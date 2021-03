Unfallflucht – Frontstoßstange mit Kennzeichen zurückgelassen

Birkweiler (ots) – 4.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend 18.03.2021 in Birkweiler. Ein 21-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Landau-Land war in der Weinstraße in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Hoftor geprallt. Trotz erheblicher Schäden am Hoftor und seinem Auto, setzte der Fahrer seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Seine Frontstoßstange, die durch den Unfall abgerissen worden war blieb mitsamt dem Kennzeichen vor Ort liegen. Der 21-Jährige konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen in der Nähe seiner Wohnaschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Bettlerin unterwegs

Edesheim (ots) – In der Luitpoldstraße war am Donnerstagabend 18.03.2021, 17.30 Uhr war eine ca. 1,60 Meter große, ca. 25-jährige Frau mit schwarzen Haaren unterwegs und wollte an den Haustüren Zeitschriften verkaufen. Als man das Angebot ablehnte, bettelte die Frau nach Bargeld. Trotz intensiver Nachschau konnte die Unbekannte nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei bittet die Bürger um erhöhte Wachsamkeit. Bei Auffälligkeiten sollte die Polizei umgehend verständigt werden. Gemäß der Gefahrenabwehrverordnung ist das Betteln verboten. Die zuständige Verbandsgemeinde wurde in Kenntnis gesetzt.

Einbruch in Kita

Kirrweiler (ots) – Unbekannte sind in der heutigen Nacht (TZ: 18.03.2021, 17 Uhr bis 19.03.2021, 7 Uhr) in die Kindertagesstätte in der Marktstraße eingebrochen.

Ein rückwärtiges Fenster wurde aufhebelt und sich Zugang in das Innere verschafft.

Ein Büro wurde nach Wertgegenständen abgesucht.

Vermutlich wurde(n) der/die Täter gestört, denn das bereitgestellte Diebesgut wurde vor Ort zurückgelassen. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 oder die Kriminalpolizei Landau unter 06341 2870 entgegen.