Getunte Fahrzeuge im Visier

Germersheim (ots) – Gleich zwei getunte Fahrzeuge gingen der Polizei am gestrigen Donnerstag ins Netz. Speziell geschulte Beamte führten in Germersheim Kontrollen durch. An einem Opel wurde festgestellt, dass die diversen technischen Änderungen wie beispielsweise ein anderes Fahrwerk nicht regelkonform waren.

Etwas später wurde ein BMW kontrolliert, dessen Fahrtrichtungsanzeiger auf ein sogenanntes US-Standlicht umprogrammiert wurden und so dauerhaft leuchteten.

An beiden Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen.

Die Eigentümer müssen die technischen Veränderungen nun rückgängig machen.

Zudem erwartet sie ein entsprechendes Bußgeld.

Enkeltrick scheitert im letzten Moment

Schwegenheim (ots) – Am Donnerstag 18.03.2021 bekam eine 81-jährige Rentnerin aus Schwegenheim einen Anruf der angeblichen Cousine ihrer Tochter. Durch geschickte Gesprächsführung erlangte der Betrüger das Vertrauen der Dame und gaukelte ihr vor,

für eine größere Anschaffung dringend Geld zu benötigen.

Dies führte dazu, dass die Frau zur Bank fuhr und dort einen größeren Geldbetrag abheben wollte. Glücklicherweise reagierte die Bankangestellte vorbildlich, sodass der Betrugsversuch letztlich durchschaut wurde und es zu keinem Schaden kam.