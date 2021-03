Räder gestohlen – Auto auf Steine abgesetzt (siehe Foto)

Worms (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 18.03.2021 wurde in der Hörlestraße an einem PKW der komplette Radsatz gestohlen. Die Täter montierten die 19 Zoll Alu-Räder an einem VW ab, der auf dem quer zur Fahrbahn gelegenen Privatparkplatz geparkt war. Das Auto wurde teils auf größeren Kieselsteinen, teils auf den Bremsscheiben abgesetzt. Der Schaden wird auf ca. 2.000 Euro beziffert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Unfallflucht – Joggerin und Hund verletzt

Worms (ots) – Eine Joggerin und ihr Hund wurden am Donnerstag 18.03.2021 in Worms-Horchheim von einem vorbeifahrenden Auto angefahren und verletzt. Die 45-Jährige joggte gegen 17:20 Uhr auf dem Feldweg, in Verlängerung der Wilhelm-Röpcke-Straße, als ein Auto mit nicht angepasster Geschwindigkeit in den Feldweg einfuhr. Aufgrund des Warnrufs eines Zeugen sprang die Joggerin zur Seite, als der Wagen ohne zu bremsen an ihr vorbeifuhr.

Hierbei wurde die Frau leicht verletzt, da der Wagen über ihren Fuß rollte. Auch der Hund kam mit leichten Verletzungen davon, als er vom PKW erfasst und ins angrenzende Feld geschleudert wurde. Das Fahrzeug fuhr bis zum Ende des Feldwegs weiter, drehte dort und kam wieder zurückgefahren, ohne an der Unfallstelle anzuhalten.

Die 49-jährige Fahrerin konnte zu Hause angetroffen werden.

Sie gab an, sich infolge ihrer Diabetes-Erkrankung nicht an den Vorfall zu erinnern.

Gegen die Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.