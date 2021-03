Mannheim: 44-jähriger Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen des Verdachts des schweren Raubs und der Körperverletzung in Haft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen einen wohnsitzlosen 44-jährigen deutschen Staatsangehörigen

erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, auf der Friesenheimer Insel in

Mannheim einen schweren Raub in Tateinheit mit einer Körperverletzung begangen

zu haben.

Der Tatverdächtige soll am Dienstagabend, 09.03.2021, nachdem er am Morgen nach

Verbüßung einer Freiheitsstrafe aus der Haft entlassen worden war, in der

Inselstraße in Höhe der Kammerschleuse einen 62-jährigen Mann niedergeschlagen

haben, um in den Besitz von dessen Barmittel zu gelangen. Dabei habe er dem

Geschädigten mit der Faust in das Gesicht geschlagen, wodurch dieser bewusstlos

zu Boden ging und einen Bruch der Nase, eine Fraktur der Augenhöhle sowie

weitere Verletzungen erlitt. Die Verletzungen mussten im Krankenhaus behandelt

werden. Anschließend soll der Tatverdächtige die Geldbörse des Geschädigten mit

einem kleinen Bargeldbetrag an sich genommen und danach in Richtung

Bonadiesstraße geflüchtet sein.

Nach einem Zeugenaufruf in den regionalen Medien konnten Hinweise erlangt

werden, die schließlich zur Identifizierung und Festnahme des 44-Jährigen

führten.

Gegen den 44-jährigen Tatverdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Mannheim durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen.

Er wurde nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter und Eröffnung des

Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Fachdezernats des

Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

dauern an.

Mannheim-Neckarstadt: Unbekannte brechen in Kiosk ein – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt: (ots) – Am Freitagmorgen gegen 03:50 Uhr verschafften sich

zwei Unbekannte Zugang zum Lagerraum eines Kiosks im Gebäude eines

Einkaufsmarktes in der Friedrich-Ebert-Straße, indem sie die Glasscheibe der

Eingangstüre mit einem Gullideckel einschlugen. Aus einem Regal entwendeten sie

mehrere Zigaretten-Packungen. Weder über den an der Türe verursachten

Sachschaden, noch über den Wert des Diebesgutes liegen derzeit Erkenntnisse vor.

Der Kiosk ist mit einer Alarmanlage gesichert. Der Alarm lief bei einem

Verantwortlichen auf, der unverzüglich das Kiosk aufsuchte. Parallel

verständigte er die Polizei. Die sofort veranlasste polizeiliche Fahndung nach

den Einbrechern, die zwischenzeitlich das Gebäude verlassen hatten, verlief

negativ. Die unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben: Person 1 trug eine

helle Daunenjacke mit Kapuze, eine schwarze Hose, schwarze Sportschuhe mit

auffälligen Reflektoren und eine schwarze Mund-Nasen-Schutz-Maske. Person 2

hatte helle Haare und trug eine dunkle Daunenjacke, eine hellbraune Hose.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter

Telefon 0621/174-33010 beim Polizeirevier MA-Neckarstadt zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Rückwärtsfahrer verursacht Unfall und flüchtet – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – An der Kreuzung Mittelstraße, Zehntstraße ereignete sich am

Donnerstag, gegen 12:15 Uhr, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 49-jähriger

VW-Fahrer fuhr auf der Mittelstraße in Richtung Neumarktplatz. Aus der

Zehntstraße kam ein rückwärtsfahrender Audi-Fahrer, der die Vorfahrt des

49-Jährigen missachtete und diesem in die rechte Fahrzeugseite fuhr. Der Fahrer

des Audi blickte sich kurz um und entfernte sich anschließend unerlaubt über die

Zehntstraße in die Langstraße. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000

EUR. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der Fahrer des Audi wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 25 Jahre alt mit

dunklen Haaren. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Verkehrsdienst Mannheim unter Tel.: 0621-174 4222 zu melden.

Mannheim-Rheinau: 16-Jähriger von 4 jungen Männern verprügelt – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Rheinau (ots) – Bereits am Freitag, 26.02.2021 wurde im Stadtteil

Rheinau ein 16-jähriger Jugendlicher von vier jungen Männern im Alter und 17 und

18 Jahren verprügelt. Der 16-Jährige war kurz nach 20 Uhr alleine im

Waldgartenweg unterwegs, als er von einer unvermittelt von der Gruppe

angegriffen wurde. Er wurde von den vier Angreifern mehrere Minuten lang mit

Tritten und Schlägen gegen den traktiert. Dabei erlitt er neben einem

Nasenbeinbruch, Prellungen und Schürfwunden am ganzen Körper. Im Rahmen der

Fahndung konnten die vier Tatverdächtigen unweit des Tatortes festgenommen

werden.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten Videoaufnahmen der Überwachungskamera eines

nahegelegenen Gartenbaubetriebs sichergestellt werden, auf denen der Vorfall zu

erkennen ist. Insbesondere ist darauf eine Zeugin zu sehen, die auf den Vorfall

aufmerksam geworden ist und offenbar die Personen noch angesprochen hat. Diese

Frau, sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatablauf geben

können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim/BAB 656: 65-jähriger Lkw-Fahrer stirbt nach medizinischem Notfall und schrammt Leitplanken entlang

Mannheim/A 656 (ots) – Ein 65-jähriger Lkw-Fahrer ist am Freitagmorgen kurz vor

4 Uhr auf der A 656 zwischen Mannheim und Heidelberg nach rechts von der

Fahrbahn abgekommen und etwa 300 Meter die Leitplanken entlang geschrammt. Nach

den bisherigen Erkenntnissen verstarb der Fahrer während der Fahrt aufgrund

eines medizinischen Notfalls, Hinweise auf eine Beteiligung Dritter ergaben sich

bislang nicht. Ein Verkehrsteilnehmer hatte die Polizei informiert, nachdem der

Fahrer nicht auf Klopfzeichen reagiert hatte. An dem Lkw wurde von der Polizei

die Scheibe eingeschlagen und der Fahrer geborgen. Anschließende

Reanimationsmaßnahmen durch Rettungssanitäter verliefen erfolglos. Der Lkw wurde

beschlagnahmt. Insgesamt wurden 15 Leitplanken beschädigt.

Mannheim-Oststadt. 56-jähriger Mann von einer Gruppe junger Männer überfallen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt (ots) – Am Donnerstagabend wurde im Stadtteil Oststadt ein

56-jähriger Mann von einer Gruppe junger Männer überfallen. Der Mann wurde in

der Theodor-Heuss-Anlage, in Höhe des Rhein-Neckar-Stadions von 4 bis 5 jungen

Männern angesprochen und aufgefordert, seinen Geldbeutel herauszuholen. Als er

dies verweigerte wurde er von den jungen Männern niedergeschlagen. Anschließend

flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Da der 56-Jährige hatte bei dem Angriff Verletzungen erlitten hatte, wurde er

zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Mannheim-Herzogenried: Mutmaßliches Diebesgut sichergestellt – Geschädigte gesucht

Mannheim-Herzogenried (ots) – Am Donnerstagabend wurde im Stadtteil Herzogenried

ein Fahrrad mit zwei Taschen, in denen sich mehrere Elektrowerkzeuge befanden,

aufgefunden und sichergestellt. Eine Polizeistreife bemerkte gegen 22.30 Uhr in

der Straße „Zum Herrenried“ eine verdächtige Person, die beim Erblicken der

Beamten sofort das Weite suchte. Er konnte im Anschluss nicht mehr aufgefunden

werden.

Er wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Dunkle Kleidung

Trug eine schwarze Regenjacke

An der Örtlichkeit wurde anschließend ein weißes Trekkingrad aufgefunden, an dem

zwei Plastiktaschen hingen. In den Taschen befanden sich eine

Akku-Handkreissäge, ein Dreieckschleifer, ein Bandschleifer, zwei Bohrhammer

sowie ein Trennschleifer. Zudem war neben dem Fahrrad eine Gartenschlauchtrommel

abgestellt. Die aufgefundenen Gegenstände können derzeit noch nicht zugeordnet

werden. Möglicherweise stammen sie aus Einbrüchen in einer nahegelegenen

Klein-gartenanlage. Bei einer ersten Nachschau in der Anlage konnten jedoch

bislang keine derartigen Feststellungen getroffen werden.

Die Polizei sucht nun Geschädigte, denen solche Werkzeuge entwendet worden sind

und bittet diese, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.:

0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Neckarau: Einbruch in Autohandel – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen brach ein unbekannter Täter

in einen Autohandel im Stadtteil Neckarau ein. Der Einbrecher stieg zwischen 2

Uhr und 3 Uhr über den Zaun im rückwärtigen Bereich des Betriebsgeländes des

Autohändlers in der Casterfeldstraße und entwendete Karosserie- und

Elektronikbauteile für einen BMW X6. Zudem schlug er an einem weiteren BMW die

Scheibe der Fahrertür ein. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Eine Überwachungskamera zeichnete den Täter beim Übersteigen des Zaunes auf,

wodurch der Tatzeitraum eingegrenzt werden konnte.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.:

0621/83397-0 zu melden.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Unbekannte Täter brachen am Donnerstag in

eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Schwetzingerstadt

ein. In der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 17.30 Uhr verschafften sich die

Einbrecher Zugang zum Anwesen in der Traitteurstraße und hebelten die

Abschlusstür einer 1-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss auf. Hier durchsuchten sie

sämtliche Schränke und Schubladen und ließen aus einem der Schränke rund 60 Euro

in ausländischer Währung sowie die EC-Karte des Bewohners mitgehen. Anschließend

flüchteten Sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.:

0621/174-3310 zu melden.

Mannheim/Weinheim: 18-jähriger Tatverdächtiger auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen des Verdachts des wiederholten Einbruchsdiebstahls und weiterer Straftaten in Untersuchungshaft

Mannheim/Weinheim (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft

Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen einen 18-jährigen Heranwachsenden erlassen. Er steht im

dringenden Verdacht, wiederholte Diebstähle, davon mehrere im besonders schweren

Fall, Körperverletzungen und eine versuchte Nötigung unter Gewaltandrohung

begangen sowie Polizeibeamte beleidigt zu haben.

Der Tatverdächtige soll im Dezember 2020 zusammen mit zwei gesondert verfolgten

Mittätern in ein Einkaufszentrum in Weinheim eingebrochen sein und dort

Tabakwaren im Wert von rund 540 Euro entwendet haben. Zuvor soll er im November

im Tierheim in Weinheim, während der Ableistung von Sozialstunden, einer

Mitarbeiterin aus einem Büro die Geldbörse mit Bargeld und EC-Karte entwendet

haben. Anschließend habe er mit der EC-Karte der Geschädigten Zigaretten im Wert

von 116 Euro erworben. Davor soll er bereits weitere Diebstähle, Einbrüche und

Körperverletzungen begangen sowie versucht haben, einen Geschädigten mit

Gewaltandrohung und Gewalt zur Rücknahme einer Diebstahlsanzeige zu nötigen. Im

Juli 2019 soll er zudem einen Polizeibeamten bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben

in der Öffentlichkeit mit Worten der Gossensprache beleidigt haben. Außerdem war

er am 19.11.2020 im Besitz einer kleineren Menge Amphetamin.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr gegen den Tatverdächtigen erlassen, da er

bereits im Jahr 2020 wegen ähnlicher Delikte durch das Amtsgericht –

Jugendschöffengericht – Mannheim verurteilt worden war. Er konnte am Dienstag,

16.03.2021, beim Verlassen der elterlichen Wohnung in Weinheim festgenommen

werden. Nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter und Eröffnung des

Haftbefehls wurde er in eine Jugendvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und dem Fachdezernat der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, inwiefern der 18-Jährige für weitere

ähnlich gelagerte Straftaten in Betracht kommt, dauern an.