Handy weggerissen und vom Balkon gestürzt

Darmstadt (ots) – Ein 30-jähriger Mann, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist, hatte am Donnerstagmorgen 18.3.2021 nichts Gutes in der Rodgaustraße im Sinn. Nach ersten Ermittlungen klingelte der alkoholisierte Tatverdächtige gegen 7 Uhr bei seiner ehemaligen Lebenspartnerin. Nach Öffnen der Tür verschaffte er sich Zugang zu den Räumen, um dort gewaltsam zwei Handys zu stehlen. Bei seiner anschließenden Flucht stürzte der 30-Jährige vom Balkon der Wohnung.

Infolge des Sturzes zog er sich Verletzungen zu und wurde nach seiner Festnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte den Wert von 2,57 Promille an.

Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen hat die Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) übernommen. Aktuell prüfen die Beamten, zusammen mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt, ob der Wohnsitzlose noch heute einem Haftrichter vorgeführt wird.

Exhibitionist in der Hochschulstraße – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Mann hat sich am Donnerstagabend 18.3.2021 gegen 20.40 Uhr gegenüber einer jungen Frau in der Hochschulstraße entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Er wurde als etwa 30 bis 40 Jahre alt und von kräftiger Statur beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jacke und eine schwarze Mütze. Seine bis zu den Knöcheln heruntergelassenen Hose wurde als weite hellblaue Jeans wahrgenommen.

Eine sofort nach ihrer Alarmierung eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Die Darmstädter Kripo (K10) hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, denen der Unbekannte aufgefallen ist, beziehungsweise, die Hinweise zu seiner Identität geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten für alle sachdienlichen Informationen zu erreichen.

Nach Einbruch in Supermarkt Zeugen gesucht

Brensbach (ots) – Ein Supermarkt “An der Hornsmühle” rückte in der Nacht zum Freitag (19.3.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Kriminellen gelangten offenbar gegen 3.30 Uhr durch ein Fenster in die Büroräume des Marktes. Im Inneren angelangt, hielten sie Ausschau nach potenzieller Beute. Unter Gewalteinwirkung entwendeten sie Geldkassetten mit Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Ersten Erkenntnissen zufolge, entstand hierbei insgesamt ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Erbach ist mit den Ermittlungen betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06052/953-0 zu erreichen.

Ermittlungserfolg nachzahlreichen Diebstahlsdelikten von Katalysatoren – 2 Täter in U-Haft

Hattersheim/Darmstadt/Flörsheim (ots) – Nachdem es seit dem Sommer 2020 zu zahlreichen schweren Diebstahlsdelikten an Kraftfahrzeugen kam, bei denen es die Täter auf die Katalysatoren der Fahrzeuge abgesehen hatten und durch deren Diebstahl Schäden in hohen fünfstelligen Bereichen verursacht wurden, können die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei in Groß- Gerau nach der Festnahme zweier Tatverdächtiger einen großen Ermittlungserfolg verzeichnen.

Im Rahmen von intensiven Ermittlungen waren die Beamten im September 2020 rasch auf die Spuren der zwei 25 und 29 Jahre alten Männer gekommen. Weil sich im Fortgang der Maßnahmen der Verdacht zunehmend erhärtete, erwirkte die Staatsanwaltschaft Darmstadt die Durchsuchungsbeschlüsse für die von den Tätern genutzten Anwesen in Hattersheim sowie einem Schrottplatz im benachbarten Bundesland Rheinland-Pfalz. Hier ergaben weitere Ermittlungen, dass die Männer in den vergangenen Wochen über 40 gebrauchte Katalysatoren zu Geld gemacht hatten.

Bei der Vollstreckung der Beschlüsse am Mittwoch (17.3.) wurden die Groß-Gerauer Kriminalbeamten tatkräftig von Kolleginnen und Kollegen aus der Direktion Darmstadt-Dieburg, der Bergstraße, der Wachpolizei, einem Diensthund und dem benachbarten Rheinland-Pfalz unterstützt.

Im Zuge der großangelegten Suche stellten die Ermittler umfangreiches Beweismittel, darunter vierzehn gestohlene Katalysatoren sowie mutmaßliches Tatwerkzeug, sicher und nahmen die zwei Beschuldigten sowie ihren 22-jährigen mutmaßlichen Komplizen fest. Noch am selben Tag erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Vorführung beider Haupttatverdächtiger vor einem Haftrichter des Amtsgerichts Groß-Gerau. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen beide Brüder und schickte sie in eine Vollzugsanstalt.

Ob und in welchem Umfang die Festgenommenen für weitere Straftaten verantwortlich sind und die Frage zu agierenden Hintermännern, ist Gegenstand der noch andauernden Untersuchungen.

Alkohol aus Gartenhütte erbeutet

Babenhausen (ots) – Kriminelle hatten es offenbar bei ihrem Einbruch in eine Gartenhütte im “Kleinen Gewann” auf Alkohol abgesehen. Der Einbruch soll sich im Tatzeitraum zwischen Mittwoch- (17.3.) und Donnerstagmittag (18.3.) zugetragen haben. Nachdem sich die Unbekannten Zutritt zur Kleingartenanlage verschafften, schlugen sie ein Fenster einer dortigen Hütte ein.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie hieraus mehrere Spirituosen und suchten danach das Weite. Bislang wird der Schaden insgesamt auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0.

Ehepaar übergibt mehrere tausend Euro an Betrüger – Polizei nimmt Tatverdächtige fest und stellt Bargeld sicher

Mörfelden-Walldorf/Frankfurt (ots) – Nachdem ein Seniorenehepaar aus Mörfelden-Walldorf am vergangenen Montag (15.03.) den Anruf einer angeblich guten Freundin der Frau erhalten hatte und in der Folge durch den Ehemann rund 14.000 Euro an einen Unbekannten in Frankfurt-Niederrad übergeben wurden, konnten die Ermittler nun 2 Tatverdächtige festnehmen und mehrere tausend Euro sicherstellen.

Im Rahmen eines ähnlich gelagerten Falls, konnten Ermittler des Polizeipräsidiums Frankfurt am Dienstag (16.03.) zwei 31 und 58 Jahre alte Männer festnehmen, die im Verdacht stehen, in den Fall aus Mörfelden-Walldorf verwickelt zu sein. In einem von den beiden Männern bewohnten Zimmer in einer Pension in Frankfurt, stellten die Ordnungshüter zudem mehrere tausend Euro Bargeld sicher.

Ob es sich hierbei um das Geld des betrogenen Seniorenehepaars aus Mörfelden-Walldorf handelt, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Falsche DRK-Mitarbeiter bestehlen Senioren

Bischofsheim (ots) – Unter dem Vorwand vom DRK zu kommen und beim Einkauf helfen zu wollen, verschafften sich 2 Frauen am Donnerstag 18.03.2021 gegen 14.00 Uhr, Zutritt in die Wohnung eines Seniorenehepaars in der Ringstraße. Während die beiden Kriminellen die Eheleute ablenkten, betrat nach gegenwärtigem Ermittlungsstand vermutlich eine dritte Person unbemerkt die Räumlichkeiten und durchwühlte Schränke im Schlafzimmer. Ihr fielen hierbei Bargeld und Schmuck in die Hände. Die Tat wurde von den Senioren erst bemerkt, als die Täterinnen bereits geflüchtet waren.

Täterbeschreibung:

Die ältere der Frauen ist kräftig, circa 1,60-1,65 Meter groß und trug einen knielangen, beigen Mantel sowie ein beiges Kopftuch und Mund-Nasen-Bedeckung. Die jüngere der beiden hat schwarze, lange Haare und trug eine schwarze Jacke. Beide sprachen Deutsch mit osteurpäischem Akzent.

Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Nach Brand in der Darmstädter Straße – Ursache wohl technischer Defekt

Büttelborn (ots) – Nach dem Brand in einem Haus mit Wohnungen und einem Lokal im Erdgeschoss am Mittwochmorgen (17.03.)in der Darmstädter Straße, gehen die Brandermittler des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei nach einer Untersuchung des Brandortes von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Der bei dem Brand entstandene Schaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf rund 50.000 Euro.

Seniorin in Supermarkt im Visier – 3 Verdächtige festgenommen

Ginsheim-Gustavbsurg (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Donnerstagvormittag 18.03.2021 in einem Einkausfmarkt “Am Kupferwerk”, dass zwei Frauen eine Seniorin ablenkten, den Blick auf deren Handtasche verdeckten und zugreifen wollten. Der Mitteiler merkte sich anschließend das Nummernschild des Wagens, mit dem die beiden Tatverdächtigen zusammen mit einem Mann davonfuhren.

Die Polizei stoppte das Auto kurz darauf auf der Autobahn bei Hochheim. Die drei Insassen, zwei Frauen im Alter von 25 und 40 Jahren, sowie der 21-Jährige Fahrer wurden vorläufig festgenommen. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Bandendiebstahls. Die Ermittler des für Eigentumsdelikte zuständigen Kriminakommissariats 21/22 in Rüsselsheim prüfen nun zudem, ob das Trio noch für weitere, gleichgelagerte Delikte in Betracht kommt.

AG Nibelungen sucht nach Autobrand Parkplatznutzer der Klinik Schloß Falkenhof

Bensheim (ots) – Nach einem Fahrzeugbrand auf einem Parkplatz der Klinik Schloß Falkenhof am Donnerstagnachmittag 18.03.2021 gegen 16.00 Uhr, wenden sich die Ermittler noch einmal an die Öffentlichkeit. Der Autobrand ereignete sich auf dem unteren Parkplatz der Klinik, in unmittelbarer Nähe der Nibelungenstraße. Er befindet sich hinter dem ehemaligen Caritasgebäude und diente früher als Volleyball- oder Tennisplatz.

Die Beamten bitten Fahrzeugbesitzer, die ihren Wagen zur Tatzeit ebenfalls auf diesem Parkplatz abgestellt hatten, um Kontaktaufnahme unter dem Hinweistelefon 06252/606-500.

Weiterhin bittet sie einen Mann, der sich zu der Zeit dort aufhielt, ebenfalls darum, sich bei den Ermittlern zu melden. Er ist etwa 1,80 Meter groß, war dunkel gekleidet und trug eine graue Wollmütze mit dunkelgrauem Rand. Er könnte möglicherweise wichtige Beobachtungen gemacht haben.

Die Polizei fahndete im Anschluss mit mehreren Streifen im Stadtgebiet nach verdächtigen Personen und prüft auch nun wieder einen Zusammenhang zu den zurückliegenden, gleichgelagerten Fällen in jüngster Vergangenheit. Bereits am Mittwoch 17.03.2021 kam zu zwei Fahrzeugbränden im Bereich der Schönberger Straße sowie in der Fehlheimer Straße.

Zudem hofft die Polizei nach wie vor auf Hinweise von weiteren Zeugen und auch Personen, die Bild- und Videomaterial von den Vorfällen gemacht haben und hiermit gebeten werden, diese der Polizei für die weiteren Ermittlungen zur Verfügung zu stellen.

Das Material kann über den von der Polizei eingerichteten Link: www.polizei-hinweise.de/nibelungen , selbstverständlich auch anonym verschickt werden.

Auffahrunfall in der Neckarstraße

Wald-Michelbach (ots) – Am Donnerstag 18.03.2021 kam es gegen 13:50 Uhr in Wald-Michelbach in der Neckarstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem PKW die Neckarstraße aus Richtung Orstmitte kommend in Richtung Hirschhorn. Diesem Auto folgte ein 19-jähriger Autofahrer.

In Höhe der Einmündung zur Sudetenstraße musste die 68-jährige ihr Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte der folgende Autofahrer nicht rechtzeitig und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf.

urch den Unfall wurden die Fahrerin sowie deren 52-jährige Beifahrerin im vorderen Fahrzeug leicht verletzt. Die Beifahrerin wurde durch einen Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 8.000 EUR. Außer der Polizei waren zwei Rettungsfahrzeuge sowie die Freiwillige Feuerwehr Wald-Michelbach mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.

