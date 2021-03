66-Jährige beim Gassi gehen niedergeschlagen

Lauterbach/Blitzenrod (ots) – Am Mittwoch 17.03.2021 lief eine 66-jährige Lauterbacherin mit ihrem Hund im Bereich eines Feldwegs, hinter einer Sporthalle in der Verlängerung der Straße “An der Wascherde” spazieren. Plötzlich kamen ihr 2 unbekannte Männer mit 3 Hunden entgegen. Einer der Hunde lief auf die Lauterbacherin zu, worauf diese die Männer darum bat den Hund zurückzurufen.

Einer der beiden Männer schlug daraufhin der Geschädigten unvermittelt gegen den Kopf, worauf diese zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Die beiden Männer flüchteten im Anschluss.

Personenbeschreibung:

Der Haupttäter wird auf 30 bis 35 Jahre geschätzt, war etwa 180 cm groß, hatte eine normale Statur, braune Haare und trug eine blaue Jacke, dunkle Jeans sowie helle Schuhe.

Sein Begleiter soll zwischen 50 und 60 Jahren gewesen sein, ebenfalls etwa 180 cm groß und hatte eine korpulente Statur.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrräder aus Kellerraum gestohlen

Lauterbach (ots) – In der Nacht zu Donnerstag (18.03.) stahlen Unbekannte zwei Fahrräder aus einem Kellerraum eines Wohnhauses in der Straße “An der Wascherde”. Die Täter entwendeten zum einen ein Rad der Marke “Canyon” Speedmax in der Farbe Türkis und zum anderen ein Mountainbike der Marke “Cube”. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6.500 Euro.

Fahrräder aus Garage gestohlen

Lauterbach (ots) – Zwischen Dienstag (16.03.) und Donnerstag (18.03.) stahlen Unbekannte zwei Fahrräder aus einer Garage in der Blitzenröder Straße. Die Täter entwendeten ein Herrenrad der Marke “Fischer” sowie ein Damenrad der Marke „Raleigh. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Wenn Sie Ihr Haus verlassen (auf nur für kurze Zeit) schließen Sie sorgfältig ab

Verschließen Sie auch Ihre Garagen

Verschließen Sie immer die Fenster (gekippte Fenster sind offene Fenster)

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, z. B. in sozialen Netzwerken oder Anrufbeantwortern

Nutzen Sie die polizeilichen Beratungsangebote rund um das Thema Einbruchsschutz für Ihr Eigenheim

Nutzen Sie die Codierungsaktionen für Ihre Fahrräder, E-Bikes usw. Ihrer Polizei

Weitere Tipps und Tricks finden Sie unter: www.polizei-beratung.de.

Aktuelle Warnung vor Betrugsanrufen – Masche: Familienmitglied oder Verwandter in Not

Aktuell kommt es in Osthessen vermehrt zu Anrufen von falschen Mitarbeitern von Krankenhäusern oder Ärzten. Es wird den vermeintlichen Opfern vorgegaukelt, dass ein Familienmitglied akut in eine Klinik eingeliefert worden wäre und nun dringend Geld für eine Operation oder Untersuchung benötigt werden würde. Sobald die Opfer in die Fänge der Betrüger geraten sind, wird ein Bote angekündigt, welcher das bereitgestellte Geld abholt. In einer abgewandelten Form versuchen die Anrufer auch an die Kontodaten ihrer Opfer zu gelangen, um so Waren auf deren Rechnung einkaufen zu können.

Beide Formen haben eines gemeinsam. Es ist eine Falle und die Täter versuchen auf diesem Weg an das Ersparte der meist lebensälteren Opfer zu gelangen.

Tipps Ihrer Polizei:

Legen Sie sofort auf und informieren Sie auch bitte ihre Familie und Nachbarn! Oftmals sind vor allem lebensältere Bürgerinnen und Bürger das Ziel der Täter!

Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten, vor allem am Telefon und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen!

Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse! – Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung!

Haben Sie keine Scheu und wenden Sie sich an die Polizei unter dem Notruf 110! Weitere Infos/Verhaltenshinweise finden Sie unter: www.senioren-sind-auf-zack.de.

Kennzeichen gestohlen

Fulda – Am Donnerstag (18.03.) zwischen 08:00 Uhr und 11:00 Uhr, stahlen Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen – FD-ML 710 – von einem LKW. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug im Bereich der Habelbergstraße abgestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20 Euro.

Schaufensterfront mit Farbe beschmiert

Künzell – In der Nacht von Mittwoch 17.03.2021 auf Donnerstag 18.03.2021 beschmierten Unbekannte die Schaufensterfront eines Reisebüros in der Keuloser Straße mit roter Farbe. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Diebstahl aus einem Vorraum einer Bank

Bad Hersfeld – Zwischen Mittwochabend (17.03.) und Donnerstagvormittag (18.03.) betraten Unbekannte den Vorraum einer Bank in der Petersbergerstraße. Hier versuchten sie einen Briefkasten gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Die Täter flüchteten nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Beute. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall mit Sachschaden

Ulrichstein (ots) – Am Donnerstag (18.03.) gegen 16:30 Uhr, befuhr eine 25-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Audi A3 die Landesstraße, von der Poppenstruth herkommend in Richtung Feldkrücken und wollte nach links in ein Feldgrundstück einbiegen. Hierzu setzte sie den Blinker und verringerte ihre Geschwindigkeit.

Ein nachfolgender 88-jähriger Fahrzeugführer erkannte dies zu spät und setzte mit seiner Zugmaschine der Marke John Deere, Modell E 07 zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt.

Es entstand Sachschaden von rund 3.800 Euro.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Alsfeld (ots) – Am Mittwoch (17.03.), gegen 17:25 Uhr, befuhr eine 79 Jahre alte Alsfelderin mit ihrem grauen Opel die L 3160 aus Eulersdorf kommend in Richtung Eifa. Zur gleichen Zeit befuhr ein bisher noch unbekannter Fahrzeugführer mit einem silbergrauen Katenwagen ebenfalls die L 3160 in entgegengesetzter Richtung. Zwischen den Abfahrten Reimenrod und Schwarz kam der Kastenwagen aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und touchierte mit seinem linken Außenspiegel den linken Außenspiegel der Opelfahrerin. Der unbekannte Fahrzeugführer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Homberg (ots) – Am Donnerstag (18.03.), gegen 06:45 Uhr, befuhr ein 20-jähriger aus Ebsdorfergrund mit seinem schwarzen Audi die L3073 von Nieder-Ofleiden kommend in Richtung Homberg (Ohm).

Ein 43 Jahre alter Mann aus Rauschenberg wollte mit seinem grauen VW Golf auf das MHI Gelände abbiegen und musste aufgrund von Gegenverkehr warten. Der junge Audifahrer sah den wartenden Golf zu spät und fuhr diesem von hinten auf.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro.

Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Verkehrsunfall an der Tankstelle

Bad Hersfeld – Am Freitag (19.03.), gegen 01:10 Uhr, stellte ein 58-jähriger Mann aus Salzgitter seinen BMW ordnungsgemäß an der Zapfsäule des hiesigen Autohofs ab, um sein Fahrzeug zu betanken. Ein 26-jähriger Lkw-Fahrer aus Norderstedt stand an der Zapfsäule linksseitig neben dem BMW und wollte vor dem Fahrzeug nach rechts abbiegen, um auf die Straße An der Haune zu gelangen. Hierbei stieß der 26-jährige Mann mit seinem Lkw gegen den BMW. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neuhof – Am Mittwoch (17.03.) ereignete sich zwischen 07:45 Uhr und 14:10 Uhr auf dem Parkplatz des MVZ im Medicum Fulda, Bahnhofsstraße in Neuhof, eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde durch bislang nicht bekanntes Fahrzeug ein dort ordnungsgemäß geparkter PKW, Opel Zafira, beim Ein- / Ausparken beschädigt. An dem beschädigten Opel Zafira wurde handschriftlich eine Notiz hinterlassen, auf der eine telefonische Erreichbarkeit hinterlassen wurde. Über diese Telefonnummer konnte bisher niemand erreicht werden.

Gesucht werden Zeugen oder der Verursacher des Verkehrsunfalls. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neuhof unter der Telefonnummer 06655/9688-0.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Hünfeld – Zwischen Dienstag 16.03.2021 und Donnerstag 18.03.2021 wurde in Hünfeld ein schwarzer Renault Megane an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Pkw stand auf einem Parkplatz des Wohnhauses Bodelschwinghstraße 13 rückwärts eingeparkt. Der Renault wurde vermutlich durch einen Pkw mit Anhängerkupplung beim Wenden beschädigt.

Der bislang noch nicht ermittelte Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Reparaturkosten belaufen sich auf circa 500 Euro. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

Suchmaßnahmen auf Bahnstrecke nahe Burghaun

Hünfeld-Burghaun (ots) – Am Donnerstagabend 18.03.2021 um 20:10 Uhr musste der Zugführer eines Güterzuges eine Notbremsung im Bereich Hünfeld-Burghaun einleiten. Dem Voraus ging die Sichtung einer Person im Gleisbett. Eine erste Absuche von Rettungkräften und Polizei vor Ort verlief ohne Erfolg.

Zur weiteren Absuche wurde ein Polizeihubschrauber angefordert.

Der Bahnverkehr ist seit dem Vorfall stillgelegt. Es muss mit nicht unerheblichen Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs gerechnet werden.

