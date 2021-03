Randalierer in Supermarkt

Ludwigshafen (ots) – Ein 68-Jähriger musste am Donnerstagmorgen 18.03.2021 dem Kommunalen Vollzugdienstes des Stadt Ludwigshafen übergeben werden, nachdem er in einem Supermarkt in der Prinzregentenstraße zuvor randalierte. Gegen 9 Uhr meldete sich ein Mitarbeiter des Supermarktes bei der Polizei, dass ein Mann randalieren würde, weil man ihn auf seine fehlende Maske im Supermarkt aufmerksam gemacht habe.

Als die Polizei vor Ort erschien, ging der 68-Jährige direkt auf die Polizeibeamten los. Diese mussten den Taser gegen den Mann einsetzen. Er blieb unverletzt. Anschließend wurde er in Gewahrsam genommen und dem Kommunalen Vollzugdienst übergeben, welcher ihn in eine Klinik brachte.

Einbruch in Kleingartenanlage

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Unbekannte brachen von Mittwoch 17.03.2021 auf Donnerstag 18.03.2021 in eine Kleingartenanlage im Muldenweg ein. Aus zwei Parzellen wurden alkoholische Getränke, Werkzeuge und Süßigkeiten gestohlen. Bei zwei weiteren Parzellen gelangte/n der/die Täter nicht ins Innere.

Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Spurwechsel führt zu Unfall – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Ein unbekannter Fahrer wechselte am Donnerstag 18.03.2021 gegen 16.10 Uhr ohne Vorankündigung die Fahrspur in der Bruchwiesenstraße. Hierbei musste ein 21-Jähriger mit seinem PKW, der parallel zum Spurwechsler fuhr, ausweichen, um eine Kollision mit dem Verursacher zu vermeiden. Hierbei kollidierte der 21-Jährige mit einem anderen PKW. Der Verursacher blieb nicht stehen und fuhr davon.

Durch Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Die Polizei sucht nun den Unfallverursacher. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Unfall verursacht und abgehauen

Ludwigshafen (ots) – Ein 62-Jähriger fuhr beim Ausparken am Donnerstag 18.03.2021 gegen ein geparkten PKW und machte sich anschließend aus dem Staub. Ein Zeuge beobachtete gegen 9.15 Uhr, wie der 62-Jährige aus einer Parklücke in der Von-Weber-Straße herausmanövrierte und gegen einen Golf fuhr. Der Mann stieg anschließend aus seinem Fahrzeug und begutachtete den Schaden.

Im guten Gewissen, dass kein Schaden entstand, stieg er wieder ein und fuhr davon.

Mit den Angaben des Zeugens ermittelte Polizei den flüchtigen Fahrer.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von 2.500 Euro.

Falsche Polizeibeamte an der Tür

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 18.03.2021 klingelten zwei Unbekannte bei einer

53-jährigen Ludwigshafenerin an der Haustür und gaben sich als Polizeibeamte aus.

Die falschen Polizeibeamten forderten ihren Pass, um die Personalien festzustellen.

Der 53-Jährigen kam dies suspekt vor und verständigte die “richtige” Polizei.

Die falschen Polizeibeamten verließen anschließend das Anwesen.

Beide Täter waren zwischen 20 und 30 Jahre alt und über 1,74 m groß.

Auffällig waren die blonden Haare.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Falsches Gewinnversprechen

Ludwigshafen (ots) – Eine unbekannte Frau meldete sich am Mittwoch 17.03.2021 bei einem 77-jährigen Ludwigshafener und versprach ihm einen Gewinn in Höhe von 39.900 Euro. Der Senior müsste nur eine Gebühr von 900 Euro überweisen, um den Gewinn zu erhalten. Der 77-Jährige erkannte, dass es sich hierbei um einen Betrug handelte und beendete das Gespräch.

Sollten Sie von einem Telefonbetrug betroffen sein, melden Sie dies Ihrer Polizei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.