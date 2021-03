Heidelberg: 23-Jähriger wegen Verdachts des Diebstahls auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen

23-jährigen Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am 17.03.2021 gegen

15 Uhr einen besonders schweren Fall des Diebstahls begangen zu haben.

Der Tatverdächtige soll am Mittwochnachmittag ein E-Bike entwendet haben. Dieses

stand, mittels Kabelschloss gesichert, vor einem Behördengebäude in

Heidelberg-Bergheim. Das Schloss soll der Mann unter Zuhilfenahme von Werkzeug

aufgebrochen haben. Hiernach entfernte er sich mit dem Fahrrad vom Tatort.

Während sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige durch

eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte im Bereich der

S-Bahn-Haltestelle Weststadt/Südstadt festgestellt werden. Der Mann flüchtete

mit dem Fahrrad in Richtung Südstadt, konnte jedoch durch die Streife in kurzer

Entfernung gestellt werden.

Am Donnerstag wurde der Beschuldigte, der über keinen festen Wohnsitz verfügt,

der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Diese erließ

auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen Fluchtgefahr.

Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers

Heidelberg-Mitte dauern an.

Heidelberg-Südstadt: Nach Gartenhauseinbruch – Täterermittlung durch DNA-Treffer

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Ende Oktober vergangenen Jahres stieg ein

bislang unbekannter Täter in die Kleingartenanlage „Kirchheimer Loch“ ein und

entwendete aus einem Gartenhaus mehrere Werkzeuge im Wert von einigen hundert

Euro (wir berichteten).

An einer am Tatort gesicherten Fahrradleuchte konnten DNA-Spuren gesichert

werden, die nach Auswertung durch die Kriminaltechnik nun zu einem 45-jährigen

Tatverdächtigen führten. Die Ermittlungen des Bezirksdienstes des Polizeireviers

Heidelberg-Süd dauern an.

Heidelberg: Unfall mit zwei Verletzten; Behinderungen im Frühverkehr am Iqbalufer

Heidelberg (ots) – Zwei Verletzte und ein Sachschaden von rund 8.000.- Euro ist

die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen am Iqbalufer

ereignete.

Eine 27-jährige VW-Fahrer war gegen 7.45 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs,

als sie in Höhe des Thermalbades, kurz nach der Auffahrt zur Ernst-Wald-Brücke,

einen vor ihr abbremsenden, sogenannten Streetscooter (Elektrofahrzeug) übersah

und auffuhr.

Der 28-jährige Fahrer des Streetscooters und die 27-jährige Verursacherin wurden

mit Verdacht, leichte Verletzungen erlitten zu haben, mit einem Rettungswagen

zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Der VW musste abgeschleppt werden, der Streetscooter wurde am Fahrbahnrand

abgestellt.

Wie die ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei ergaben, bremste der

Streetscooter-Fahrer sein Fahrzeug ab, weil eine Tretroller-Fahrerin auf dem

Gehweg gestürzt war.

Bis kurz nach 9 Uhr war das Iqbalufer halbseitig gesperrt. Es kam zu erheblichen

Behinderungen im Frühverkehr in beide Richtungen. Der Verkehr wurde von

Polizeibeamten geregelt.

Heidelberg-Rohrbach: Autofahrerin durch Drängler genötigt und gefährdet – weitere Zeugen und Geschädigte gesucht

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch, 17.03.2021, gegen 16.10 Uhr kam es auf der

Karlsruher Straße, zwischen dem Boxbergknoten und der Freiburger Straße zu einer

Nötigung und Gefährdung im Straßenverkehr. Eine 76-jährige Autofahrerin fuhr auf

dem linken Fahrstreifen der zweispurigen Karlsruher Straße stadteinwärts. Dabei

wurde sie ihren Angaben zufolge vom Fahrer einer dunklen Limousine rechts

überholt. Als dieser dann den Fahrstreifen wechselte, habe sie stark abbremsen

müssen um einen Unfall zu vermeiden. Anschließend soll der unbekannte Autofahrer

mehrfach die Fahrstreifen gewechselt und dabei auch andere Autofahrer zum

Abbremsen genötigt haben. Die Geschädigte konnte der Polizei das amtliche

Kennzeichen des Autos mitteilen. Weitere Zeugen sowie Geschädigte werden gebeten

sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon 06221/3418-0 in Verbindung zu

setzen.

Heidelberg: Aufregung auf dem Bismarckplatz; Mann tötet Taube

Heidelberg (ots) – Für viel Aufregung sorgte ein Mann am Donnerstagnachmittag

auf dem Bismarckplatz.

Wie mehrere Anrufer der Polizei mitteilten, soll der 49-Jährige, der im

Rhein-Neckar-Kreis wohnt, gegen 15.30 Uhr, eine Taube gefangen und ihr den Kopf

abgerissen haben. Wie er später aussagte, soll sich der Vogel an seinem

Mittagessen zu schaffen gemacht haben, das er sich zuvor von einem Schnellimbiss

geholt hatte.

Der Mann wurde von einer Streife des Polizeireviers HD-Mitte vorläufig

festgenommen. Die aufgebrachte Menge musste von sieben weiteren Beamten,

darunter auch fünf Beamte der Bereitschaftspolizei Bruchsal, die im Rahmen der

Sicherheitspartnerschaft im Stadtgebiet eingesetzt waren, beruhigt werden.

Nach Beendigung erster Ermittlungen, wurde der 49-Jährige wieder entlassen.

Gegen ihn wird wegen des Verdachts, gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu

haben, ermittelt.