Abbiegen mit

dem auf dem Radschutzstreifen in Richtung Bad Schönborn fahrenden Radfahrer.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Zweiradfahrer auf die Fahrbahn und zog sich

noch nicht näher bekannte Verletzungen zu. Er wurde vorsorglich zur Beobachtung

in eine Klinik verbracht.

Karlsruhe – Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Karlsruhe (ots) – Ein 24-jähriger Mann fiel am Donnerstagabend, gegen 19.15 Uhr,

am Schwarzwald Kreuz in Fahrtrichtung Durlach einer Streifenbesatzung auf, weil

er sein Fahrzeug immer wieder stark beschleunigte und dann ohne ersichtlichen

Grund abbremste.

Im Zuge der Kontrolle fiel auf, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss

stand. Auf der Dienststelle wurde Blut abgenommen. Bei seinem mitgeführten

Führerschein handelte es sich wohl um eine Totalfälschung. Außerdem wurde der

Betrieb des Fahrzeugs, mit dem er unterwegs war, von der zuständigen Behörde

untersagt. Die Kennzeichen wurden sichergestellt.

Der 24-Jährige wird wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, Fahrens ohne

Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung sowie vermutlichen Straftaten gegen die

Abgabenordnung und das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.