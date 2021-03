Bank überfallen – Tatverdächtiger festgenommen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – In Otterbach ist am Freitagnachmittag

eine Filiale eines Bankinstituts überfallen worden. Der Tatverdächtige wurde

innerhalb einer halben Stunde festgenommen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 15.20 Uhr ging die Meldung zu dem Überfall in der Notrufzentrale der

Polizei ein. Demnach hatte ein maskierter Mann Bankmitarbeiter mit einem

Schlaggegenstand bedroht und war mit Bargeld geflüchtet.

Dank eines Zeugenhinweises konnten die ausgerückten Polizeistreifen den

Tatverdächtigen umgehend ausfindig machen und innerhalb kurzer Zeit festnehmen.

Es handelt sich um einen 18-jährigen Mann aus dem Landkreis. Die Beute hatte er

bei sich; sie wurde sichergestellt.

Der 18-Jährige wurde zur nächsten Dienststelle gebracht. Die weiteren

Ermittlungen laufen.

Nähere Informationen über die Abläufe der Tat können zum jetzigen Zeitpunkt

nicht veröffentlicht werden. |cri

Taschendiebe greifen blitzschnell zu

Kaiserslautern (ots) – Beim Einkaufen ist eine Frau aus dem Landkreis am

Donnerstagmittag Opfer von Taschendieben geworden. Die Täter nutzten offenbar

einen unbeobachteten Moment, als die 42-Jährige gegen 13 Uhr in einem Supermarkt

in der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs war.

Während des Einkaufs hatte die Frau ihre Handtasche im Einkaufswagen abgestellt;

darin befand sich auch ihre Geldbörse. An der Kasse stellte die 42-Jährige fest,

dass der Geldbeutel nicht mehr da ist. Zu welchem Zeitpunkt die Diebe zugriffen,

ließ sich nicht nachvollziehen.

Auch in einem Einkaufsmarkt in der Königstraße schlugen Taschendiebe am

Donnerstag zu. Einer Seniorin, die hier am Nachmittag nacheinander zwei

Supermärkte besuchte, wurde die Geldbörse aus der Handtasche gezogen, ohne dass

sie es mitbekam. Im ersten Markt hatte sie die Geldbörse beim Bezahlen an der

Kasse noch, als sie im zweiten Markt an der Kasse stand, war der Geldbeutel weg.

Hinweise auf mögliche Täter konnte die Dame nicht geben; es war ihr niemand

aufgefallen.

Die beiden Beispiele zeigen, dass Langfingern ein kurzer Augenblick genügt, um

sich ihre Beute unbemerkt unter den Nagel zu reißen. Deshalb unser Appell:

Lassen Sie Ihre Taschen nicht aus den Augen – erst recht nicht, wenn sich Geld

und Wertgegenstände darin befinden! Und um Tätern den Zugriff so schwer wie

möglich zu machen: Tragen Sie Taschen am besten immer dicht am Körper und lassen

Sie Taschenverschlüsse nicht offen. Für Diebe zählt jede Sekunde, und in der

Regel dauert das Öffnen eines Reißverschlusses oder eines Knopfes schon zu

lange… |cri

Taschendiebe greifen zu

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine 64-Jährige ist am

Donnerstag in einem Einkaufsmarkt in der Rosenstraße in Enkenbach-Alsenborn

Opfer von Taschendieben geworden. Die Frau hatte ihre Handtasche im

Einkaufswagen abgelegt. An der Kasse bemerkte sie, dass der Geldbeutel fehlte.

Darin befanden sich Ausweise, Bankkarten sowie Bargeld. Von den Tätern fehlte

jede Spur. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Diebe benutzen gestohlene Bankkarten

Weilerbach – Kaiserslautern (ots) – Diebe haben nach einem Taschendiebstahl am

Donnerstag in Weilerbach, die gestohlenen Bankkarten in Kaiserslautern

eingesetzt. Die Täter erbeuteten die Karten in einem Supermarkt in der

Europastraße. Unbemerkt stahlen sie den Geldbeutel einer 75-Jährigen. Die Frau

bemerkte den Diebstahl erst beim Bezahlen an der Kasse. Es dauerte nicht lange

und die Diebe hoben mit der Karte in der Kaiserslauterer Innenstadt Geld an

einem Automaten ab. Die Geschädigte stellte fest, dass mehr als 800 Euro von

ihrem Konto fehlten. Jetzt ermittelt die Polizei.

Die Beamten empfehlen: Bewahren Sie niemals die Geheimzahl ihrer Bankkarten

zusammen mit den Karten auf. Die PIN hat im Geldbeutel nichts verloren! Sollte

Ihre Bankkarte abhandengekommen sein, lassen Sie diese umgehend über den

Sperr-Notruf 116 116 sperren. Melden Sie den Verlust Ihrer Bank. Sollten Sie

Opfer eines Diebstahls geworden sein, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

|erf

Taschendiebstahl am Pfandautomaten

Kaiserslautern (ots) – Während eine 55-Jährige damit beschäftigt war, Leergut am

Pfandautomaten abzugeben, griff sich ein Dieb ihren Geldbeutel. Die Tat

ereignete sich am Donnerstag in einem Supermarkt in der Fruchthallstraße. Den

Geldbeutel hatte die Frau in ihrem Rucksack verstaut. Der Dieb dürfte sich

demnach unbemerkt von hinten seinem Opfer genähert haben. Er öffnete ein Fach am

Rucksack und stahl die Geldbörse. Darin befanden sich zwei Bankkarten,

Ausweisdokumente und circa 30 Euro Bargeld. Die Polizei ermittelt wegen des

Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können oder kurz vor 12 Uhr Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Auf Parkplatz gerammt – Zeugen gesucht!

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine mutmaßliche Unfallflucht ist der

Polizei vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Europastraße gemeldet worden.

Gesucht werden nun Zeugen, die am Montagabend dort eventuell eine Beobachtung

gemacht haben.

Der betroffene Autobesitzer meldete den Unfall erst am Donnerstag der Polizei.

Demnach hatte er am Montagabend gegen 19.30 Uhr den Parkplatz mit seinem

Mercedes Benz genutzt. Da es beim Verlassen des Platzes schon dunkel war, fiel

dem Mann an diesem Abend an seinem Auto nichts auf. Erst am nächsten Tag stellte

er bei Tageslicht Beschädigungen am hinteren Kotflügel auf der Beifahrerseite

fest.

Den Spuren zufolge – quer verlaufende Kratzer auf einer Höhe von 35 bis 66

Zentimetern – dürfte ein anderer Wagen beim Ein- oder Ausparken den Mercedes

gerammt haben. Der verantwortliche Fahrer hatte sich jedoch nicht gemeldet.

Aktuell gibt es keine Hinweise auf das Verursacherfahrzeug. Die Polizei bittet

deshalb Zeugen, die gesehen haben, wer zur fraglichen Zeit neben dem Mercedes

parkte, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der Polizeiinspektion

2 in Kaiserslautern zu melden. |cri

Einbruch in Wohnung – Tatverdächtigen ermittelt

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Einbruchs in eine Wohnung ermittelt die

Polizei gegen einen 48-Jährigen. Dem Mann wird vorgeworfen, im Februar aus einer

Wohnung in der Hellmut-Hartert-Straße eine hohe Bargeldsumme gestohlen zu haben

(wir berichteten: https://s.rlp.de/UA3DR). Ermittlungen führten die Polizei auf

die Spur des Verdächtigen. Bereits am vergangenen Freitag durchsuchten

Einsatzkräfte seine Wohnung im Stadtgebiet. Das Geld wurde dabei nicht gefunden.

Der Verdächtige befindet sich mittlerweile in Haft, allerdings wegen einer

anderen Sache. Er wurde wegen Körperverletzung zu einer Haftstrafe verurteilt.

Die Ermittlungen zum Wohnungseinbruch dauern an. |erf

Schockanruf: Senioren übergeben 22.000 Euro

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) – Ein Ehepaar ist auf Telefonbetrüger

hereingefallen. Am Mittwoch übergaben sie einer fremden Frau 22.000 Euro. Zuvor

hatte eine angebliche Bekannte bei den Senioren angerufen. Durch eine geschickte

Gesprächsführung gelang es der Betrügerin, das Vertrauen ihrer Opfer zu

erschleichen. Die Anruferin machte den Eheleuten weis, dass sie einen Unfall

verursacht habe. Weil sie befürchte, ihren Führerschein zu verlieren, brauche

sie dringend 35.000 Euro, um den Schaden des Unfallgegners zu regulieren. Die

Geschichte war erfunden. Die Eheleute sagten ihrer vermeintlichen Bekannten

22.000 Euro zu.

In weiteren Telefonaten versicherte die Anruferin, dass sie das Geld bis zum

Wochenende zurückgeben werde. Sie sei deshalb schon bei der Bank, allerdings

müssten die Eheleute die Summe erst vorstrecken. Kurz darauf rief ein

angeblicher Bankangestellter an, um den vermeintlichen Sachverhalt zu

bestätigen.

Am Nachmittag übergaben die Eheleute einer vermeintlichen Arbeitskollegin ihrer

Bekannten 22.000 Euro. Erst als sie am Donnerstag die echte Bekannte trafen,

flog der Schwindel auf. Die Senioren wandten sich an die Polizei. Die Beamten

haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise.

Nach Zeugenangaben handelt es sich bei der Geldabholerin um etwa 1,68 Meter

große Frau. Sie ist von kräftiger Statur und hat einen südländischen Teint. Die

Unbekannte trägt schulterlanges, schwarzes Haar. Sie hatte eine vermutlich bunte

Strickmütze auf. Außerdem war die Frau mit einer schwarzen Jacke und Hose

bekleidet. Ihre Stiefel waren halbhoch. Die Frau sprach deutsch mit einem

Akzent.

Die Polizei fragt: Wer hat die unbekannte Geldabholerin am Mittwochnachmittag im

südlichen Stadtgebiet gesehen? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer

hat Verdächtiges beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620

entgegen. |erf

Wildunfall mit Folgen

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Sozusagen eine Verkettung

unglücklicher Umstände hat am Donnerstagmorgen auf der L367 bei Weilerbach kurz

hintereinander zu zwei Unfällen geführt. Die Folgen: Zwei beschädigte Fahrzeuge

und ein totes Reh.

Zunächst war eine 50-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Pkw in Richtung

Kaiserslautern fuhr, gegen 7.15 Uhr einer Herde von Rehen begegnet, die

plötzlich die Straße querte. Die Frau konnte ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig

bremsen und kollidierte mit einem der Tiere. Das Reh wurde dabei so schwer

verletzt, dass es am Unfallort verendete; der Opel Tigra wurde so stark

beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war.

Keine halbe Stunde später löste dieser Unfall sozusagen den nächsten aus: Ein 70

Jahre alter Autofahrer, der ebenfalls auf dem Weg in Richtung Kaiserslautern

war, wurde von der tiefstehenden Sonne geblendet und übersah dadurch den am

Fahrbahnrand stehenden Opel Tigra. Er krachte mit seinem VW Multivan auf das

Heck des Opel, in dem die 50-Jährige zu diesem Zeitpunkt auf dem Beifahrersitz

saß und wartete.

Glück im Unglück: Es blieb auch diesmal bei Blechschäden – verletzt wurde

niemand. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. |cri

Parkendes Auto beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Einen Schaden an einem Opel Insignia hat ein unbekannter

Autofahrer in der Kahlenbergstraße verursacht. Vermutlich hat er den grauen Opel

beim Rangieren vorne rechts getroffen. Der unbekannte Fahrer verließ die

Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher

nachzukommen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Fahrerflucht

und bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall zwischen Freitag, 12. März 10:15 Uhr

und Mittwoch, 17. März 12:15 Uhr beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer

machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit

der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Reifen platt gestochen

Kaiserslautern (ots) – In der Wiesenstraße haben Unbekannte einen VW Passat

beschädigt. Der Halter stellte am Donnerstag sein Fahrzeug gegen 12 Uhr in der

Straße ab. Als er am Freitag gegen 10 Uhr mit seinem Pkw wegfahren wollte, waren

alle vier Reifen platt. Vermutlich wurden sie mit einem spitzen Gegenstand platt

gestochen. Ebenfalls stellte er eine Delle im Fahrzeugdach fest, die vorher noch

nicht dort war. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um

Hinweise. Wem sind in dem genannten Zeitraum Personen aufgefallen. Zeugen, die

Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz