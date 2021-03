Gefährdung des Straßenverkehrs – Hinweise erbeten

Speyer/Dudenhofen (ots) – Am Freitagmittag 19.03.2021 gegen 13 Uhr kam es zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs auf der Brücke der B39 über die B9. Laut Angaben der Geschädigten hätten Kinder einen unbekannten Gegenstand hinuntergeworfen, als sie unter der Brücke hindurch gefahren sei.

An dem Fahrzeug entstand ein Schaden an der Frontscheibe in Höhe von ca. 700 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.deentgegen.

Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Einen Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet, ist am Mittwoch ein unbekannter Fahrer bzw. eine unbekannte Fahrerin, vermutlich eines LKW. Der flüchtige Fahrer bzw. die flüchtige Fahrerin dürfte beim Rangieren in der Draisstraße mit einem Straßenschild sowie einer Mauer kollidiert sein.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 3.000 EUR.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat am Mittwoch, zwischen 14:00 Uhr und 16:20 Uhr, den Verkehrsunfall in der Draisstraße beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug oder der flüchtigen Person geben? Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Durchfahrtsverbot überwacht

Speyer/Dudenhofe (ots) – Überwacht wurde gestern das Durchfahrtsverbot auf dem Wirtschaftsweg zwischen dem Brucknerweg in Speyer und der Schillerstraße in Dudenhofen.

Zwischen 14:45 Uhr und 15:20 Uhr konnten vier Fahrzeuge kontrolliert werden, wobei zwei Verkehrsteilnehmer nicht zur Nutzung des Weges berechtigt waren.

Die beiden Verstöße wurden geahndet. Weitere Verkehrsteilnehmer wendeten bereits als sie die Kontrollstelle der Polizei erblickten.